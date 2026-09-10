¿China se prepara para la guerra?: Pekín reforma su Ley de Movilización de la Defensa Nacional

China aprobó una nueva ley de Movilización para la Defensa Nacional. Foto: REUTERS

China aprobó una nueva ley de Movilización para la Defensa Nacional, que entrará en vigor el 1 de octubre y reemplazará la normativa vigente desde hace 16 años. El texto amplía de 72 a 82 artículos y establece nuevas reglas para movilizar recursos civiles ante una eventual emergencia.

La nueva legislación amplía el alcance de la movilización: contempla la utilización de fábricas, transporte, puertos, infraestructura y datos, además de establecer obligaciones para ciudadanos y empresas cuando el estado requiera recursos. También modifica las condiciones para activar el sistema, incorporando cuestiones vinculadas a la seguridad económica, materias primas y rutas de suministro.

La reforma llega en un contexto de creciente tensión entre China y Estados Unidos por Taiwán. El Wall Street Journal también informó sobre el impacto que tuvo el apoyo militar estadounidense a Ucrania en sus reservas de misiles. Estos dos movimientos vuelven a poner bajo la lupa la preparación de ambas potencias ante un eventual conflicto en el Indo-Pacífico.

La modificación es amplia: sus 14 capítulos y 82 artículos revisan la planificación de la movilización, las reservas de personal y materiales, la producción de armamento, la protección en guerra y los servicios de defensa.

Sin embargo, su impacto más significativo recae directamente en el ámbito civil: en caso de movilización, las autoridades podrán establecer prioridades para sectores considerados estratégicos, como el sistema financiero, el transporte, las redes de información, la energía y el suministro de agua, orientándolos hacia las necesidades de las Fuerzas Armadas.

La reforma amplía además la capacidad del estado para disponer de recursos pertenecientes a organismos públicos, empresas, organizaciones y particulares durante un escenario bélico. La legislación contempla tanto la requisición de bienes como su expropiación.

El objetivo es crear un sistema capaz de integrar con mayor rapidez el potencial económico y civil del país en el esfuerzo militar. No se trata únicamente de disponer de más soldados o armamento, sino de garantizar que, llegado el caso, las infraestructuras y la capacidad industrial puedan ponerse rápidamente al servicio de la defensa.

La nueva norma también refuerza los mecanismos relativos a las reservas estratégicas, la investigación y producción de material militar y el mantenimiento y reparación de equipos. Pekín pretende así cerrar la brecha entre la planificación militar y la capacidad del conjunto del Estado para sostener un conflicto prolongado.

Además, la reforma llega en un momento en el que China está acelerando la modernización de sus fuerzas armadas y ampliando sus capacidades militares.

La experiencia de conflictos recientes ha demostrado la importancia de disponer no solo de sistemas de armas avanzados, sino también de cadenas logísticas, reservas, producción industrial y redes de infraestructura capaces de soportar una guerra de alta intensidad.

Conflicto entre China y Taiwán.

Aunque la ley no señala expresamente un conflicto concreto, su revisión se produce con Taiwán como principal escenario estratégico de fondo. Pekín considera la reunificación con la isla un objetivo nacional y no ha descartado el empleo de la fuerza para conseguirlo.

China ya cuenta con una legislación que permite recurrir a medios no pacíficos contra quienes apoyen la independencia de Taiwán. La nueva ley de movilización de la defensa nacional complementa ese marco al establecer cómo podría activarse el potencial militar, económico y civil del país ante una situación de guerra.

Al mismo tiempo, las disposiciones podrían aplicarse a otros escenarios de conflicto relacionados con las disputas territoriales que China mantiene con países como Japón, India o Filipinas. La norma proporciona a Pekín una herramienta de carácter general para responder ante amenazas graves contra sus intereses nacionales.

La dimensión de la reforma es, por tanto, más amplia que una mera actualización administrativa. China está construyendo un sistema que permita reducir el tiempo entre la aparición de una amenaza y la movilización efectiva de los recursos necesarios para afrontarla.

La nueva ley encaja en la estrategia impulsada por Xi Jinping para transformar China en una potencia militar capaz de respaldar sus intereses nacionales y desempeñar un papel cada vez mayor en el orden internacional.

El presidente chino ha situado la modernización del Ejército Popular de Liberación entre las prioridades de su mandato, con especial atención al control político de las Fuerzas Armadas, las reformas estructurales, el desarrollo de tecnologías de defensa, la preparación del personal y la mejora de los sistemas de gestión militar.

Su entrada en vigor el 1 de octubre dotará a Pekín de un marco jurídico actualizado para movilizar personal, industria, infraestructuras y recursos estratégicos. Una señal de que China no solo está modernizando sus fuerzas armadas, sino también la retaguardia necesaria para sostener una guerra de gran escala.