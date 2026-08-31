comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Julián Álvarez y Atlético de Madrid, en máxima tensión: la versión que sacude el mercado de pases

Una explosiva versión sobre la relación entre Julián Álvarez y el Atlético de Madrid encendió el cierre del mercado. Qué dijo Simeone y qué posibilidades tienen Barcelona y Arsenal.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Julián Álvarez
Julián Álvarez Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La novela protagonizada por Julián Álvarez y el Atlético de Madrid sumó un capítulo inesperado en la recta final del mercado. El atacante regresó a los entrenamientos después de varios días de ausencia, pero las especulaciones sobre una transferencia continúan y el escenario permanece abierto.

Durante una intervención televisiva, el periodista Jota Jordi aseguró que la intención de la dirigencia rojiblanca sería concretar la salida del futbolista. Su relato contradice el mensaje público expresado desde el cuerpo técnico, que sigue presentando al argentino como una pieza importante del plantel. Por ahora, esa supuesta decisión interna no fue confirmada oficialmente por el Atlético.

La fuerte versión que pone en duda la continuidad de Julián Álvarez

La información difundida en El Chiringuito provocó un fuerte impacto porque no se limitó a hablar de una negociación. De acuerdo con la versión de Jota Jordi, existiría un profundo desgaste puertas adentro y el Atlético buscaría vender al delantero antes de que concluya la ventana de transferencias.

Julián Álvarez en el Atlético de Madrid.
Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Foto: REUTERS

El periodista también sostuvo que el club habría mantenido contactos durante semanas con diferentes instituciones y que incluso habría transmitido al entorno del jugador su predisposición para negociar. En ese escenario, Arsenal surgiría como una alternativa concreta, aunque la prioridad atribuida al delantero seguiría siendo Barcelona. Otros medios también reportaron el interés del conjunto inglés y señalaron que cualquier avance dependería de que el argentino aceptara evaluar ese destino.

Contenido Recomendado

Horas decisivas para Julián Álvarez:Simeone no lo convocó y su futuro sigue abierto

Horas decisivas para Julián Álvarez: Simeone no lo convocó y su futuro sigue abierto

El mal momento de Julián Álvarez:de las versiones de un certificado médico por “depresión” al entrenamiento en el Atlético de Madrid

El mal momento de Julián Álvarez: de las versiones de un certificado médico por “depresión” al entrenamiento en el Atlético de Madrid

Sin embargo, es importante diferenciar los hechos de las versiones. Hasta la mañana del 31 de agosto de 2026, no existe una comunicación oficial del Atlético anunciando la venta de Julián Álvarez ni una confirmación pública de Barcelona o Arsenal sobre un acuerdo definitivo. Las afirmaciones relacionadas con el vestuario y las presuntas negociaciones corresponden a fuentes periodísticas y deben ser interpretadas dentro de ese contexto.

Qué postura tiene Diego Simeone ante el conflicto

En medio del ruido generado por el mercado, Diego Simeone mantuvo un discurso conciliador. El entrenador manifestó públicamente su intención de ayudar al atacante y de recuperar su mejor versión deportiva cuando estuviera nuevamente disponible.

Julián Álvarez en el Atlético de Madrid.
Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Foto: REUTERS

Julián Álvarez finalmente volvió a trabajar con sus compañeros en la ciudad deportiva de Majadahonda. Su regreso ocurrió después de cuatro jornadas de ausencia atribuidas inicialmente a una indisposición. Durante la práctica realizó tareas junto a los jugadores que no habían participado como titulares en la victoria por 3-1 ante Sevilla. Ese retorno representa una señal relevante, aunque no alcanza para cerrar las dudas sobre su continuidad.

La situación deportiva ya venía siendo complicada. En su reaparición con el Atlético, el delantero había recibido silbidos de una parte de los aficionados, un episodio relacionado con los rumores sobre su deseo de cambiar de club. Posteriormente, su ausencia de los entrenamientos aumentó las especulaciones y convirtió cada movimiento del futbolista en una noticia seguida de cerca en España, Inglaterra y Argentina.

Barcelona y Arsenal, atentos a las últimas horas del mercado

El FC Barcelona aparece mencionado como el destino preferido por Julián Álvarez en diferentes coberturas. El principal obstáculo sería la negativa del Atlético a fortalecer a un rival directo de LaLiga, además de las diferencias económicas existentes entre los clubes.

Algunas publicaciones señalaron que el conjunto madrileño habría evaluado propuestas procedentes de Inglaterra, mientras que una transferencia al Barcelona presentaría mayores dificultades. También se informó que el Atlético rechazó anteriormente una oferta del club catalán y se remitió a las condiciones contractuales del delantero, cuyo vínculo se extiende hasta junio de 2030.

Arsenal, por su parte, tendría capacidad para presentar una propuesta importante, pero necesitaría una señal positiva del jugador antes de avanzar. El atacante ya conoce el fútbol inglés por su paso por Manchester City, aunque diferentes versiones indican que su entorno no tendría como primera opción un regreso a la Premier League.

Por qué las próximas horas serán determinantes

El margen para alcanzar un acuerdo es cada vez más reducido. Atlético de Madrid debe decidir si conserva a una de sus principales figuras, si acepta negociar con un club extranjero o si estudia una operación con Barcelona bajo condiciones excepcionales.

Para Julián Álvarez, la decisión también supone evaluar su protagonismo deportivo, la relación con el público y el proyecto que cada institución puede ofrecerle. Para Simeone, en cambio, el desafío será administrar el vestuario y reconstruir la confianza si finalmente el delantero permanece en Madrid.

La presión podría continuar incluso después del cierre del mercado. Jota Jordi anunció que presentaría el 2 de septiembre supuestas pruebas relacionadas con una autorización del Atlético para permitir la salida del futbolista al Barcelona. Hasta que ese material sea exhibido y verificado, se trata solamente de una promesa realizada en televisión y no de una evidencia públicamente comprobada.

Julián Álvarez volvió a entrenarse, pero su futuro sigue abierto

La única certeza es que Julián Álvarez volvió a ponerse bajo las órdenes de Diego Simeone. Su continuidad, sin embargo, todavía no puede darse por asegurada.

Barcelona observa la situación, Arsenal aparece como una alternativa económicamente viable y el Atlético intenta proteger sus intereses en el tramo más intenso del mercado. Mientras las horas corren, una decisión de último momento podría cambiar por completo el futuro del delantero argentino.

Julián ÁlvarezAtlético de MadridMercado de pases
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Hazaña argentina en el US Open:Mariano Navone eliminó a Novak Djokovic en el debut

    Hazaña argentina en el US Open: Mariano Navone eliminó a Novak Djokovic en el debut

  2. Detuvieron a “Bebote” Álvarez, histórico líder de la barra de Independiente:lo investigan por una presunta red narco internacional

    Detuvieron a “Bebote” Álvarez, histórico líder de la barra de Independiente: lo investigan por una presunta red narco internacional

  3. El Pato Fillol recuperó la medalla de campeón del mundo que le habían robado:"Estoy feliz"

    El Pato Fillol recuperó la medalla de campeón del mundo que le habían robado: "Estoy feliz"

  4. Video:un hombre murió mientras practicaba kitesurf en una laguna de Santa Fe y su novia grabó el momento de la tragedia

    Video: un hombre murió mientras practicaba kitesurf en una laguna de Santa Fe y su novia grabó el momento de la tragedia

  5. Cómo sigue la salud de Miguel Ángel Russo tras ser internado por una infección urinaria

    Cómo sigue la salud de Miguel Ángel Russo tras ser internado por una infección urinaria
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno anunció un aumento para militares, fuerzas de seguridad y empleados públicos:cuánto cobrarán

El Gobierno anunció un aumento para militares, fuerzas de seguridad y empleados públicos: cuánto cobrarán

Javier Milei se prepara para una intensa agenda de actividades en septiembre:gira por Chile, cumbres económicas y G20

El Gobierno postergó la privatización de AySA:por qué el amparo de Fernando Gray fue clave para frenar la licitación

Javier Milei volverá a Chile para reunirse con José Kast:los detalles de un viaje fugaz para reforzar su liderazgo en la región

Economía

ARCA amplía el uso de facturas electrónicas:quiénes deberán emitir comprobantes desde noviembre de 2026

ARCA amplía el uso de facturas electrónicas: quiénes deberán emitir comprobantes desde noviembre de 2026

ANSES confirmó quiénes cobran primero en septiembre 2026:calendario completo por DNI

Es oficial:ANSES pagará un bono a jubilados y pensionados en septiembre 2026, qué suma recibirán

Privatización de corredores viales:un peaje del país aumentará un 130% y eliminará un histórico beneficio

Internacionales

Estados Unidos atacó posiciones iraníes en el estrecho de Ormuz y escala la tensión en Medio Oriente

Estados Unidos atacó posiciones iraníes en el estrecho de Ormuz y escala la tensión en Medio Oriente

Socios inesperados:el chavismo celebró un histórico pacto petrolero con Trump en medio de sospechas en el mercado

Operativo histórico en Florida:recuperaron a 163 menores desaparecidos y vulnerables con casos de abuso, explotación y trata

Con ropa deportiva y el gesto de la “V”, Nicolás Maduro reapareció en las redes y difundió las primeras fotos de su estadía en la cárcel