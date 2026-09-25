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El truco de la rama de canela en las macetas: para qué sirve y cómo usarla en las plantas

Se trata de uno de los descubrimientos recientes de los amantes de la jardinería, ya que puede aportar grandes beneficios a la planta.

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Qué beneficios puede aportar la canela a las plantas
Qué beneficios puede aportar la canela a las plantas Foto: Grok IA
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La canela no es solamente un ingrediente de cocina. En los últimos años, también se convirtió en esencial para quienes buscan una alternativa natural para cuidar las plantas y prevenir algunos problemas que puede traer la maceta.

Estamos hablando de un truco sencillo, que consiste en enterrar una ramita de canela directamente en el sustrato. Esta práctica, se relaciona con los compuestos naturales que se encuentran presentes en esta especia, especialmente el cinamaldehído, que fue estudiado por sus propiedades antifúngicas y repelentes.

Qué beneficios puede aportar la canela a las plantas Foto: Grok IA

Sin embargo, hay que tener en cuenta que se trata de un complemento y no de un tratamiento milagroso. La evidencia científica sobre la canela se refiere principalmente a extractos y preparados en determinadas concentraciones, por lo que no se puede asegurar que una rama enterrada tenga exactamente los mismos efectos.

Para qué sirve poner una rama de canela en la tierra de las macetas

El principal interés de la canela en jardinería está relacionado con su actividad antifúngica. Diferentes investigaciones analizaron los compuestos de esta especia y encontraron que pueden inhibir el desarrollo de determinados hongos. Por este motivo, algunos jardineros recomiendan tomar esta medida preventiva para mantener condiciones menos favorables para ciertos microorganismos. También puede utilizarse en pequeñas cantidades durante la propagación de esquejes por su acción antimicrobiana.

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Pero existe una diferencia importante: la canela no es un fertilizante. Una rama enterrada no aporta a la planta los nutrientes necesarios para crecer ni reemplaza un abono adecuado.

Tampoco debe utilizarse como único método para combatir una plaga. Si aparecen pulgones, cochinillas, hongos u otros problemas, primero hay que identificar la causa y aplicar el tratamiento correspondiente.

Qué beneficios puede aportar la canela a las plantas Foto: Grok IA

Cómo poner una rama de canela en las macetas sin dañar la planta

Para probar este truco solamente hace falta una rama de canela seca. Se puede introducir parcialmente en la tierra, dejando una parte visible en la superficie. No es necesario enterrarla profundamente ni colocar varias ramas en una misma maceta.

La clave es evitar que la rama quede en contacto directo con una gran cantidad de raíces al introducirla. Además, no conviene remover constantemente el sustrato, ya que esto puede afectar el sistema radicular de la planta.

Canela; alimento. Foto: Freepik.
Canela

También es importante mantener los cuidados básicos. La canela no compensa un exceso de riego, un mal drenaje o la falta de luz. Si aparece moho en la tierra, por ejemplo, lo primero que hay que revisar es la humedad del sustrato y la circulación de aire.

Por último, no es recomendable cubrir toda la superficie de la maceta con grandes cantidades de canela en polvo. Al igual que ocurre con otros remedios caseros, utilizar más cantidad no significa obtener mejores resultados.

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