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Así fue el único partido de Argentina y España en un Mundial: un encuentro histórico con Rattín en cancha

El encuentro tuvo lugar en el la Copa del Mundo de Inglaterra 1966 en el estadio Villa Park de la ciudad de Birmingham. Cómo terminó y quiénes fueron los goleadores.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Antonio Rattín, capitán de la Selección Nacional, y Paco Gento, capitán de España en el Mundial Inglaterra 1966.
Antonio Rattín, capitán de la Selección Nacional, y Paco Gento, capitán de España en el Mundial Inglaterra 1966. Foto: Estación K
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Este domingo 19 de julio se jugará la final del Mundial 2026 que tendrá a dos selecciones campeonas del mundo: Argentina y España. La expectativa por el encuentro deportivo ya se siente tanto en las calles como en las redes sociales. A esto se suma un elemento que no muchos hinchas conocen y que tiene que ver con que ambos países se enfrentaron en solo una Copa del Mundo a lo largo de la historia y la victoria, en este caso, fue para la Albiceleste.

El épico partido tuvo lugar el 13 de julio de 1966 en el estadio Villa Park de la ciudad de Birmingham, Inglaterra. En aquel momento el equipo argentino era dirigido por Juan Carlos “El Toto” Lorenzo y tenía como capitán a Antonio Rattín, quien recientemente falleció en Buenos Aires a los 89 años.

Por el lado de España, la Selección estaba a cargo del director técnico José Villalonga con Francisco “Paco” Gento como capitán.

Argentina durante el Mundial Inglaterra 1966.
Argentina durante el Mundial Inglaterra 1966. Foto: El Gráfico

Cuál es fue el resultado del partido Argentina vs. España en Inglaterra 1966

El partido entre ambas selecciones dio comienzo a la fase de grupos, en este caso del “2″ conformado, además, por Suiza y Alemania Federal.

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La Albiceleste se quedó con un triunfo por 2 a 1 con goles del delantero Luis Artime en los minutos 65 y 79. En tanto, José Martínez Sánchez anotó para España el gol que marcó el empate antes del minuto 79.

El país europeo logró un triunfo ante la Selección de Suiza por 2 a 1, pero en el tercer partido perdió frente a Alemania Federal por 1 a 2 y quedó eliminado del torneo internacional.

En tanto, Argentina logró un empate contra Alemania Federal y una victoria con Suiza que le permitió continuar a la siguiente ronda de cuartos de final en la que se enfrentó a Inglaterra, anfitrión de la Copa del Mundo, en aquel épico partido que terminó con la expulsión de Antonio Rattín.

Argentina vs. España Inglaterra 1966
Argentina jugando contra España en Inglaterra 1966. Foto: Redes

El histórico partido de Argentina - Inglaterra en 1966

Debido a una falta cometida por Rattín, árbitro Rudolf Kreitlei decidió expulsar al capitán del equipo argentino. Sin embargo, ninguno de los jugadores de la Selección Nacional entendía el motivo de la severa medida y, por eso, solicitaron un traductor.

No obstante, los jueces del partido hicieron caso omiso al pedido y le pidieron -tras diez minutos- que Rattín abandonara el campo de juego de inmediato.

El histórico mediocampista salió de la cancha no sin antes estrujar la bandera inglesa dispuesta en uno de los puntos del estadio. Luego se sentó por varios minutos en la alfombra roja de la reina Elizabeth II a modo de protesta.

Mundial 2026ArgentinaEspañaFútbol
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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