Rodrigo De Paul despidió a Messi tras su retiro de la Selección Argentina: “Gracias por hacernos tan felices”

Lionel Messi y Rodrigo De Paul; Argentina vs Venezuela. Foto: Reuters

La decisión de Lionel Messi de retirarse de la Selección Argentina generó una enorme repercusión en el mundo del fútbol. Apenas se conoció la noticia, uno de los primeros en reaccionar fue Rodrigo De Paul, quien le dedicó un sentido mensaje al capitán y recordó todo lo que significó compartir equipo con él.

El mediocampista puso el foco no solo en el talento de Messi dentro de la cancha, sino también en su personalidad, liderazgo y manera de acompañar a sus compañeros y a todos los integrantes del seleccionado.

Historia de Rodrigo de Paul. Foto: Instagram / rodridepaul.

“Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que entraba en el predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra Selección... Solo gracias, el más grande de toda la historia”, escribió De Paul.

El emotivo mensaje de Rodrigo De Paul a Lionel Messi

De Paul también hizo referencia a la felicidad que Messi generó entre los argentinos durante todos sus años con la camiseta de la Selección.

El jugador surgido en Racing cerró su publicación con una frase que sintetizó el cariño y la admiración que siente por el capitán: “Gracias por hacernos tan pero tan felices, no te imaginás cuántas sonrisas sacaste. Sos eterno”.

Argentina vs Argelia, por el Grupo J del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Rodrigo De Paul y Lionel Messi, una amistad que trascendió la Selección Argentina

La relación entre Messi y De Paul se convirtió en una de las más estrechas dentro del plantel argentino. Ambos compartieron cancha durante algunos de los momentos más importantes de la historia reciente de la Albiceleste y construyeron una amistad que excedió lo estrictamente futbolístico.

De Paul llegó a la Selección Mayor durante el proceso de renovación que comenzó después del Mundial de Rusia 2018. Su primera convocatoria se produjo para la doble fecha FIFA de octubre de ese año, bajo la conducción de Lionel Scaloni, quien por entonces se desempeñaba como entrenador interino.

El mediocampista debutó con la camiseta argentina el 11 de octubre de 2018, en la goleada 4-0 frente a Irak.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul tras la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026. Foto: REUTERS

A partir de entonces, comenzó a convertirse en una pieza cada vez más importante para el seleccionado. Participó de la Copa América 2019 y posteriormente fue protagonista de la generación que consiguió la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

También formó parte del equipo que volvió a conquistar la Copa América en 2024, consolidándose como uno de los futbolistas más importantes del ciclo de Scaloni.

La decisión de De Paul que fortaleció su vínculo con Messi

La relación entre ambos futbolistas también tuvo un capítulo particular fuera de la Selección. En julio de 2025, De Paul dejó el Atlético de Madrid dirigido por Diego Simeone y se incorporó al Inter Miami, donde volvió a compartir vestuario con Messi.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul en Inter Miami Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

La decisión generó repercusiones debido a que el mediocampista tenía alternativas para continuar en competencias de mayor exigencia. Sin embargo, optó por trasladarse a la MLS y reencontrarse con uno de sus grandes amigos del fútbol.

La llegada al Inter Miami permitió que Messi y De Paul compartieran nuevamente equipo y profundizaran una relación que había comenzado varios años atrás en la Selección Argentina.

El final de una era para Lionel Messi

El retiro de Messi representa el cierre de una etapa histórica para la Selección Argentina. Después de más de dos décadas con la camiseta albiceleste, el capitán decidió ponerle punto final a su carrera internacional.

Messi se despidió de la Selección Argentina con un emotivo video. Fuente: Instagram / leomessi.

Durante ese recorrido, Messi atravesó momentos de enorme frustración y críticas, pero también consiguió los títulos que marcaron para siempre su historia con Argentina.

De Paul fue uno de los futbolistas que estuvo a su lado durante la etapa más gloriosa y que ayudó a construir un grupo que finalmente logró conquistar los grandes trofeos que durante años se le habían escapado a la Selección.

Por eso, su despedida tuvo un significado especial: “Sos eterno”, escribió De Paul sobre Messi, en un mensaje que rápidamente conmovió a los hinchas argentinos.