Torneo Clausura: el Aprevide autorizó a River a llevar hinchas visitantes a la cancha de Banfield

Hinchas de River en la cancha de Banfield. Foto: X

El Aprevide dio el visto bueno para que River lleve hinchas visitantes cuando se enfrente a Banfield en el estadio Florencio Sola el domingo 30 de agosto, desde las 15, por la séptima fecha del Torneo Clausura.

La noticia fue confirmada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires através de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte.

“El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires através de La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE), informa que el encuentro entre Banfield y River Plate, a disputarse dentro de dos semanas, por la fecha 7 de la LPF contará con la presencia de público visitante”, dice el anuncio.

Cancha de Banfield. Foto: X

“Representa un nuevo paso en el camino que viene recorriendo la Provincia de Buenos Aires en forma cojunta con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para que cada vez más encuentros puedan volver a jugarse con las dos parcialidades en las tribunas”, destacaron desde el organismo.

“Esta posibilidad también implica una enorme responsabilidad: que esta fiesta continúe depende de todos. De los hinchas, de los dirigentes, de los protagonistas, de los clubes, de los organismos de seguridad, de los municipios y de cada una de las personas que forman parte de un espectáculo deportivo”, cerró.

Aún no se dieron detalles para la venta de entradas pero el antecedente del Taladro ante Racing fue con 5.000 populares y 500 plateas para los académicos.

Hinchas de Racing en la cancha de Banfield. Foto: x

Tampoco se dio a conocer el precio de los tickets, que en todos los recientes casos, tuvieron altos costos de más de 100 mil pesos por entrada.