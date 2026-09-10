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Dónde comer pastas caseras en Azcuénaga, el pueblito que festeja la Galleta de Campo este fin de semana

Este fin de semana se celebra la 9.ª Fiesta de la Galleta de Campo en Horno a Leña, una oportunidad ideal para recorrer el pueblo y disfrutar de unas ricas pastas caseras en familia.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Pastas caseras en Azcuénaga.
Pastas caseras en Azcuénaga. Foto: Instagram/laportenarestaurante
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A poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Azcuénaga propone una escapada donde la tranquilidad de pueblo se combina con algunos de los sabores más tradicionales de la provincia. Este fin de semana, además, la localidad será escenario de una fiesta regional que ya se convirtió en un clásico: la 9.ª Fiesta de la Galleta de Campo en Horno a Leña.

Ubicado en el partido de San Andrés de Giles, Azcuénaga conserva buena parte de su identidad ferroviaria y rural. Sus calles tranquilas, antiguas construcciones y propuestas gastronómicas lo convierten en una alternativa para quienes buscan pasar el día fuera de la ciudad.

Azcuénaga, provincia de Buenos Aires. Foto: Google Maps.

Un pueblo donde la comida es protagonista

Si bien la galleta de campo será la gran estrella durante la fiesta, Azcuénaga también es conocido entre quienes buscan comer buenas pastas caseras.

Uno de los lugares que se destaca es Restaurante La Porteña, ubicado en Av. Pedro Terrén 426. El restaurante funciona en una casa de estilo familiar y es reconocido por sus porciones abundantes y sus platos de pastas.

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Entre las opciones que suelen aparecer en su propuesta se encuentran ravioles, lasaña, malfatti y ñoquis acompañados por distintas salsas. También ofrece entradas y postres caseros, por lo que es una alternativa ideal para completar una visita gastronómica al pueblo.

Pastas caseras en Azcuénaga. Foto: Instagram/laportenarestaurante

“El lugar es una casa de campo muy linda, cálida y acogedora, con muchos ambientes y un gran patio jardín hermoso”, “Un lugar muy cálido. Con ese olorcito a familia, a pueblo, a comida rica y casera”, “Un lugar hermoso para almorzar, ambiente agradable sin música fuerte ni bullicio de la gente”, “Realmente vale la pena. Todo el personal súper amable. La comida un 10. La entrada abundante”, son algunas de las opiniones en Google Maps.

La fiesta que transforma al pueblo de Azcuénaga

Este domingo 13 de septiembre, Azcuénaga tendrá una jornada especial con la 9.ª Fiesta de la Galleta de Campo en Horno a Leña.

El encuentro comenzará a las 11 en el predio de la antigua estación ferroviaria y tendrá entrada gratuita. Habrá venta de galleta de campo, feria de artesanos y emprendedores, patio de comidas, cantina y shows artísticos.

La fiesta pone en valor una de las elaboraciones más tradicionales de la zona: la galleta de campo cocida en horno a leña, una preparación vinculada a las antiguas panaderías y a la identidad rural del pueblo. Además, la propuesta incluye degustaciones, clases de cocina con productos regionales, muestras y otras actividades relacionadas con la gastronomía y las tradiciones locales.

Pastas caseras en Azcuénaga. Foto: Instagram/laportenarestaurante

Un plan para comer, caminar y pasar el día

La combinación permite armar una escapada diferente desde CABA: recorrer las calles de Azcuénaga, conocer el entorno de la vieja estación, disfrutar de la fiesta y reservar un lugar para probar sus famosas pastas.

Para quienes quieran sentarse a comer, La Porteña aparece como una de las opciones más buscadas del pueblo. Su especialidad son las pastas caseras y, por la cantidad de visitantes que suele recibir, se recomienda reservar con anticipación.

Así, entre una galleta recién salida del horno a leña y un plato de pastas caseras, Azcuénaga ofrece una de esas escapadas bonaerenses en las que el viaje también forma parte de la experiencia.

RestaurantePuebloGastronomía
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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