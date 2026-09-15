Scaloni convocó a Lionel Messi para los amistosos de la Selección Argentina: se despedirá ante los hinchas el 6 de octubre

Lionel Scaloni hizo oficial los convocados de la Selección Argentina para los amistosos ante Bolivia, Benín y Burkina Faso, y sorprendió con la inclusión de Lionel Messi, quien semanas atrás anunció su retiro del combinado nacional.
El primer partido será en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba, el miércoles 30 de septiembre ante Bolivia. Por su parte, los dos restantes serán en el Monumental: el sábado 3 de octubre frente a Burkina Faso y el martes 6, ante Benín.
En tanto, los jugadores convocados del fútbol argentino se darán a conocer este viernes 18 de septiembre.
Según informó la AFA este martes, Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso se sumarán para participar del último amistoso, contra Benín el martes 6 de octubre.
Con Lionel Messi, la lista de convocados para los amistosos de la Selección Argentina
Arqueros
- Emiliano Martínez
- Juan Musso
- Gerónimo Rulli
Defensores
- Agustín Giay
- Leonardo Balerdi
- Cristian Romero
- Lisandro Martínez
- Juan Foyth
- Facundo Medina
- Nicolás Tagliafico
- Román Vega
Mediocampistas
- Enzo Fernández
- Alexis Mac Allister
- Valentín Barco
- Giovani Lo Celso
- Exequiel Palacios
- Rodrigo De Paul
- Nicolás Paz
- Franco Mastantuono
- Matías Soulé
Delanteros
- Giuliano Simeone
- Nicolás González
- Gianluca Prestianni
- José Manuel López
- Santiago Castro
- Julián Álvarez
- Lautaro Martínez
- Lionel Messi
*Restan conocerse los jugadores convocados del fútbol argentino
Cabe recordar que Argentina llega a estos cruces con una sanción impuesta por la FIFA debido a los incidentes ocurridos en la final del Mundial 2026 y tendrá restricción de espectadores en sus próximos dos encuentros.
El primero será con 50% de aforo, mientras que el segundo quedó en suspenso. A su vez, no podrán estar los suspendidos Leandro Paredes (10 fechas), Nahuel Molina (7), Roberto Ayala (3) y Thiago Almada (1).
Cuándo y dónde juega la Selección Argentina esta fecha FIFA
- 30 de septiembre: Argentina vs. Bolivia, en el Mario Alberto Kempes
- 3 de octubre: Argentina vs. Burkina Faso, en el Monumental
- 6 de octubre: Argentina vs. Benín, en el Monumental
Argentina tiene un extenso historial frente a Bolivia, selección con la cual se enfrentó en 42 partidos oficiales, con 30 triunfos para la “Albiceleste”, cinco empates y solo siete derrotas, todas como visitante.
En cambio, el combinado nacional nunca jugó ante Burkina Faso en la Mayor, siendo el único antecedente en el Mundial Sub-17 de 2001, donde Argentina cayó 2-0 en el partido por el tercer puesto.
En tanto, ante Benín tampoco hay duelos en la Selección: el cruce más reciente fue en el fútbol femenino Sub-20, que terminó con una goleada argentina por 8-0.