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El hipnótico video inédito de Lionel Messi en el Mundial de Sudáfrica 2010: “Imposible dejar de ver”

Las imágenes fueron compartidas por Jonás Gutiérrez y muestran la intimidad y el talento del mejor jugador de la historia. Mirá el video en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Video inédito de Lionel Messi en Sudáfrica 2010.
Video inédito de Lionel Messi en Sudáfrica 2010. Foto: @galgojonas
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Tras el retiro de Lionel Messi de la Selección argentina, aparecieron nuevas imágenes que hablan del talento del capitán argentino y el asombro que también causaba entre sus propios compañeros.

Se trata de un video inédito publicado por Jonás Gutiérrez, durante la concentración del Mundial 2010.

En las imágenes, se puede ver al capitán argentino junto a Maximiliano Rodríguez, Martín Demichelis y al propio Galgo, quien está al mando de la cámara.

“Mundial 2010. Un video que nunca había compartido. La habitación con Martín Demichelis y entra Maxi Rodríguez, que empieza a hacer jueguitos de una forma increíble. Después arranca Lionel Messi y lleva el momento a algo sublime. Imposible dejar de ver este video”, posteó el ex jugador de Vélez.

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“Yo quiero que sepan que era el que filmaba y no quise que Leo se sintiera menos si yo empezaba a hacer mis malabares con la jabulani jajajaja”, completó.

En las imágenes, se puede ver al mejor jugador del mundo en medias, controlando la Jabulani con sus dos pies, provocando risas de asombro y hasta una expresión de admiración del Galgo: “¡Madre mía!”.

Lionel Messi y Diego Armando Maradona. Foto: NA

También se la sube a su cabeza, cambia de velocidad, y se la devuelve a Maxi, que está recostado en la cama. De fondo, la música de Los Nocheros.

Lionel MessiMundialVideos inéditosSelección Argentina
Matias Greisert
Matias Greisert

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Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

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