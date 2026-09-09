Detuvieron a un jugador de Newell’s con un arma de fuego y cinco cartuchos: qué postura tomaría el club

Detención de un jugador de Newell´s. Foto: NA

Pablo Eloy Altamirano, mediocampista juvenil de Newell´s que debutó en 2024 y jugó cinco partidos en Primera, fue detenido en Rosario por tenencia ilegal de un arma de fuego.

En el operativo, se le encuentra una pistola semiautomática Bersa calibre 9 milímetros con cinco cartuchos.

Detención de un jugador de Newell´s en Rosario. Foto: Policía de Santa Fe

El detenido estaba acompañado por otro hombre mayor de edad, Gustavo Lucas, de 27 años, quien también pasó la noche en la comisaría segunda de la zona Sur de Rosario.

La denuncia

El hecho se originó cuando una mujer de 26 años denunció ante la policía que había visto pasar a dos hombres encapuchados a través de las cámaras de seguridad de su casa y había alcanzado a divisar que portaban un arma de fuego en plena calle.

Detención de un jugador de Newell´s en Rosario. Foto: Policía de Santa Fe

Según agregó en su denuncia, los masculinos hicieron “ostentación” de la misma y luego se retiraron en un auto negro, que fue rápidamente interceptado por la policía, a pocas cuadras del lugar e identificado como un Fiat Pulse Abarth.

Una vez detenidos, las fuerzas policiales comenzaron el operativo de requisa, en el que pudieron secuestrar el arma 9 milímetros, que habría sido manipulada por Gustavo Lucas, el acompañante del futbolista profesional.

Su frustrada carrera deportiva

Pablo Eloy Altamirano, cuyo debut se dio en septiembre de 2024, alcanzó a jugar nada más que cinco partidos en Primera División, el último de ellos a principios de 2025, y fue separado de los planteles, tanto de Primera como de reserva, por falta de disciplina.

Pablo Eloy Altamirano. Foto: X

Así, a pesar de contar con un contrato profesional que lo une a la Lepra hasta 2027, Altamirano entrenaba a contraturno de sus compañeros y, luego del intento trunco de negociar su salida en el último mercado de pases, Newell’s analiza rescindir su contrato a partir del conflicto con la Justicia que acaba de protagonizar.