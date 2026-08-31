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Messi se retiró de la Selección: la historia de “Brindis”, la canción que inmortalizó La Sole y unió su despedida con Maradona

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina y musicalizó su video de despedida con “Brindis”, la canción de Soledad Pastorutti que también quedó ligada para siempre a Diego Maradona.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Lionel Messi y La Sole
Lionel Messi y La Sole Foto: Instagram Leo Messi
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Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina y provocó una conmoción inmediata entre los hinchas. Después de dos décadas, el capitán cerró un recorrido marcado por las derrotas, la perseverancia y la gloria definitiva alcanzada con la camiseta celeste y blanca.

El rosarino comunicó su decisión a través de una emotiva carta publicada en sus redes sociales. Allí reconoció el dolor que le produjo dar el paso y aseguró que siempre dejó todo para representar al país. También explicó que llegó el momento de permitir el avance de una nueva generación de futbolistas.

Messi se despidió de la Selección Argentina con un emotivo video. Fuente: Instagram / leomessi.

Poco después, Messi compartió un video con imágenes de toda su trayectoria. Sus primeros sueños, las finales perdidas, las lágrimas, los goles y los títulos formaron parte de una despedida que tuvo un detalle especialmente conmovedor: la canción elegida fue “Brindis”, interpretada por Soledad Pastorutti.

Por qué Messi eligió “Brindis” para su despedida

La elección no fue casual. “Brindis” fue compuesta por Afo Verde para celebrar los primeros diez años de carrera de Soledad Pastorutti y, con el paso del tiempo, se convirtió en una canción asociada con la resistencia, las caídas y la capacidad de volver a empezar.

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Su mensaje encaja con la historia de Messi en la Selección. Durante años, el capitán enfrentó críticas, comparaciones y finales perdidas. Incluso anunció una primera renuncia en 2016, pero regresó para seguir buscando el sueño que parecía imposible.

Ese esfuerzo tuvo recompensa. La Copa América 2021, la Finalissima, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024 transformaron su recorrido y lo convirtieron definitivamente en uno de los grandes símbolos de la Argentina.

Soledad Pastorutti cantándole Brindis a Lionel Messi

Messi ya había utilizado “Brindis” en enero de 2023, cuando se cumplió un mes de la final ganada ante Francia. Aquel video emocionó a Soledad y volvió a viralizar una grabación inolvidable protagonizada por Diego Armando Maradona.

La noche en que Soledad le cantó a Maradona

El vínculo entre la canción y el fútbol argentino comenzó a fortalecerse el 7 de octubre de 2006. Aquella noche, Soledad celebraba sus diez años de carrera en el Teatro Gran Rex y Maradona apareció entre el público.

Soledad Pastorutti cantándole Brindis a Maradona

La cantante lo invitó a subir al escenario y, hacia el final del espectáculo, interpretó “Brindis” mientras lo miraba a los ojos. Incluso adaptó algunos pasajes para relacionarlos con la vida del Diez. En ese momento, el tema todavía no era uno de los grandes éxitos de su repertorio.

Años más tarde, el registro se volvió viral. La emoción de Maradona y el significado de la escena ayudaron a convertir la canción en un himno sobre las segundas oportunidades y el agradecimiento por el camino recorrido.

La conexión entre Messi, Maradona y la Selección

El círculo terminó de cerrarse en marzo de 2023, durante el homenaje de la Conmebol a los campeones del mundo. Soledad cantó “Brindis” frente a Messi y al plantel argentino, en una presentación que emocionó al capitán.

Messi explicó que la canción era muy especial para el vestuario y reconoció que aquel momento le había recordado la histórica interpretación dedicada a Maradona. Así, el tema estableció un puente simbólico entre los dos máximos referentes de la Selección.

Ahora, Messi volvió a elegirla para decir adiós. Porque “Brindis” no es solamente una canción de despedida: representa las heridas, los intentos y la recompensa después de no rendirse.

Maradona la escuchó sobre un escenario. Messi la adoptó después de alcanzar la gloria y la recuperó para cerrar su historia con la camiseta argentina.

El capitán se despidió como había soñado: campeón del mundo, amado por los hinchas y convertido para siempre en leyenda.

Lionel MessiSelección ArgentinaSoledad Pastorutti
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Yasmin Ali

Redactora

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