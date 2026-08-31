Julián Álvarez y Atlético de Madrid, en máxima tensión: la versión que sacude el mercado de pases

Julián Álvarez Foto: REUTERS

La novela protagonizada por Julián Álvarez y el Atlético de Madrid sumó un capítulo inesperado en la recta final del mercado. El atacante regresó a los entrenamientos después de varios días de ausencia, pero las especulaciones sobre una transferencia continúan y el escenario permanece abierto.

Durante una intervención televisiva, el periodista Jota Jordi aseguró que la intención de la dirigencia rojiblanca sería concretar la salida del futbolista. Su relato contradice el mensaje público expresado desde el cuerpo técnico, que sigue presentando al argentino como una pieza importante del plantel. Por ahora, esa supuesta decisión interna no fue confirmada oficialmente por el Atlético.

La fuerte versión que pone en duda la continuidad de Julián Álvarez

La información difundida en El Chiringuito provocó un fuerte impacto porque no se limitó a hablar de una negociación. De acuerdo con la versión de Jota Jordi, existiría un profundo desgaste puertas adentro y el Atlético buscaría vender al delantero antes de que concluya la ventana de transferencias.

Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Foto: REUTERS

El periodista también sostuvo que el club habría mantenido contactos durante semanas con diferentes instituciones y que incluso habría transmitido al entorno del jugador su predisposición para negociar. En ese escenario, Arsenal surgiría como una alternativa concreta, aunque la prioridad atribuida al delantero seguiría siendo Barcelona. Otros medios también reportaron el interés del conjunto inglés y señalaron que cualquier avance dependería de que el argentino aceptara evaluar ese destino.

Sin embargo, es importante diferenciar los hechos de las versiones. Hasta la mañana del 31 de agosto de 2026, no existe una comunicación oficial del Atlético anunciando la venta de Julián Álvarez ni una confirmación pública de Barcelona o Arsenal sobre un acuerdo definitivo. Las afirmaciones relacionadas con el vestuario y las presuntas negociaciones corresponden a fuentes periodísticas y deben ser interpretadas dentro de ese contexto.

Qué postura tiene Diego Simeone ante el conflicto

En medio del ruido generado por el mercado, Diego Simeone mantuvo un discurso conciliador. El entrenador manifestó públicamente su intención de ayudar al atacante y de recuperar su mejor versión deportiva cuando estuviera nuevamente disponible.

Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Foto: REUTERS

Julián Álvarez finalmente volvió a trabajar con sus compañeros en la ciudad deportiva de Majadahonda. Su regreso ocurrió después de cuatro jornadas de ausencia atribuidas inicialmente a una indisposición. Durante la práctica realizó tareas junto a los jugadores que no habían participado como titulares en la victoria por 3-1 ante Sevilla. Ese retorno representa una señal relevante, aunque no alcanza para cerrar las dudas sobre su continuidad.

La situación deportiva ya venía siendo complicada. En su reaparición con el Atlético, el delantero había recibido silbidos de una parte de los aficionados, un episodio relacionado con los rumores sobre su deseo de cambiar de club. Posteriormente, su ausencia de los entrenamientos aumentó las especulaciones y convirtió cada movimiento del futbolista en una noticia seguida de cerca en España, Inglaterra y Argentina.

Barcelona y Arsenal, atentos a las últimas horas del mercado

El FC Barcelona aparece mencionado como el destino preferido por Julián Álvarez en diferentes coberturas. El principal obstáculo sería la negativa del Atlético a fortalecer a un rival directo de LaLiga, además de las diferencias económicas existentes entre los clubes.

Algunas publicaciones señalaron que el conjunto madrileño habría evaluado propuestas procedentes de Inglaterra, mientras que una transferencia al Barcelona presentaría mayores dificultades. También se informó que el Atlético rechazó anteriormente una oferta del club catalán y se remitió a las condiciones contractuales del delantero, cuyo vínculo se extiende hasta junio de 2030.

Arsenal, por su parte, tendría capacidad para presentar una propuesta importante, pero necesitaría una señal positiva del jugador antes de avanzar. El atacante ya conoce el fútbol inglés por su paso por Manchester City, aunque diferentes versiones indican que su entorno no tendría como primera opción un regreso a la Premier League.

Por qué las próximas horas serán determinantes

El margen para alcanzar un acuerdo es cada vez más reducido. Atlético de Madrid debe decidir si conserva a una de sus principales figuras, si acepta negociar con un club extranjero o si estudia una operación con Barcelona bajo condiciones excepcionales.

Para Julián Álvarez, la decisión también supone evaluar su protagonismo deportivo, la relación con el público y el proyecto que cada institución puede ofrecerle. Para Simeone, en cambio, el desafío será administrar el vestuario y reconstruir la confianza si finalmente el delantero permanece en Madrid.

La presión podría continuar incluso después del cierre del mercado. Jota Jordi anunció que presentaría el 2 de septiembre supuestas pruebas relacionadas con una autorización del Atlético para permitir la salida del futbolista al Barcelona. Hasta que ese material sea exhibido y verificado, se trata solamente de una promesa realizada en televisión y no de una evidencia públicamente comprobada.

Julián Álvarez volvió a entrenarse, pero su futuro sigue abierto

La única certeza es que Julián Álvarez volvió a ponerse bajo las órdenes de Diego Simeone. Su continuidad, sin embargo, todavía no puede darse por asegurada.

Barcelona observa la situación, Arsenal aparece como una alternativa económicamente viable y el Atlético intenta proteger sus intereses en el tramo más intenso del mercado. Mientras las horas corren, una decisión de último momento podría cambiar por completo el futuro del delantero argentino.