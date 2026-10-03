El organizador del amistoso entre Argentina y Burkina Faso llevó tranquilidad por el encuentro y dio detalles de las complicaciones

Amistoso de la Selección argentina. Foto: REUTERS

A través de un comunicado compartido por la AFA, Jairo Pachón, agente de la FIFA y organizador del encuentro de este sábado 3 de octubre, confirmó el amistoso y explicó las causas que hicieron peligrar el encuentro entre Argentina y Burkina Faso.

El agente confirmó que varios jugadores de la convocatoria original se negaron a viajar, el Gobierno intentó convencerlos durante 24 horas y finalmente fue necesario buscar reemplazantes de urgencia para completar la delegación.

La selección de Burkina Faso Foto: Facebook Fédération Burkinabè de Football

El operativo también demandó nuevas gestiones administrativas para obtener los permisos y visados correspondientes. Pachón destacó en su comunicado que tanto la AFA como autoridades argentinas colaboraron con esos trámites.

El comunicado

El CEO y fundador de Eurodata Sport Ltd comenzó su reconstrucción del problema. El 30 de septiembre estaba previsto el vuelo chárter que debía trasladar a Burkina Faso hacia la Argentina.

La delegación ya se encontraba en el aeropuerto de Casablanca lista para embarcar cuando la compañía informó que había detectado una falla técnica en la aeronave.

Comunicado del organizador del amistoso entre Argentina y Burkina Faso. Foto: AFA

“Tras un período de espera, la empresa confirmó que el avión no podía despegar y comunicó la cancelación del vuelo y del contrato, invocando motivos de fuerza mayor”, explicó Pachón.

Según confirmó Pachón, algunos de los futbolistas incluidos en la convocatoria comunicaron que no estaban dispuestos a realizar el viaje. El argumento fue “el desgaste y el cansancio acumulados” después de las horas de espera y ante la perspectiva de tener que cruzar el Atlántico y jugar prácticamente sin descanso.

Ante esto, representantes de la Federación y del Gobierno se reunieron con esos jugadores para pedirles que reconsideraran su postura y cumplieran con el compromiso asumido con la AFA. “Pese a estos esfuerzos, los futbolistas que habían expresado su negativa mantuvieron su decisión”, confirmó el organizador.

Amistoso de la Selección argentina. Foto: REUTERS

El Gobierno de Burkina Faso, con participación de su Presidente y en coordinación con la Federación, resolvió entonces reemplazar a quienes habían decidido no viajar.

“En mis 18 años de experiencia trabajando con selecciones nacionales he afrontado numerosas situaciones adversas. Esta ha sido una de las más complejas, tanto por la sucesión de dificultades como por la magnitud del esfuerzo necesario para resolverlas”, sostuvo el agente FIFA.

El comunicado completo

Yo, Jairo Pachon, Agente FIFA de Partidos, CEO y fundador de Eurodata Sport Ltd, empresa constituida en el Reino Unido en 2010, deseo informar a los medios de comunicación y a la opinión pública sobre las circunstancias que afectaron el traslado de la selección nacional de Burkina Faso a Buenos Aires para su encuentro con la selección argentina.

El 30 de septiembre estaba previsto el vuelo chárter que transportaría a la delegación de Burkina Faso a Argentina. Cuando el equipo ya se encontraba en el aeropuerto, preparado para embarcar, la compañía operadora informó que la aeronave estaba siendo revisada debido a una falla técnica detectada por sus sistemas. Tras un período de espera, la empresa confirmó que el avión no podía despegar y comunicó la cancelación del vuelo y del contrato, invocando motivos de fuerza mayor.

Ante esta situación, iniciamos inmediatamente la búsqueda de una aeronave alternativa. Mientras se gestionaba un nuevo chárter y los permisos correspondientes, algunos de los jugadores incluidos en el listado inicial de la selección de Burkina Faso manifestaron su decisión de no viajar, alegando el desgaste y el cansancio acumulados.

Durante las siguientes 24 horas, representantes de la Federación de Fútbol de Burkina Faso y del Gobierno mantuvieron diversas reuniones con estos jugadores para solicitarles que reconsideraran su posición y cumplieran el compromiso asumido con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Sin embargo, pese a estos esfuerzos, los futbolistas que habían expresado su negativa mantuvieron su decisión.

Con la voluntad de encontrar una solución y honrar el compromiso, el Gobierno de Burkina Faso, con la participación de su Presidente y en coordinación con la Federación, decidió reemplazar a los jugadores que no viajarían. Los futbolistas convocados como reemplazos tuvieron que viajar desde Burkina Faso hasta Casablanca para unirse al resto de la delegación, donde se encontraba el nuevo chárter contratado para continuar hacia Buenos Aires.

Deseo destacar el compromiso y la dedicación de la Federación y del Gobierno de Burkina Faso. Frente a una situación extraordinaria, trabajaron para ofrecer una solución que permitiera mantener la representación de su país en este encuentro y preservar una oportunidad deportiva de gran importancia para sus futbolistas.

En mis 18 años de experiencia trabajando con selecciones nacionales he afrontado numerosas situaciones adversas. Esta ha sido una de las más complejas, tanto por la sucesión de dificultades como por la magnitud del esfuerzo necesario para resolverlas.

Han sido jornadas de trabajo intenso y noches de muy poco descanso. En este proceso hemos contado con el apoyo de la AFA y de las autoridades del Gobierno argentino, cuya colaboración fue fundamental para gestionar los visados de la delegación inicialmente prevista y, posteriormente, tramitar con urgencia los correspondientes a los jugadores convocados como reemplazos.

Hasta este momento optamos por mantener una comunicación prudente, mientras se trabajaba en las soluciones, por respeto a las instituciones involucradas y para evitar la difusión de información incompleta.

Es importante aclarar que tanto la AFA como la Federación de Fútbol de Burkina Faso han atendido sus compromisos contractuales. La dificultad inicial se originó en la cancelación del vuelo por una falla técnica, circunstancia ajena a la voluntad de ambas federaciones. La posterior decisión de algunos jugadores del listado inicial de no viajar obligó a reorganizar la delegación y convocar a sus reemplazos, quienes tuvieron que trasladarse desde Burkina Faso para unirse al grupo en Casablanca.

Agradecemos a todas las personas e instituciones que han contribuido a superar estas dificultades. Nuestro esfuerzo ha estado orientado en todo momento a cumplir el compromiso con la AFA y con el público argentino.

Nuestro deseo es que, pese a las circunstancias, el encuentro de esta noche brinde un gran espectáculo deportivo y refleje el respeto y la colaboración entre ambos países.

Jairo Pachon

Agente FIFA de Partidos

CEO y fundador

Eurodata Sport Ltd