Video inédito: apareció una joya oculta de Messi haciendo jueguitos durante el Mundial 2010 y los hinchas no pueden dejar de verla

El video viral de Lionel Messi Foto: IG: Jonasgutierrez

A más de 16 años del Mundial de Sudáfrica 2010, salió a la luz un video inédito de Lionel Messi que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos. Las imágenes fueron compartidas por Jonás Gutiérrez y muestran al entonces número 10 de la selección argentina haciendo jueguitos con la recordada Jabulani en plena concentración albiceleste.

El material apareció pocos días después de que Messi comunicara su retiro de la Selección Argentina, una noticia que generó una enorme repercusión en el mundo del fútbol y despertó una ola de homenajes hacia el capitán campeón del mundo.

El video inédito de Messi que sorprende a los hinchas

La grabación transcurre dentro de una habitación del plantel argentino durante el Mundial de Sudáfrica 2010. Allí aparecen Maxi Rodríguez y Martín Demichelis, mientras Gutiérrez registra la escena con su cámara.

El primero en exhibir su talento es Maxi Rodríguez, que comienza a controlar la pelota con una serie de toques sentado sobre una cama. En medio de las bromas entre compañeros, Gutiérrez comentó: “La zurda la tenemos solo para caminar, ¿no?”.

La pelota pasa luego a los pies de Messi y el clima cambia por completo. “Ah bueno, descalzo es otra cosa”, lanzó entre risas Rodríguez cuando observa que el rosarino recibe el balón sin calzado.

El video inédito de Lionel Messi

La exhibición de la Jabulani dentro de la concentración argentina

El que fuera capitán de la Albiceleste encadena una larga secuencia de dominadas sin dejar caer la pelota en ningún momento. Sentado en una silla, utiliza ambos pies con naturalidad y hasta incorpora golpes de cabeza, todo dentro de un espacio reducido.

“Seguila vos”, dijo Messi después de más de un minuto de controlar la Jabulani con absoluta facilidad. Sin embargo, cuando la pelota vuelve a sus pies segundos más tarde, repite la exhibición técnica ante la incredulidad de sus compañeros.

“¡Ah no! ¿No se cayó?”, exclamó Gutiérrez durante la grabación. Instantes después, al comprobar que Messi seguía dominando el balón sin errores, remata: “No se le cae”.

Fotograma del video viral de Messi Foto: IG: Galgojonas

El mensaje de Jonás Gutiérrez y la reacción del Kun Agüero

Junto al video, Gutiérrez publicó un mensaje que ayudó a contextualizar el momento. “Mundial 2010 con la selección. Un video que nunca había compartido. La habitación de Martín Demichelis. Ahí entra Maxi Rodríguez que empieza a hacer jueguitos de una forma increíble y después arranca Leo Messi y lleva el momento a algo sublime. Imposible dejar de ver este video”, escribió.

El exvolante también apeló al humor para acompañar la publicación: “Yo quiero que sepan que era el que filmaba y no quise que Leo se sintiera menos si yo empezaba a hacer mis malabares con la Jabulani”. Más tarde agregó otra broma que fue celebrada por los usuarios: “Lo que también suma magia es el tema de Los Nocheros”.

“Tiene un imán en los pies”: el comentario que resumió la jugada

Entre las miles de reacciones que recibió el video apareció la de Sergio Agüero, uno de los amigos más cercanos de Messi dentro del fútbol. El exdelantero resumió la sensación que dejó la secuencia con una frase contundente: “Tiene un imán en los pies”.

Gutiérrez volvió a responder en tono distendido y cerró el intercambio con otra ironía que hizo reír a los usuarios: “Lo único que quiero decir es que yo no hice lo mismo o mejor porque no quería opacarlo”.