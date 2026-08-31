Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina: la historia eterna del capitán que cambió dolor por gloria

Lionel Messi con la Copa del Mundo de Qatar 2022. Foto: Reuters.

El día que millones de argentinos no querían imaginar finalmente llegó. Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina y cerró una historia que atravesó generaciones, estadios y emociones difíciles de explicar.

El capitán comunicó su decisión luego de disputar su sexto Mundial y conducir nuevamente al conjunto albiceleste hasta una final. No se trata solamente del adiós de un futbolista, sino de la despedida del hombre que soportó cuestionamientos, perdió finales y regresó para alcanzar aquello que parecía imposible.

El mensaje con el que Messi confirmó su retiro

Messi explicó que la decisión le provocó un profundo dolor, pero que sintió que había llegado el momento de cerrar la etapa. También señaló que siempre entregó todo por la camiseta y que una nueva generación merece ocupar su lugar.

Desde ahora, acompañará a la Selección como un hincha más. Su despedida oficial activó inevitablemente la memoria de un país que lo vio crecer, sufrir y finalmente alcanzar la gloria.

Para comprender la dimensión de su legado hay que regresar más de veinte años, cuando un adolescente de pelo largo ingresó a una cancha de Budapest sin saber que estaba por comenzar la trayectoria internacional más extraordinaria del fútbol argentino.

Un debut inesperado que duró menos de un minuto

El 17 de agosto de 2005, José Pekerman mandó a la cancha a un joven Lionel Messi durante un amistoso frente a Hungría. Tenía 18 años, llevaba el número 18 y reemplazó a Lisandro López.

Su estreno estuvo lejos de ser perfecto: fue expulsado antes de completar un minuto de juego después de un forcejeo con Vilmos Vanczák.

Debut de Leo Messi en la Selección Argentina Foto: AFA

La escena quedó grabada como una de las grandes paradojas de su carrera. Messi abandonó el campo entre sorpresa y lágrimas, mientras Lionel Scaloni, entonces compañero suyo, intentaba evitar la expulsión. Diecisiete años más tarde, aquel futbolista se convertiría en el entrenador que lo conduciría a la cima del mundo.

Antes de ese accidentado debut, Messi ya había dado una señal de lo que vendría. En 2005 fue campeón, goleador y mejor jugador del Mundial Sub-20. En 2008 agregó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing.

Las finales perdidas que casi lo alejaron para siempre

Messi disputó su primera Copa del Mundo en Alemania 2006 y marcó ante Serbia y Montenegro. Después llegó Sudáfrica 2010 y una presión cada vez mayor sobre sus hombros.

La comparación con Diego Maradona se volvió permanente. Mientras ganaba numerosos títulos con el Barcelona, una pregunta lo perseguía en Argentina: ¿por qué todavía no podía consagrarse con la Selección Mayor?

Lionel Messi en la final del 2014. Foto: REUTERS

El Mundial de Brasil 2014 representó uno de sus golpes más dolorosos. Argentina llegó a la final, pero perdió ante Alemania por un gol de Mario Götze en tiempo suplementario. Messi fue elegido mejor jugador del torneo, aunque la imagen del capitán mirando la Copa sin poder tocarla se convirtió en el símbolo de una ilusión rota.

Luego llegaron las derrotas frente a Chile en las Copas América de 2015 y 2016. Tras fallar su penal en la segunda final, Messi anunció que su ciclo con la Selección había terminado.

Tenía 29 años y sentía que lo había intentado todo. Sin embargo, aquella renuncia fue temporal. Regresó, atravesó la eliminación del Mundial de Rusia 2018 y decidió buscar una nueva oportunidad.

La Copa América 2021 que cambió la historia

El 10 de julio de 2021 llegó la liberación. Argentina derrotó a Brasil en el Maracaná y Messi levantó su primer gran título con la Selección Mayor.

Cuando terminó el partido, sus compañeros corrieron hacia él. Sabían que aquel trofeo no representaba solamente un campeonato: era el final de años de frustraciones, derrotas y cuestionamientos.

Selección Argentina, Lionel Messi, Copa América, NA

La conquista también modificó su relación con el público argentino. El jugador que durante años había sido observado con desconfianza comenzó a recibir un cariño incondicional. En 2022, la victoria sobre Italia en la Finalissima confirmó que la Selección estaba preparada para el desafío más importante.

Qatar 2022: la Copa que Messi esperó toda su vida

El 18 de diciembre de 2022, en el estadio Lusail, Messi alcanzó el momento más importante de su carrera. Argentina igualó 3-3 con Francia en una final inolvidable y ganó la Copa del Mundo mediante una definición por penales.

Lionel Messi, Mundial Qatar 2022. Foto: REUTERS

El capitán levantó el trofeo que había perseguido durante toda su vida y completó la obra que parecía faltarle. Marcó siete goles, dio tres asistencias y fue elegido nuevamente como el mejor jugador del Mundial.

La imagen de Messi besando la Copa se convirtió de inmediato en una postal eterna. La gloria continuó en 2024 con otra Copa América, que confirmó el dominio de una generación histórica.

Los números que dejó Messi con Argentina

La dimensión de su carrera también puede observarse en sus registros. Messi terminó su recorrido como máximo goleador y jugador con más presencias en la historia de la Selección Argentina.

Además, disputó seis Mundiales, jugó tres finales y consiguió los principales títulos internacionales. Su palmarés con las selecciones nacionales incluye:

Mundial Sub-20 de 2005

Medalla de oro en Beijing 2008

Copa América 2021

Finalissima 2022

Mundial de Qatar 2022

Copa América 2024

El legado de Messi más allá de los títulos

Messi deja una enseñanza que excede las estadísticas. Perdió antes de ganar, fue cuestionado antes de ser abrazado y estuvo a punto de marcharse antes de convertirse en campeón del mundo.

El adolescente silencioso de 2005 se transformó en un capitán capaz de proteger al grupo y asumir la presión de un país entero. Scaloni construyó un equipo para acompañarlo, pero Messi también aprendió que no necesitaba ganar solo.

Su retiro marca el final de una era, aunque no borra su presencia. Cada chico que use la camiseta número 10 y cada argentino que recuerde la final de Qatar encontrará una parte de esta historia.

Lionel Messi ya no volverá a entrar a una cancha con la Selección Argentina, pero su recorrido, desde aquella expulsión en Budapest hasta la Copa levantada en Lusail, permanecerá para siempre en la memoria de un país.