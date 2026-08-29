Leandro Paredes explotó por la sanción de la FIFA y señaló la diferencia que genera polémica

La pelea de Leandro Paredes con Gavi tras la final del Mundial. Foto: REUTERS

La sanción impuesta por la FIFA a Leandro Paredes continúa generando repercusiones dentro del fútbol argentino. El mediocampista, que actualmente juega en Boca, habló públicamente sobre los 10 partidos de suspensión que recibió por los incidentes ocurridos después de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

El futbolista no ocultó su disconformidad y consideró que el castigo resulta desproporcionado. Su principal cuestionamiento estuvo relacionado con la diferencia entre su pena y la aplicada a Gavi, quien fue suspendido por solamente un encuentro luego de participar en el enfrentamiento posterior al partido.

Las declaraciones de Paredes volvieron a instalar una discusión que atraviesa a la Selección argentina: qué criterio utilizó la Comisión Disciplinaria de la FIFA para establecer sanciones tan diferentes entre los involucrados. Mientras el volante recibió el castigo individual más severo, otros protagonistas de los incidentes afrontarán suspensiones considerablemente menores.

Qué dijo Leandro Paredes sobre las 10 fechas de suspensión

Paredes se refirió al tema después de la victoria de Boca por 1-0 ante Lanús, correspondiente al Torneo Clausura. Al ser consultado por la decisión de la FIFA, calificó la sanción como “excesiva” y manifestó su sorpresa por el trato disciplinario que recibió Gavi.

Qué dijo Paredes sobre la sanción de FIFA. Video: TyC Sports

El mediocampista remarcó que el jugador español también tuvo una participación directa en el enfrentamiento. Según su interpretación de la secuencia, Gavi fue quien lo golpeó en el pecho durante el conflicto, aunque terminó recibiendo una única fecha de suspensión y una multa económica.

Más allá de su enojo, Paredes evitó extender la polémica y dejó el caso en manos de las personas encargadas de llevar adelante el reclamo. El futbolista argentino confía en que la sanción pueda ser revisada y que, como resultado de la apelación, se reduzca la cantidad de partidos que deberá cumplir.

Por qué la FIFA sancionó a Leandro Paredes

La resolución disciplinaria se relaciona con los incidentes registrados el 19 de julio de 2026, después de la final del Mundial disputada en Nueva Jersey. Tras el triunfo de España por 1-0, se produjeron empujones, discusiones y enfrentamientos entre integrantes de ambos seleccionados.

Las imágenes del conflicto derivaron en la apertura de un procedimiento disciplinario. Luego del análisis de los episodios, la FIFA determinó que Paredes debía cumplir 10 partidos de suspensión con la Selección argentina y pagar una multa de 90.000 dólares.

El castigo, en principio, no afecta su participación en los partidos de Boca, debido a que se encuentra vinculado con encuentros internacionales de la Selección.

El volante fue señalado por su intervención en los cruces con futbolistas españoles durante una secuencia que involucró, entre otros, a Eric García y Gavi. La FIFA evaluó las acciones individuales y estableció diferentes penas deportivas y económicas para los protagonistas.

Las otras sanciones que recibió la Selección argentina

Paredes no fue el único integrante del conjunto argentino castigado. Nahuel Molina recibió siete partidos de suspensión y una multa de 90.000 dólares, mientras que Thiago Almada fue sancionado con una fecha y deberá pagar 30.000 dólares.

La pelea de Leandro Paredes con Gavi tras la final del Mundial. Foto: REUTERS

Por su parte, Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de la Selección argentina, fue suspendido durante tres encuentros y recibió una multa de 30.000 dólares. Del lado de España, Gavi también fue castigado con una fecha y una penalización económica por su participación en los incidentes.

La amplia diferencia entre las diez fechas aplicadas a Paredes y la sanción de un partido impuesta al mediocampista español es uno de los principales argumentos que rodean el reclamo argentino.

Esa comparación podría convertirse en un aspecto central de la presentación destinada a conseguir una reducción del castigo.

La fuerte multa que la FIFA le impuso a la AFA

La resolución no se limitó a las sanciones contra jugadores y miembros del cuerpo técnico. La Asociación del Fútbol Argentino recibió multas por un total de 321.000 dólares debido a diferentes infracciones registradas durante la Copa del Mundo.

Entre los motivos mencionados aparecen conductas inapropiadas, problemas de seguridad, manifestaciones ajenas al ámbito deportivo y comportamientos discriminatorios atribuidos a simpatizantes.

También fue incorporada al expediente la exhibición de una bandera vinculada con el reclamo argentino por las Islas Malvinas después de la semifinal frente a Inglaterra.

Además, distintas publicaciones informaron que la Selección deberá afrontar restricciones de público en partidos como local. Parte de las medidas económicas y deportivas quedaron sujetas a condiciones o períodos de prueba definidos dentro de la resolución disciplinaria.

Qué puede pasar ahora con la sanción de Paredes

El próximo paso será determinante para conocer el verdadero impacto deportivo del castigo. La estrategia argentina apunta a conseguir condiciones más favorables para el cumplimiento de la suspensión o una eventual reducción de la pena.

Para Paredes, el escenario resulta especialmente sensible porque diez encuentros representan una ausencia prolongada de la Selección argentina. Su reclamo se apoya en la comparación con los demás sancionados y, principalmente, en la única fecha aplicada a Gavi.

Mientras se espera la evolución del proceso, el jugador podrá continuar compitiendo con Boca. Sin embargo, su disponibilidad para los próximos compromisos de la Argentina dependerá del alcance definitivo de la resolución y de las posibilidades que tenga la AFA de atenuar el castigo.

La postura de Paredes ya quedó clara: considera que la sanción es demasiado severa y confía en que pueda ser revisada. Ahora, la atención estará puesta en la respuesta de la FIFA y en una decisión que podría modificar la planificación deportiva de la Selección argentina.