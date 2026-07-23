Murió un ex rival de Franco Colapinto en la Fórmula 3: qué se sabe del fallecimiento de Zdenek Chovanec, con tan solo 21 años

Zdenek Chovanec, piloto fallecido. Foto: NA

El automovilismo internacional está de luto tras conocerse la muerte de Zdenek Chovanec, ex piloto de la Fórmula 3 y ex rival de Franco Colapinto, a los 21 años.

La noticia fue confirmada por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) a través de un comunicado oficial, aunque hasta el momento no trascendieron las causas del fallecimiento.

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“La FIA lamenta profundamente el fallecimiento de Zdeněk Chovanec, quien compitió en el Campeonato de Fórmula 3 de la FIA en la temporada 2021-2022. Nuestras condolencias y nuestro más sentido pésame a la familia y amigos de Zdeněk”, señala el texto.

La FIA despidió a Zdenek Chovanec. Foto: Captura X

Quién era Zdenek Chovanec

Chovanec nació en Venezuela en 2004, era de ascendencia checa y desarrolló gran parte de su carrera deportiva bajo licencia portuguesa.

Compitió en la categoría durante las temporadas 2021 y 2022 con el equipo Charouz Racing System, donde compartió pista con el actual piloto de Alpine y otros corredores que luego llegaron a la Fórmula 1.

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La Fórmula 3 expresó su pesar mediante un mensaje publicado en sus redes sociales: “Todos en la FIA Formula 3 están profundamente entristecidos al enterarse del fallecimiento de Zdenek Chovanec”, al tiempo que envió sus condolencias a la familia, amigos y allegados del piloto.

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Zdenek Chovanec, piloto fallecido. Foto: X

De acuerdo con medios especializados europeos, el deceso ocurrió el pasado 18 de julio, aunque recién este jueves fue comunicado oficialmente y la familia del ex corredor no compartió información acerca de su muerte.

Tras sus pasos por la Fórmula 4 de Emiratos Árabes Unidos, el Campeonato Asiático de Fórmula 3 y la Euroformula Open, Chovanec disputó carreras en la FIA Fórmula 3 y posteriormente continuó compitiendo en otras categorías de monoplazas y prototipos, siendo considerado una de las promesas del automovilismo.

Su fallecimiento generó una fuerte conmoción en el ambiente motor, especialmente entre quienes compartieron pista con él durante su etapa en las categorías formativas rumbo a la Fórmula 1.