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Los dos récords que romperá Thiago Almada en River: será la compra más cara del club y del fútbol argentino

Con una inversión cercana a los 20 millones de euros, equivalentes a unos 23 millones de dólares, el campeón del mundo en Qatar 2022 se encamina a convertirse en el fichaje más caro de la historia del “Millonario”, superando a Ángel Correa y Lucas Pratto.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Los dos récords que romperá Thiago Almada con su transferencia a River Plate.
Los dos récords que romperá Thiago Almada con su transferencia a River Plate. Foto: X @Argentina
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La llegada de Thiago Almada a River Plate ya trasciende el impacto deportivo. Aún sin la oficialización definitiva, el acuerdo verbal alcanzado con Atlético de Madrid (España) coloca al campeón del mundo a las puertas de una transferencia histórica para el fútbol argentino. Con una inversión cercana a los 20 millones de euros, equivalentes a unos 23 millones de dólares, el volante ofensivo se encamina a convertirse en el fichaje más caro de la historia del “Millonario” y de todo el fútbol local.

Thiago Almada romperá el récord de mercado de River

La magnitud de la operación marca un antes y un después en la política de incorporaciones del club de Núñez. Hasta ahora, el récord pertenecía a Ángel Correa, quien semanas atrás había llegado procedente de Tigres (México) por una cifra cercana a los 15 millones de dólares. Sin embargo, la llegada de Almada elevará considerablemente esa marca y consolidará una de las apuestas económicas más fuertes realizadas por River en toda su historia.

Thiago Almada se encamina a convertirse en el fichaje más caro de la historia del “Millonario” y el fútbol local. Foto: X @Argentina

Con este desembolso, el mediocampista surgido en Vélez Sarsfield pasará a liderar cómodamente el ranking de las transferencias más costosas de la institución. Detrás suyo quedarán nombres que marcaron distintas etapas de éxito del club, como Lucas Pratto, Kevin Castaño, Sebastián Driussi y Rodrigo Villagra. El ranking histórico de compras de River quedará conformado de la siguiente manera:

  1. Thiago Almada: aproximadamente 23 millones de dólares
  2. Ángel Correa: 15 millones
  3. Lucas Pratto: 14 millones
  4. Kevin Castaño: 13,8 millones
  5. Sebastián Driussi y Rodrigo Villagra: 10 millones cada uno

Correa había desplazado recientemente a Pratto, una de las figuras clave de la conquista de la Copa Libertadores 2018, mientras que Castaño quedó relegado al cuarto lugar apenas meses después de protagonizar una de las inversiones más importantes de la entidad.

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La transferencia más cara en la historia del fútbol argentino

La operación también reconfigura el mapa económico del fútbol argentino. Con una cifra cercana a los 23 millones de dólares, Almada superará ampliamente el registro que compartían Ángel Correa y Cristian Medina, ambos vinculados a transferencias cercanas a los 15 millones de dólares.

Medina había establecido esa referencia cuando Estudiantes de La Plata ejecutó su cláusula de rescisión para sacarlo de Boca Juniors a comienzos de 2025. Ahora, River romperá definitivamente ese techo financiero y escribirá una nueva página en la historia de los mercados de pases nacionales.

Con 23 millones de dólares, Thiago Almada superará ampliamente a Ángel Correa y Cristian Medina. Foto: X @Argentina

Más allá del impacto económico, la llegada de Almada representa el regreso al país de un futbolista que, a sus 25 años, ya acumula experiencia internacional y el prestigio de haber sido parte del plantel campeón del mundo en Qatar 2022. Por eso, en Núñez entienden que la inversión no solo responde al presente deportivo, sino también al potencial liderazgo que puede aportar dentro del equipo.

Cómo queda River entre las transferencias más caras de Sudamérica

A nivel continental, la contratación de Almada también se ubica entre las más resonantes de la historia reciente, aunque todavía por debajo de varios desembolsos realizados por clubes brasileños, cuyo poderío económico continúa marcando una diferencia respecto del resto de Sudamérica.

De concretarse en los montos previstos, el regreso del volante se posicionará en el séptimo lugar entre las transferencias más costosas del continente:

  1. Lucas Paquetá (Flamengo): 42 millones de euros
  2. Gerson (Cruzeiro): 27 millones
  3. Vitor Roque (Palmeiras): 25,5 millones
  4. Thiago Almada (Botafogo): 24,15 millones
  5. Danilo (Botafogo): 23 millones
  6. Samuel Lino (Flamengo): 22 millones
  7. Thiago Almada (River): cerca de 20 millones

El retorno de Lucas Paquetá desde el West Ham United (Inglaterra) rompió el récord sudamericano a comienzos de 2026, mientras que las operaciones de Gerson y Vitor Roque también quedaron por encima de la inversión que realizará la institución argentina.

De esta manera, Thiago Almada quedará asociado a dos récords que parecen difíciles de igualar en el corto plazo: será el refuerzo más caro de la historia de River y también la contratación más costosa realizada por un club argentino. Un movimiento que refleja la ambición deportiva del “Millonario” y que ya ocupa un lugar destacado entre las grandes transferencias del fútbol sudamericano.

Thiago AlmadaRiver PlateTorneo Clausura
Cristian Daniel Avila
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