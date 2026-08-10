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Terremoto en Colombia: se suspendió el partido de River ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana

El partido correspondiente a la ida de los octavos de final del certamen debía disputarse este miércoles en Bogotá.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Se suspendió el partido de River.
Se suspendió el partido de River. Foto: X @RiverPlate
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Debido al terremoto de magnitud 7.4 que azotó este lunes a distintas partes de Colombia, la CONMEBOL decidió suspender momentáneamente el partido de River Plate ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana.

El partido correspondiente a la ida de los octavos de final del certamen debía disputarse este miércoles en Bogotá. Además, el ente madre del fútbol sudamericano también aplazó el encuentro entre Deportes Tolima e Independiente del Valle, correspondiente a la Copa Libertadores.

Mediante un comunicado, la CONMEBOL expresó “su más profunda solidaridad con el pueblo colombiano ante el devastador terremoto que ha afectado al país en el día de hoy”.

Y sumó: “Acompañamos con profundo pesar a las familias de las personas fallecidas y heridas, así como a todas aquellas que han resultado afectadas por esta tragedia”.

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El texto indica que los partidos quedan suspendidos temporalmente “en atención a esta situación excepcional, y para preservar la seguridad de todos, y el respeto por las víctimas”.

“Reiterándote nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento en este difícil momento, más información sobre la reprogramación será remitida próximamente”, cierra el texto.

En tanto, el partido de vuelta de los octavos de final, que estaba pautado para el miércoles 19 de agosto a las 21.30 en el estadio Monumental de Núñez, también deberá ser reprogramado, teniendo en cuenta los calendarios de ambos equipos.

El terremoto en Colombia dejó más de 100 muertos

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que un temblor de magnitud 7,4 sacudió este lunes a gran parte de Colombia y se reportaron daños en ciudades como Manizales, Cali y Pereira. Además, se informó sobre cientos de muertos -hasta las 15.50 horas en Argentina eran más de 110- y heridos, además de gran cantidad de edificios colapsados.

El temblor se sintió a las 07:34 hora local y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.

Horas antes de conocerse la suspensión del partido, tanto la AFA como la CONMEBOL enviaron sus condolencias a Colombia.

“La Asociación del Fútbol Argentino se solidariza con el pueblo colombiano tras el impacto del fuerte sismo registrado este lunes. Le enviamos un cálido abrazo a todas las familias afectadas y las acompañamos en este difícil momento”, expresa uno de los comunicados.

Terremoto en Colombia. Foto: REUTERS

Por su parte, la CONMEBOL expresó “su solidaridad con el pueblo de Colombia que enfrenta las consecuencias de fuertes terremotos”.

Y sumó: “En los momentos difíciles, Sudamérica debe permanecer unida. Nuestro abrazo y nuestro apoyo para toda Colombia”.

ColombiaRiver PlateCopa SudamericanaTerremotoIndependiente Santa Fe
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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