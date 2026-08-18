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Despidieron a Kevin Lamour, dirigente de FIFA que se había expresado en contra del plan de Infantino para privatizar el Mundial

El director de operaciones del ente del fútbol mundial fue cesado por diferencias con su presidente. Durante la polémica, Lamour había admitido que, aunque perdiera su trabajo, podría al menos dormir “tranquilo”.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Kevin Lamour, dirigente de FIFA despedido por sus críticas al plan de privatización del Mundial.
Kevin Lamour, dirigente de FIFA despedido por sus críticas al plan de privatización del Mundial. Foto: X
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El francés Kevin Lamour, número 3 de la FIFA que crítico del proyecto de privatización del Mundial, fue despedido de su puesto de director de operaciones, informó L’Équipe.

El dirgente galo de 45 años había expresado su oposición a abrir el Mundial a inversores privados, como quería el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, un plan avalado por el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Gianni Infantino, con el presidente estadounidense, Donald Trump
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con el mandatario estadounidense, Donald Trump, durante la final del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Según el prestigioso medio francés, un portavoz de la instancia que gobierna el fútbol mundial confirmó que “la relación de trabajo entre la FIFA y Kevin Lamour, en su calidad de director de operaciones, acabó el 17 de agosto de 2026”.

“La FIFA agradece a Kevin sus dos años de servicio y le desea mucho éxito para el futuro”, agregó la fuente.

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Kevin Lamour, dirigente de FIFA despedido por sus críticas al plan de privatización del Mundial.
Kevin Lamour, dirigente de FIFA despedido por sus críticas al plan de privatización del Mundial. Foto: X

Lamour, quien se incorporó hace menos de dos años a la FIFA, había censurado el proyecto de su jefe Infantino al considerarlo que servía “a intereses personales”.

“Es el proyecto de una sola persona (...) no debe seguir adelante”, indicó el francés, quien fue ejecutivo de la UEFA y mano derecha durante entre 2007 y 2015 del entonces presidente de ese organismo, Michael Platini.

Kevin Lamour, dirigente de FIFA despedido por sus críticas al plan de privatización del Mundial.
Kevin Lamour, dirigente de FIFA despedido por sus críticas al plan de privatización del Mundial. Foto: X

“Un presidente debe acercar a las personas, unirlas e inspirarlas. Hoy estamos viviendo lo contrario”, afirmó el directivo francés en julio en alusión a Infantino.

Lamour admitió entonces que, aunque perdiera su trabajo en la FIFA, podría al menos dormir “tranquilo”.

FIFAMundial
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

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