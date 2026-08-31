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Lionel Messi se despidió de la Selección Argentina con un emotivo video: así resumió sus 21 años con la Albiceleste

El capitán comunicó la decisión este lunes mediante una publicación en su cuenta de Instagram, en la que compartió una extensa carta dirigida a los hinchas y a todos aquellos que lo acompañaron durante su trayectoria. A su vez, explicó los motivos de una decisión que, según reconoció, “duele en el alma”.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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El capitán de la Albiceleste confirmó su decisión a través de sus redes sociales y puso fin a una etapa histórica con la camiseta argentina.
El capitán de la Albiceleste confirmó su decisión a través de sus redes sociales y puso fin a una etapa histórica con la camiseta argentina. Foto: Instagram / leomessi.
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Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la Selección Argentina y acompañó la noticia con un emotivo video en el que repasó algunos de los momentos más importantes de su histórica trayectoria con la Albiceleste.

El capitán compartió las imágenes en sus redes sociales, poco después de confirmar que tomó la decisión de ponerle punto final a su etapa con el combinado nacional.

Messi se despidió de la Selección Argentina con un emotivo video. Fuente: Instagram / leomessi.

A su vez, mediante una publicación en su cuenta de Instagram, compartió una extensa carta dirigida a los hinchas y a todos aquellos que lo acompañaron durante su trayectoria con la camiseta albiceleste.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, escribió Messi al comienzo de su mensaje.

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Messi se despidió de la Selección Argentina con una emotiva carta

El astro rosarino reconoció que tomar la decisión no fue sencillo y que significa cerrar una etapa profundamente importante de su vida.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento”, expresó el capitán argentino.

Messi también destacó el compromiso que mantuvo durante toda su carrera con la Selección, incluso durante los años en los que los resultados no acompañaron.

“Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta”, aseguró.

El futbolista también remarcó que uno de sus principales objetivos siempre fue hacer sentir orgullosos a los argentinos y regalarles alegrías a través del fútbol.

El astro rosarino compartió imágenes de sus momentos más inolvidables con la Selección Argentina y emocionó a millones de hinchas. Foto: NA.

“Me vacié, ya no tengo más para dar”: la frase de Messi que conmocionó al fútbol argentino

Uno de los fragmentos más fuertes de la carta llegó cuando Messi explicó que siente que su ciclo con la Selección llegó a su final.

“Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, escribió.

De esta manera, el capitán no solo hizo referencia al desgaste acumulado después de tantos años, sino también al recambio generacional de la Selección Argentina.

La decisión había sido tomada por Messi poco después de la final del Mundial 2026. Según explicó en su publicación, las palabras de la carta habían sido escritas el 21 de julio, dos días después de aquella definición, aunque decidió hacerlas públicas recién ahora.

Desde su debut hasta los títulos más importantes, el video repasa los momentos que marcaron la carrera del capitán argentino. Foto: Reuters (Agustín Marcarian)

Una historia de más de 20 años con la camiseta argentina

El retiro de Messi marca el final de una de las etapas más importantes de la historia de la Selección Argentina. El rosarino debutó con la camiseta mayor en 2005 y atravesó diferentes generaciones, entrenadores y momentos deportivos. Durante sus primeros años sufrió varias derrotas dolorosas, incluidas finales consecutivas, y recibió fuertes críticas por sus actuaciones con la Albiceleste.

Sin embargo, el panorama cambió por completo en los últimos años. Con Lionel Scaloni como entrenador, Messi lideró a una generación que consiguió la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022, además de protagonizar nuevamente la definición mundialista de 2026.

A lo largo de su recorrido, el capitán se convirtió además en el máximo goleador histórico de la Selección Argentina y en uno de los futbolistas con más partidos disputados con la camiseta nacional.

Messi cerró su mensaje con una emotiva reflexión sobre su vínculo con la Selección y aseguró: “Me vacié, ya no tengo más para dar”. Foto: AFP - THOMAS COEX

En su despedida, Messi también dejó en claro que su vínculo con la Selección no terminará pese a su retiro como futbolista. El rosarino agradeció a sus compañeros, entrenadores, dirigentes, familiares y especialmente a los hinchas que lo acompañaron durante toda su carrera.

Ahora comenzará una nueva etapa: Messi dejará de vestir la camiseta argentina como jugador, pero continuará siguiendo a la Selección desde afuera, como un hincha más. Después de más de dos décadas, una era llega oficialmente a su final.

Lionel MessiSelección Argentina
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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