Mundial de Natación en aguas frías: más de 15 países competirán en el lago Argentino a menos de 2°C, frente al glaciar Perito Moreno

Winter Swimming World Cup 2026, la Copa Mundial de Natación en Aguas Frías se realizará en El Calafate frente al Glaciar Perito Moreno Foto: Prensa Nadando Argentina

La cuarta edición de la la Copa Mundial de Natación en Aguas Frías se realizará en El Calafate, Santa Cruz, entre el 2 y el 9 de agosto, con la participación de más de 250 nadadores de más de 15 países que competirán sin trajes de neopreno en las aguas heladas del lago Argentino, frente al glaciar Perito Moreno, en el corazón del Parque Nacional Los Glaciares.

El evento está organizado por Nadando Argentina, e incluye actividades abiertas a la comunidad, con el objetivo de posicionar al país como una referencia internacional para la natación de invierno y las pruebas en aguas frías.

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Para esta edición 2026 la novedad es que las pruebas se realizarán sobre una plataforma flotante de más de 30 x 30 metros instalada en la Bahía de los Témpanos, que simula una piscina semiolímpica.

Cuenta con certificación europea CE de protección ambiental y permite reducir la circulación de embarcaciones a motor alrededor de los nadadores, minimizando el impacto sobre el entorno natural.

Winter Swimming World Cup 2026, la Copa Mundial de Natación en Aguas Frías se realizará en El Calafate frente al Glaciar Perito Moreno Foto: Prensa Nadando Argentina

Aguas heladas y sin traje de neopreno

Los nadadores participan con mallas tradicionales en aguas que rondan los 2 °C, enfrentando pruebas de entre 25 y 450 metros en distintos estilos: crol, pecho y mariposa. La carrera insignia será la de 300 metros en aguas abiertas, con el glaciar Perito Moreno como telón de fondo.

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La competencia ya confirmó la participación de representantes de Argentina, con nadadores de distintas provincias, y de países como Uruguay, Chile, Perú, Brasil, México, República Checa, Finlandia, España, Noruega, Alemania, Rusia, Polonia y Venezuela, entre otros. La presencia de atletas locales e internacionales refuerza el carácter global del evento y consolida a El Calafate como punto de encuentro para una disciplina que crece año a año en la región.

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La organización está a cargo de Nadando Argentina, asociación presidida por Matías Ola, nadador de aguas frías y referente de la disciplina. El evento se desarrollará bajo protocolos de seguridad, con la colaboración y autorización de la Administración de Parques Nacionales, ya que el evento es declarado de interés por este organismo y autoridades locales, provinciales y nacionales.

“Para nosotros, esta Copa Mundial representa mucho más que una competencia. Es una oportunidad para mostrar que la natación en aguas frías puede conectar deporte, naturaleza, turismo y comunidad en un mismo lugar. Que atletas de distintos países lleguen a El Calafate para nadar frente al glaciar Perito Moreno es algo único para la Argentina y para el mundo”, señaló Matías Ola, fundador de Nadando Argentina.

Winter Swimming World Cup 2026, la Copa Mundial de Natación en Aguas Frías se realizará en El Calafate frente al Glaciar Perito Moreno Foto: Prensa Nadando Argentina

Winter Swimming World Cup 2026, la Copa Mundial de Natación en Aguas Frías se realizará en El Calafate frente al Glaciar Perito Moreno Foto: Prensa Nadando Argentina

Agenda de actividades abiertas al público

Además de las competencias oficiales, el programa incluirá actividades abiertas al público, entre ellas Inmersión Glaciar II, una experiencia guiada y controlada por profesionales, pensada para personas que quieran acercarse por primera vez a la práctica de la inmersión en agua fría. La actividad tendrá una duración máxima de dos minutos y se realizará en la Bahía de los Témpanos, frente a la Cara Sur del Glaciar.

El evento también contará con ceremonias protocolares, conferencias, encuentros con atletas, propuestas gastronómicas, actividades culturales, shows, premiaciones y espacios de intercambio, integrando deporte, turismo y comunidad durante toda la semana.