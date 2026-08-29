Detuvieron a “Bebote” Álvarez: las pruebas que analiza la Justicia en la causa por presunto narcotráfico

Detención de "Bebote" Álvarez Foto: captura video

Pablo Alejandro “Bebote” Álvarez, histórico referente de la barra brava de Independiente, fue detenido en el marco de una investigación por presunto tráfico internacional de drogas. La Justicia analiza fotografías, teléfonos celulares, movimientos financieros y registros audiovisuales para determinar cuál habría sido su participación.

La detención se realizó durante una serie de allanamientos desarrollados por la Policía Federal Argentina en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y la provincia de Salta. Luego del procedimiento, Álvarez fue trasladado a los tribunales federales de Comodoro Py para prestar declaración.

La causa se encuentra en plena etapa de investigación. Por lo tanto, los hechos descriptos forman parte de la hipótesis de los investigadores y no implican una declaración de culpabilidad. Álvarez mantiene el principio de inocencia hasta que exista una eventual sentencia firme.

Cómo comenzó la investigación contra la presunta organización

El expediente se inició después de un procedimiento realizado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Allí se habría detectado un cargamento procedente de Barcelona, España, que contenía aproximadamente 12 litros de éxtasis líquido escondidos en envases de aceite.

Pablo Alejandro “Bebote” Álvarez Foto: Ministerio de Seguridad

A partir de ese hallazgo, los investigadores comenzaron a seguir los movimientos de una presunta organización con conexiones internacionales. La principal hipótesis sostiene que el grupo habría combinado el ingreso de drogas sintéticas desde Europa con el traslado de cocaína proveniente de Bolivia.

Las sustancias habrían sido distribuidas posteriormente en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. En una primera etapa se realizaron numerosos allanamientos, durante los cuales fueron detenidas varias personas y se secuestraron drogas, dinero, vehículos, documentación y dispositivos electrónicos.

Los celulares, una pieza clave de la causa

Una parte importante de la investigación se concentra en el contenido de los teléfonos celulares secuestrados. Los peritajes permitieron reconstruir comunicaciones, contactos, desplazamientos y presuntas operaciones económicas atribuidas a los integrantes de la organización.

Según la línea que analizan los investigadores, el material digital habría permitido establecer nuevas conexiones dentro del grupo y detectar la posible vinculación de “Bebote” Álvarez.

Sin embargo, la Justicia deberá determinar el verdadero valor probatorio de esos archivos. La aparición de un nombre, una conversación o un número telefónico no demuestra por sí sola una responsabilidad penal si no está acompañada por otros elementos concretos.

Las fotografías tomadas en Bolivia

Entre las evidencias incorporadas al expediente aparecen fotografías que habrían sido tomadas en Bolivia durante octubre de 2025. En esas imágenes se observaría a personas investigadas junto a diferentes sustancias que, según la hipótesis judicial, formaban parte de presuntas operaciones de narcotráfico.

Pablo Alejandro “Bebote” Álvarez Foto: Ministerio de Seguridad

El material mostraría pastillas sintéticas con diseños llamativos, entre ellas comprimidos con forma de diamante, unidades con una letra similar al símbolo de Bitcoin y otras relacionadas visualmente con el fútbol.

También se investiga una posible conexión con la región boliviana del Chapare. Desde ese territorio se habría intentado organizar el ingreso de cocaína a la Argentina, aunque todavía debe establecerse la participación atribuida a cada sospechoso.

El video que también está bajo análisis

Otro elemento sensible de la causa es un registro audiovisual sobre un presunto episodio de intimidación. El video habría sido grabado en un espacio ubicado en Avellaneda, cerca del estadio de Independiente.

De acuerdo con la hipótesis investigativa, una persona habría sido amenazada y agredida para exigirle el pago de una deuda. Los investigadores intentan establecer si Álvarez habría cumplido algún rol de intimidación o presión dentro de la estructura.

Antes de considerar ese archivo como prueba, la Justicia deberá verificar su autenticidad, la fecha de grabación, la identidad de los participantes y su relación concreta con la causa principal.

Qué puede pasar ahora con “Bebote” Álvarez

Luego de su declaración, Álvarez quedó a disposición del juzgado interviniente. El magistrado deberá evaluar los informes policiales, las pericias telefónicas, las fotografías, los movimientos financieros y los elementos obtenidos durante los allanamientos.

La investigación busca determinar si existió una estructura dedicada al tráfico internacional de estupefacientes y cuál habría sido el papel de cada una de las personas señaladas.

La detención abrió así un nuevo capítulo judicial alrededor del antiguo referente de la barra de Independiente. La definición dependerá ahora del análisis de las pruebas y de las próximas decisiones del juez a cargo del expediente.