Una bandera que ya es un clásico: Belgrano se sumó a la iniciativa de “Las Malvinas son Argentinas”

Jugadores de Belgrano con la bandera de Las Malvinas son argentinas. Foto: @Belgrano

La bandera que nació en las semifinales del Mundial 2026 y los jugadores de la selección argentina la hicieron llegar a todo el mundo tras la victoria ante Inglaterra llegó con fuerza a nuestro fútbol.

Luego de los jugadores de Tigre la lucieran en el encuentro por Copa Sudamericana ante Nacional, el último campeón del fútbol argentino también se sumó a la iniciativa.

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La leyenda “Las Malvinas son argentinas” se vió en Barrio Alberdi luego del triunfo de Belgrano ante Rosario Central, en el inicio del torneo Clausura.

Y no solo fue el Pirata. Argentinos Juniors, en la previa a su agónica victoria ante Sarmiento en Junín, también lució la ya tradicional bandera que acompañará al fútbol argentino.

Argentinos Juniors se sumó al gesto por Malvinas Foto: X @MartinDandach

Los hinchas Piratas, también fueron parte

En Barrio Alberdi, los hinchas Celestes también se sumaron a una movida que parece no tener fin en nuestras canchas, en un reclamo que no tiene contras en la Argentina.

Bandera Las Malvinas son Argentinas en la cancha de Belgrano. Foto: Gentileza La Capital

Los encuentros del viernes, sábado y domingo también tendrán seguramente nuevas réplicas de un mensaje que se hace cada vez más grandes.