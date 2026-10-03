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Caos en Burkina Faso antes del amistoso en la Argentina: negativas, bajas y llamados de último momento

El seleccionado africano sufrió la cancelación de su vuelo y debió modificar el plantel a pocas horas del amistoso previsto en el estadio Monumental.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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La selección de Burkina Faso
La selección de Burkina Faso Foto: Facebook Fédération Burkinabè de Football
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La previa del partido entre la Selección Argentina y Burkina Faso quedó envuelta en una fuerte polémica. La cancelación del vuelo que debía trasladar al equipo africano, sumada a la negativa de varios futbolistas a realizar el nuevo viaje, obligó al cuerpo técnico a realizar una convocatoria de emergencia.

El encuentro está programado para este sábado 3 de octubre, desde las 21, en el estadio Monumental. Pese a las complicaciones logísticas y a las dudas que surgieron durante las últimas horas, la organización mantuvo el compromiso dentro de la agenda.

Por qué los jugadores de Burkina Faso se negaron a viajar

El conflicto comenzó cuando fue cancelado el vuelo que debía transportar a la delegación desde Casablanca, Marruecos, hasta Buenos Aires. El servicio estaba previsto originalmente para el 30 de septiembre, pero la operación fue anulada y los dirigentes tuvieron que buscar una alternativa.

El nuevo itinerario implicaba más horas de viaje, modificaciones en la planificación y una llegada con escaso margen antes del inicio del encuentro. Frente a ese escenario, varios futbolistas del seleccionado africano manifestaron su negativa a abordar el avión.

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La selección de Burkina Faso
La selección de Burkina Faso Foto: Facebook Fédération Burkinabè de Football

También surgieron versiones sobre diferencias económicas y organizativas vinculadas con el amistoso. La combinación de esos factores provocó que una parte importante del plantel inicialmente convocado decidiera no viajar a la Argentina.

Burkina Faso convocó jugadores de urgencia

Ante las bajas, el entrenador Amir Abdou tuvo que reorganizar la delegación contrarreloj. El cuerpo técnico recurrió a futbolistas juveniles y jugadores de la selección local para completar la nómina.

La emergencia también modificó el calendario de las categorías menores. Burkina Faso habría cancelado un encuentro de su seleccionado Sub-23 contra Malí para incorporar a varios de esos jugadores al plantel que debía enfrentar a la Argentina.

De esta manera, el conjunto africano consiguió reunir una delegación alternativa, aunque muy diferente de la planificada originalmente. Algunos de los convocados tendrán una oportunidad inesperada frente al vigente campeón del mundo.

Un viaje sobre la hora rumbo a Buenos Aires

Luego de varias negociaciones, la delegación logró reorganizar el traslado mediante un vuelo especial desde Marruecos. El equipo viajó con la intención de llegar a Buenos Aires durante el mismo día del partido.

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Los goles fueron convertidos por Lautaro Martínez, Nico Paz, Cuti Romero y El Flaco López. Foto: @Argentina

El plantel tendrá muy pocas horas para trasladarse al hotel, descansar y prepararse. Además del extenso recorrido, los jugadores deberán afrontar el cambio horario y la falta de entrenamiento en territorio argentino.

El cuerpo técnico también tendrá que adaptar su estrategia a una formación con varios futbolistas citados a último momento, sin el trabajo previo establecido para un partido de esta importancia.

La AFA mantuvo el amistoso en el Monumental

Durante las horas de mayor incertidumbre se especuló con una eventual suspensión o con la posibilidad de cambiar el orden de los rivales. Sin embargo, la Asociación del Fútbol Argentino mantuvo el encuentro programado para las 21.

Argentina realizó su preparación con normalidad, mientras que Burkina Faso llegará golpeado por las bajas y el desgaste del viaje. La diferencia entre las condiciones de ambos equipos será uno de los aspectos centrales del partido.

Lo que inicialmente parecía un amistoso sin sobresaltos terminó convirtiéndose en una previa cargada de tensión. La cancelación del vuelo, la negativa de varios jugadores y la convocatoria urgente de juveniles desataron un verdadero escándalo antes de la presentación en el Monumental.

Selección ArgentinaAmistoso internacional FIFABurkina Faso
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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