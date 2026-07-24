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El accidente de Franco Colapinto que provocó la bandera roja en el FP2 del Gran Premio de Hungría

El piloto de Alpine terminó vigésimo primero en la segunda práctica libre del último GP antes de la pausa de verano de la Máxima. El argentino sufrió un despiste e impactó contra los muros con la parte trasera de su Alpine.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Franco Colapinto en el Gran Premio de Hungría.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Hungría. Foto: REUTERS
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Franco Colapinto cerró de la peor manera en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1, ya que chocó, provocó la bandera roja y terminó vigésimo primero en la práctica libre 2.

Al momento del choque, Colapinto marchaba en el vigésimo lugar cuando restaba poco más de media hora para que finalizara la sesión. El accidente del argentino fue en la última curva del circuito de Hungaroring, donde perdió el control de su Alpine y terminó estrellándose contra la contención.

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Accidente de Franco Colapinto en la práctica libre 2 en el Gran Premio de Hungría. Video: Gentileza Disney Plus - ESPN

De esta manera, Colapinto queda al límite en el GP de Hungría ya que en la práctica libre 1 no pudo decir presente debido a que fue reemplazado por Paul Aron por la disposición de la FIA de que los rookies tienen que participar en al menos cuatro sesiones de entrenamientos al año.

Es por esta razón que Colapinto tendrá que exprimir al máximo a su Alpine en la práctica libre 3, que será este sábado a partir de las 7:30, con el objetivo de poner a punto su monoplaza de cara a la clasificación, que está programada para las 11.

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El único piloto que terminó por debajo suyo en la FP2 fue Lance Stroll, quien no pudo salir a pista tras el choque que protagonizó en la primera tanda de entrenamientos.

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Por otra parte, su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, terminó las dos sesiones del día en el decimocuarto lugar.

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El dominio fue para Ferrari, ya que Charles Leclerc dominó en la primera práctica libre y en la siguiente, la primera posición fue para Lewis Hamilton.

En lo que respecta a la pelea por el primer lugar, el líder en la FP2 fue Hamilton, quien giró en 1:18,729 y le sacó 148 milésimas a su compañero de equipo en Ferrari.

El top 5 lo completaron Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull) y George Russell (Mercedes).

Previamente, en la práctica libre 1, el primer lugar quedó en manos de Leclerc, quien fue escoltado por Verstappen y Hamilton.

Gran Premio de HungríaFranco ColapintoFórmula 1
Matias Greisert
Matias Greisert

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