Scaloni convocó a Lionel Messi para los amistosos de la Selección Argentina: se despedirá ante los hinchas el 6 de octubre

Lionel Scaloni citó a Lionel Messi. Foto: REUTERS

Lionel Scaloni hizo oficial los convocados de la Selección Argentina para los amistosos ante Bolivia, Benín y Burkina Faso, y sorprendió con la inclusión de Lionel Messi, quien semanas atrás anunció su retiro del combinado nacional.

El primer partido será en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba, el miércoles 30 de septiembre ante Bolivia. Por su parte, los dos restantes serán en el Monumental: el sábado 3 de octubre frente a Burkina Faso y el martes 6, ante Benín.

En tanto, los jugadores convocados del fútbol argentino se darán a conocer este viernes 18 de septiembre.

Según informó la AFA este martes, Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso se sumarán para participar del último amistoso, contra Benín el martes 6 de octubre.

Claudio Tapia anunció la despedida de Lionel Messi en los amistosos de la Selección. Video: Instagram @afaseleccion

Con Lionel Messi, la lista de convocados para los amistosos de la Selección Argentina

Arqueros

Emiliano Martínez

Juan Musso

Gerónimo Rulli

Defensores

Agustín Giay

Leonardo Balerdi

Cristian Romero

Lisandro Martínez

Juan Foyth

Facundo Medina

Nicolás Tagliafico

Román Vega

Mediocampistas

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister

Valentín Barco

Giovani Lo Celso

Exequiel Palacios

Rodrigo De Paul

Nicolás Paz

Franco Mastantuono

Matías Soulé

Delanteros

Giuliano Simeone

Nicolás González

Gianluca Prestianni

José Manuel López

Santiago Castro

Julián Álvarez

Lautaro Martínez

Lionel Messi

*Restan conocerse los jugadores convocados del fútbol argentino

La última lista de convocados de la Selección Argentina con Lionel Messi. Foto: AFA

Cabe recordar que Argentina llega a estos cruces con una sanción impuesta por la FIFA debido a los incidentes ocurridos en la final del Mundial 2026 y tendrá restricción de espectadores en sus próximos dos encuentros.

El primero será con 50% de aforo, mientras que el segundo quedó en suspenso. A su vez, no podrán estar los suspendidos Leandro Paredes (10 fechas), Nahuel Molina (7), Roberto Ayala (3) y Thiago Almada (1).

Cuándo y dónde juega la Selección Argentina esta fecha FIFA

30 de septiembre: Argentina vs. Bolivia, en el Mario Alberto Kempes

3 de octubre: Argentina vs. Burkina Faso, en el Monumental

6 de octubre: Argentina vs. Benín, en el Monumental

Argentina tiene un extenso historial frente a Bolivia, selección con la cual se enfrentó en 42 partidos oficiales, con 30 triunfos para la “Albiceleste”, cinco empates y solo siete derrotas, todas como visitante.

En cambio, el combinado nacional nunca jugó ante Burkina Faso en la Mayor, siendo el único antecedente en el Mundial Sub-17 de 2001, donde Argentina cayó 2-0 en el partido por el tercer puesto.

En tanto, ante Benín tampoco hay duelos en la Selección: el cruce más reciente fue en el fútbol femenino Sub-20, que terminó con una goleada argentina por 8-0.