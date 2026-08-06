Racing implementó su propio “container”: Diego Milito colgó a tres jugadores, entre los que figura Santiago Sosa, el capitán del equipo

Santiago Sosa. Foto: x

Racing vive un complicado presente institucional, con críticas directas a Diego Milito, y con varios jugadores quieren irse.

Durante las últimas semanas, el meme en las redes sociales fue por el container en Cantilo, donde se encuentran los jugadores colgados a los que River les busca salida. Pero el Millonario no es el único con varios colgados. La Academia implementó la misma medida, pero por jugadores que presionan para salir del club.

Agustín García Basso Foto: x

Uno de ellos es el defensor Agustín García Basso. Luego de su gran 2024, donde fue clave para la conquista de la Copa Sudamericana, su nivel cayó y comenzó a perder terreno en la Academia. Al no aceptar ser relegado, pidió irse, pero no pudo concretar ninguna salida. De esta forma, el presidente racinguista decidió que se entrene aparte y a contraturno.

La situación más insólita es la de Baltasar Rodríguez, quien hace menos de un mes renovó su contrato y ahora quiere irse del club.

Baltasar Rodríguez. Foto: x

El joven de 23 años, que este año había regresado a Avellaneda luego de su préstamo en el Inter Miami, presiona para ir a Estudiantes de La Plata, aunque la oferta del Pincha fue considerada insuficiente por la dirigencia de Racing.

Rodríguez se bajó del duelo ante Tigre, correspondiente a la tercera fecha del Torneo Clausura, y Racing le impuso una multa económica.

Santiago Sosa. Foto: x

Por último y posiblemente la más impactante es la situación de Santiago Sosa, que fue capitán de Racing durante el último año y que se había convertido en una pieza fundamental.

El mediocampista tenía todo arreglado para irse al Vasco da Gama, pero Racing le exigió ciertas condiciones al club brasileño ya que tiene dudosos avales para no pagar y el traspaso se enfrió en los últimos días.

Santiago Sosa. Foto: x

El ex jugador de River pidió no entrenar con el resto del plantel y durante la semana también se sumó a los apartados.

Esta decisión de Diego Milito es una más que genera descontento entre los hinchas. Esto se suma al no cumplimiento del “salto de calidad” que prometió en campaña para diferenciarse de Víctor Blanco así como también la salida de referentes del plantel que conquistó la Copa Sudamericana en 2024.