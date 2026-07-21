Franco Colapinto no estará en la primera práctica libre del GP de Hungría de F1: Alpine le cede el lugar a Paul Aron

Franco Colapinto le cederá su butaca a Paul Aron en la primera práctica libre del GP de Hungría. Foto: X @AlpineF1Team.

Franco Colapinto no participará de la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría. Alpine confirmó que el piloto argentino cederá su butaca durante la FP1 al estonio Paul Aron, quien tendrá así su estreno de la temporada en una práctica oficial de Fórmula 1 al volante del monoplaza A526.

La decisión forma parte del cumplimiento de la normativa de la máxima categoría, que obliga a las escuderías a otorgar participación en entrenamientos oficiales a pilotos jóvenes a lo largo del campeonato. En este contexto, el equipo francés aprovechará la cita en Hungaroring para sumar uno de esos compromisos reglamentarios.

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Alpine apuesta por Paul Aron en la FP1 del Gran Premio de Hungría

Aron, integrante del programa de desarrollo de Alpine, ya cuenta con experiencia dentro de la estructura francesa gracias al trabajo realizado en el simulador de Enstone durante toda la temporada. Además, el estonio participó en tres sesiones de entrenamientos libres durante el año pasado, una base que el equipo considera importante para continuar con su crecimiento.

Paul Aron reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica libre del GP de Hungría de F1. Foto: X @AlpineF1Team

Tras la confirmación de su presencia en Hungría, el piloto expresó su entusiasmo por volver a tener contacto con el monoplaza en una sesión oficial: “Tengo muchas ganas de ponerme al volante del A526 para mi primera sesión de entrenamientos libres 1 con el equipo esta temporada”.

Luego, agregó: “Estuve conduciendo el coche en nuestro simulador en Enstone durante todo el año y será muy valioso salir a pista y experimentar la sensación real. Mi objetivo personal es aprovechar esas oportunidades y ayudar en todo lo posible durante el resto del fin de semana”.

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Qué cambia para Franco Colapinto tras la decisión de Alpine

La ausencia de Colapinto en la primera práctica libre no modifica su participación en el resto del fin de semana. El piloto argentino retomará la actividad en las sesiones posteriores y continuará con su programa habitual de trabajo junto al equipo.

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Franco Colapinto finalizó décimo y sumó un punto para Alpine en el GP de Bélgica de la Fórmula 1. Foto: REUTERS

La medida responde exclusivamente a una estrategia vinculada al desarrollo de jóvenes talentos y cumplimiento de los requisitos deportivos establecidos por la Fórmula 1, una práctica habitual entre las escuderías durante la temporada.

El Gran Premio de Hungría, además, tendrá una importancia adicional dentro del calendario, ya que marcará la última competencia antes del receso de verano de la máxima categoría. Por eso, Alpine buscará aprovechar cada salida a pista para recopilar información y optimizar el rendimiento del A526 antes de la pausa.

De esta manera, mientras Aron suma una nueva experiencia en la Fórmula 1, Colapinto enfocará su preparación en las sesiones decisivas de este fin de semana con el objetivo de cerrar de la mejor manera la primera parte de la temporada.

El cronograma completo del GP de Hungría de la Fórmula 1

Franco Colapinto y Pierre Gasly en el Gran Premio de Hungría 2025 de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

Viernes 24 de julio

Práctica libre 1 : 08:30 (hora argentina)

Práctica libre 2: 12:00

Sábado 25 de julio

Práctica libre 3 : 07:30

Clasificación: 11:00

Domingo 26 de julio

Carrera: 10:00

Luego de la competencia en Hungaroring, la Fórmula 1 entrará en receso y retomará la actividad del 21 al 23 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort.