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Escándalo en la Selección Argentina de pádel: apartaron a una jugadora por publicaciones antisemitas en redes sociales

Florencia Guerra Sodero había sido convocada para disputar el Panamericano de Pádel de Libres Amateur 2026. La Asociación de Pádel Argentino la separó preventivamente y abrió un proceso disciplinario.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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A Florencia Guerra Sodero le abrieron un proceso disciplinario.
A Florencia Guerra Sodero le abrieron un proceso disciplinario. Foto: X / @somoscorta.
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La Asociación de Pádel Argentino (APA) apartó preventivamente de la Selección Argentina a la jugadora cordobesa Florencia Guerra Sodero, luego de que se viralizaran publicaciones realizadas en sus redes sociales que fueron señaladas como antisemitas.

Guerra Sodero había conseguido su clasificación para integrar el seleccionado nacional que competirá en el Panamericano de Pádel de Libres Amateur 2026, que se desarrollará entre el 21 y el 24 de octubre en Asunción, Paraguay.

La decisión de la APA se conoció después de que comenzaran a circular distintas publicaciones de la deportista. La entidad, además de excluirla de manera preventiva de la delegación, inició un procedimiento disciplinario contemplado por el Código de Disciplina de la Federación Internacional de Pádel (FIP).

La decisión de la APA ante los posteos antisemitas de Florencia Guerra Sodero. Foto: APA.

¿Qué dijo la Asociación de Pádel Argentino?

A través de un comunicado, la APA expresó su rechazo a los mensajes difundidos desde las cuentas personales de la jugadora y remarcó los principios que, según la institución, deben regir a quienes integran una selección nacional.

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“La representación de la Argentina exige el máximo respeto a la dignidad de las personas. Quien se expresa en contra de esos principios no puede, al mismo tiempo, invocar la camiseta nacional”, señaló la Asociación de Pádel Argentino.

La entidad también explicó que la separación de Guerra Sodero es preventiva y que la deportista tendrá la posibilidad de presentar su defensa durante el proceso disciplinario.

“APA resolvió apartar preventivamente a la jugadora de la delegación nacional y abrir el procedimiento disciplinario previsto en el Código de Disciplina de la Federación Internacional de Pádel, en el que la jugadora podrá ejercer plenamente su derecho de defensa, indicó el comunicado.

Además, la asociación hizo hincapié en la responsabilidad que implica representar al país en una competencia internacional. “Quien viste la camiseta de la Selección representa a todos los argentinos, sin exclusión de ninguna clase”, sostuvo la APA.

Las publicaciones que generaron la polémica

La controversia se inició luego de una publicación realizada por Guerra Sodero en Instagram para celebrar su clasificación al torneo panamericano.

Los posteos tildados de antisemitas de Florencia Guerra Sodero. Foto: Instagram.

En ese contenido, la deportista invitaba a participar de una encuesta a amigos, familiares, conocidos y personas con diferentes identificaciones políticas y sociales. Sin embargo, incorporó una excepción dirigida a la comunidad judía y afirmó que “no son bienvenidos”.

También comenzaron a difundirse otras publicaciones que la jugadora había realizado en la red social X (antes Twitter) durante 2025. Entre ellas aparecen referencias relacionadas con los peajes de las rutas nacionales y otra vinculada al fallecimiento del papa Francisco, ambas con menciones dirigidas a personas judías.

El contenido se viralizó en las últimas horas y provocó repercusiones dentro del ámbito deportivo y entre organizaciones que trabajan contra la discriminación y el antisemitismo.

Los posteos tildados de antisemitas de Florencia Guerra Sodero. Foto: Instagram.

El pronunciamiento del Foro Argentino Contra el Antisemitismo

El Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA) también se refirió públicamente al caso y cuestionó las publicaciones atribuidas a la deportista.

“Mientras la Argentina es sede de los Juegos Sudamericanos y nuestro país tiene puestas las miradas de los amantes del deporte de la región, la jugadora de pádel Florencia Guerra Sodero despacha su antisemitismo en redes sociales, expresó la organización.

Desde FACA señalaron que una persona que representa al país en una competencia internacional debe promover valores vinculados con la convivencia y la inclusión.

Comunicado del Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA) tras las polémicas publicaciones de la deportista Florencia Guerra Sodero. Foto: X / @FACA_arg.

“No puede representar a la Argentina alguien que desprecia a una parte importante de ciudadanos argentinos. El deporte debe unir a las diversas culturas y representar valores de hermandad. No normalicemos el antisemitismo”, concluyó la entidad.

Mientras avanza el procedimiento disciplinario, Guerra Sodero quedó apartada preventivamente de la delegación argentina que tenía previsto viajar a Paraguay para disputar el Panamericano Amateur 2026. La resolución definitiva quedará sujeta al proceso previsto por la normativa disciplinaria de la Federación Internacional de Pádel.

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Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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