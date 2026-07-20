Copa América 2028: cuándo se juega, en qué país será y qué cambios tendrán las eliminatorias

Cuándo es la próxima Copa América, donde Argentina defenderá el bicampeonato.

Después del Mundial 2026, el calendario de la Selección Argentina muestra otro gran torneo en el horizonte: la Copa América 2028, competencia en la cual la “Albiceleste” deberá defender el título obtenido en Estado Unidos 2024.

En aquella oportunidad, los de Lionel Messi y compañía vencieron 1-0 a Colombia en la final y se alzaron con el bicampeonato, luego de haber ganado el trofeo más antiguo a nivel selecciones en Brasil 2021.

¿En qué país se jugará la Copa América 2028?

Si bien todavía no hay una confirmación oficial por parte de las autoridades, todo parece indicar que la Copa América 2028 se jugará en Estados Unidos otra vez.

La razón es totalmente económica y logística, ya que la CONMEBOL considera que los países que podrían organizarla -por estabilidad política y por infraestructuras- no llegarán a estar en las condiciones necesarias para albergar el torneo. Además, los estadios usados recientemente en el Mundial 2026 se mantienen óptimos para un evento de esta magnitud.

Todos los detalles de la próxima Copa América.

Esta situación rompería una vez más el sistema de rotación entre países sudamericanos, que no se respetó en los últimos años y que dictamina que esta edición debería jugarse en Ecuador.

Además de la rotación, las actuales limitaciones económicas y sociales en países como Argentina, Colombia y Chile les impiden asumir la organización de la Copa América, mientras que Brasil queda descartado por haber sido sede reciente (fue la última nación de la región en organizar el certamen).

Por su parte, Estados Unidos ofrece infraestructura de gran capacidad, experiencia en eventos masivos y una numerosa población latina. Además, tanto CONMEBOL como CONCACAF se han visto beneficiadas económicamente con la edición de 2024.

¿Cuándo es la Copa América 2028?

Por el momento, no hay fecha confirmada para la realización de la próxima Copa América. Si se tiene en cuenta el calendario de la última edición, el torneo empezaría entre el 20 y 25 de junio y terminaría entre el 14 y 17 de julio.

¿Qué selecciones jugarán la Copa América 2028?

La Copa América 2028 contaría con los 10 equipos de CONMEBOL más seis invitados de la zona CONCACAF. Además, se espera alguna posible invitación externa, como Qatar o Arabia Saudita.

Ranking de selecciones campeonas de la Copa América

Argentina (16): 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959*, 1991, 1993, 2021, 2024

Uruguay (15): 1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959*, 1967, 1983, 1987, 1995, 2011

Brasil (9): 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007, 2019

Paraguay (2): 1953, 1979

Chile (2): 2015, 2016

Perú (2): 1939, 1975

Colombia (1): 2001

Bolivia (1): 1963

*Se disputaron dos ediciones el mismo año.

Nuevo formato de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2030

En paralelo, la CONMEBOL analiza una profunda renovación del sistema de clasificación para la Copa del Mundo 2030, torneo que tendrá como sedes a España, Marruecos, Portugal, Argentina, Uruguay y Paraguay. El nuevo formato de las Eliminatorias Sudamericanas comenzaría antes de la próxima Copa América y se extendería hasta los meses previos al Mundial.

Dado que Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen asegurada su participación por ser países anfitriones, el resto de las selecciones de Sudamérica competirían principalmente por los boletos directos y por evitar el repechaje. Además, se estudia la posibilidad de que las tres selecciones organizadoras también disputen las Eliminatorias para mantener el ritmo de competencia de cara a la máxima cita del fútbol mundial.

Entre las modificaciones que evalúa la CONMEBOL, destaca la reducción de los cupos directos al Mundial 2030, que pasarían de seis a tres plazas, mientras que el repechaje internacional se mantendría vigente. Asimismo, el organismo sudamericano analiza la creación de un nuevo torneo regional que funcione como incentivo deportivo adicional y aporte mayor atractivo al proceso clasificatorio.

Estos cambios podrían transformar por completo el camino hacia el Mundial 2030, elevando la intensidad de las Eliminatorias Sudamericanas y generando una lucha más competitiva entre las selecciones de la región.