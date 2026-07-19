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Cuántas copas tiene España: todos los trofeos del flamante campeón del mundo

La selección española venció a la Argentina 1 a 0 en la final del Mundial 2026 y estiró su extenso palmarés.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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España campeón del Mundial 2026.
España campeón del Mundial 2026. Foto: REUTERS
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España le ganó 1 a 0 a la Selección Argentina en el tiempo extra y se consagró campeón del Mundial 2026. Con la obtención de su segunda Copa del Mundo, la “Roja” sumó su séptimo título internacional.

El primer trofeo que ganó la selección española fue la Eurocopa 1964, segunda versión de este torneo, denominado oficialmente entonces Copa de Naciones de Europa o, simplemente, Copa de Europa.

En la final de dicha competencia, España se impuso 2 a 1 ante la Unión Soviética gracias a los goles de Jesús María Pereda y Marcelino Martínez Cao.

Tuvieron que pasar más de 60 años para que los españoles sumen una nueva estrella: la Eurocopa 2008 llegó de la mano de la mejor camada de la historia del fútbol español, que repitió el título en 2012 y obtuvo el Mundial de Sudáfrica 2010.

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La selección española le ganó la final del Mundial 1-0 a la Argentina.
España campeón del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Cuántas copas tiene España: la lista de todos sus títulos

La selección española ganó 7 copas internacionales: 4 Eurocopas, 2 Mundiales y una Liga de Naciones de la UEFA.

  1. Eurocopa 1964
  2. Eurocopa 2008
  3. Mundial 2010
  4. Eurocopa 2012
  5. Liga de Naciones 2023
  6. Eurocopa 2024
  7. Mundial 2026

Qué país tiene más Mundiales

Brasil lidera la tabla histórica con nada menos que 5 Mundiales en su palmarés, los cuales ganó en Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Además, alcanzó el segundo lugar en Brasil 1950 y Francia 1998.

La “Canarinha” también fue la última selección que logró conquistar dos Copas del Mundo de manera consecutiva (1958 y 1962) con una generación liderada por Pelé y Garrincha. La anterior había sido Italia, que triunfó en 1934 y 1938.

El ranking de las selecciones con más Mundiales

  1. Brasil — 5 títulos: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002.
  2. Alemania — 4 títulos: Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014.
  3. Italia — 4 títulos: Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006.
  4. Argentina — 3 títulos: Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.
  5. Uruguay — 2 títulos: Uruguay 1930 y Brasil 1958.
  6. Francia — 2 títulos: Francia 1998 y Rusia 2018.
  7. España — 2 títulos: Sudáfrica 2010 y Canadá, México y Estados Unidos 2026.
  8. Inglaterra — 1 título: Inglaterra 1966.

De ahora en más, solo resta esperar otros cuatro años para determinar si una selección de este ranking amplía su palmarés o si un nuevo equipo logra alzarse con una Copa del Mundo.

Selección EspañaMundial 2026
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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