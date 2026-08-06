Candela Arizaga defendió a Facundo Moyano tras el confuso episodio en Belgrano: “No me hizo nada”

La joven de 23 años negó que lo ocurrido estuviera vinculado a un episodio de violencia de género. Foto: Canal 26

El martes a la madrugada Candela Arizaga y Facundo Moyano protagonizaron un extraño episodio en Barrancas de Belgrano que terminó con la joven internada en el Hospital Pirovano y con el sindicalista detenido en la Alcaidía N°4 de Barracas. A 48 horas del suceso, la modelo de 23 años declaró ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°3 especializada en violencia de género y defendió a su pareja.

Arizaga sostuvo que la situación que vivió en plena vía pública ocurrió porque sufrió un “brote”. En compañía de su abogado, Roberto Herrera, le dijo a la fiscal subrogante a cargo, Florencia Nocerez, que “no fue víctima de ningún tipo de hecho de violencia de género”. “Tuve un brote, voy a trabajar para mejorarlo y estar mejor”, explicó. Y remarcó: “Facundo no me hizo nada. Él nunca fue el problema”.

Asimismo, en el día de ayer, Arizaga utilizó sus redes sociales para aclarar las versiones sobre lo ocurrido y destacar que está en “buen estado de salud”.

Arizaga defendió a Facundo Moyano en su declaración. Foto: Instagram

“Todos cometemos errores. Ya estoy bien. Gracias a todos los que se preocuparon por mi”, indicó en Instagram. Además, en su mensaje, Arizaga confirmó que su perro Mafia ya se encuentra con ella. Es que, en medio de la corrida por Belgrano, la mujer había perdido a su mascota. Por fortuna, el encargado de un edificio de la zona que empezaba su jornada laboral, logró atraparlo y una propietaria de su departamento quedó a cargo del perro hasta que la joven se presentó a buscarlo.

Qué pasó con Facundo Moyano y Candela Arizaga en Belgrano

El hecho tuvo lugar el martes poco después de las 5 de la mañana. La pareja salió de manera intempestiva del departamento en el que vive Facundo Moyano, ubicado en Avenida del Libertad al 5400. La mujer comenzó a correr en plena vía pública semidesnuda y descalza. En sus brazos, llevaba a su perro, un bulldog francés de dos años. El sindicalista la perseguía por detrás.

La extraña corrida de Candela Arizaga y Facundo Moyano quedó registrada por cámaras de seguridad. Foto: Captura de video.

Testigos que observaron toda la situación llamaron de inmediato al 911 y una patrulla de Policía de la Ciudad llegó al lugar a los pocos minutos. Los oficiales hablaron con el encargado del edificio en el que habita Moyano y les confirmó lo ocurrido. Más tarde, los agentes lograron interceptar a la pareja en el cruce de Virrey Vértiz y Sucre. Toda la secuencia había quedado registrada por las cámaras de seguridad dispuestas en la zona del hecho.

Detención y liberación de Facundo Moyano

Los efectivos decidieron detener a Moyano y trasladar a la joven al Hospital Pirovano. Mientras ella permaneció internada casi todo el día martes, el gremialista de 41 años fue demorado en la Alcaidía N°4 y, por disposición del auxiliar fiscal, Julián Pistone, de la Unidad de Flagrancia Norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), quedó imputado por “privación ilegítima de la libertad y lesiones leves”.

Facundo Moyano fue excarcelado el mismo martes. Foto: Instagram

Luego, se ordenó un allanamiento en el departamento de Avenida del Libertad en el que secuestraron dos dispositivos móviles. Tras el operativo, los policías afirmaron también que no se encontraron estupefacientes. Finamente, cerca de las 21h, Moyano recuperó la libertad.