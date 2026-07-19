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Dolor en el ascenso: murió Antonio “Tony” Amerise, presidente de Sportivo Italiano

La noticia fue comunicada oficialmente por el club de Ciudad Evita, a través de sus redes sociales, donde dirigentes, socios e hinchas despidieron con profundo pesar a quien dedicó gran parte de su vida al crecimiento de la entidad.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Antonio “Tony” Amerise, presidente de Sportivo Italiano.
Antonio “Tony” Amerise, presidente de Sportivo Italiano. Foto: Instagram @spitaliano
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El fútbol argentino amaneció este domingo con una noticia que golpeó especialmente al ámbito del ascenso. En medio de la expectativa nacional por la final del Mundial 2026, se confirmó la muerte de Antonio “Tony” Amerise, presidente de Sportivo Italiano, institución que milita en la Primera B Metropolitana.

La noticia fue comunicada oficialmente por el club de Ciudad Evita (Buenos Aires) a través de sus redes sociales, donde dirigentes, socios e hinchas despidieron con profundo pesar a quien dedicó gran parte de su vida al crecimiento de la entidad.

Sportivo Italiano despidió a su presidente con un emotivo comunicado

Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestro presidente, Antonio ‘Tony’ Amerise. Tony dedicó gran parte de su vida a Sportivo Italiano. Con compromiso, esfuerzo y un amor incondicional por estos colores, trabajó incansablemente por el crecimiento de nuestro club y dejó una huella imborrable en nuestra historia”, expresó la institución en un mensaje difundido en sus canales oficiales.

Claudio "Chiqui" Tapia despidió a Antonio “Tony” Amerise, expresidente de Sportivo Italiano. Foto: Instagram @chiquitapia

Desde el club destacaron el compromiso y la dedicación que Amerise mantuvo durante años al frente de la institución, acompañando distintos proyectos deportivos e institucionales que permitieron fortalecer al tradicional “Azzurro”.

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“Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento. Gracias por todo, Tony. Tu nombre quedará para siempre en la historia de Sportivo Italiano”, agregaron desde la entidad en la despedida.

Conmoción en el fútbol de ascenso por la muerte de Tony Amerise

La muerte de Amerise generó una profunda conmoción en todo el fútbol de ascenso, donde era una figura reconocida por su cercanía con los socios y su permanente trabajo en favor del crecimiento institucional de Sportivo Italiano.

Gianni Infantino, Antonio “Tony” Amerise y Claudio "Chiqui" Tapia. Foto: Instagram @chiquitapia

No obstante, en la parte final del comunicado, el club informó que los detalles del velatorio serán comunicados oportunamente una vez que queden definidos junto a la familia. Mientras tanto, distintas instituciones, dirigentes y simpatizantes comenzaron a expresar sus condolencias y mensajes de apoyo a los familiares y allegados del dirigente.

El fallecimiento del presidente de Sportivo Italiano enluta a una de las instituciones más representativas de la colectividad italiana en la Argentina y deja un vacío importante en la Primera B Metropolitana. Su legado permanecerá ligado a una etapa de esfuerzo, dedicación y compromiso al servicio del club que supo acompañar durante gran parte de su vida.

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Cristian Daniel Avila
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Redactor

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