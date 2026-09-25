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Es oficial: el Moto GP vuelve a Buenos Aires en el renovado Autódromo Oscar y Juan Gálvez

La noticia fue confirmada tras la presentación del calendario 2027 de la máxima competencia de motociclismo internacional. ¿Cuándo será la fecha en la Argentina?

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Moto GP, motociclismo, motos, NA
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Es oficial: el renovado Autódromo Oscar y Juan Gálvez se estrenará con la vuelta después de 28 años del Gran Premio de MotoGP, la máxima competencia internacional de motociclismo que se llevará a cabo del 9 al 11 de abril en Buenos Aires para albergar la cuarta fecha del campeonato mundial.

Así se indicó en el calendario de 2027 que se oficializó este viernes, mientras que las obras de renovación del Autódromo avanzan a buen ritmo y la Ciudad trabaja para adecuarlo a las exigencias de las máximas categorías internacionales, lo que incluye un sueño: la vuelta de la Fórmula 1.

El avance de las obras ya supera el 60% y continúan los trabajos especialmente en la pista. En el Gálvez también habrá nuevos boxes, accesos y sectores destinados al público y la transformación ya comienza a mostrar con mayor claridad la nueva imagen del Autódromo, que será uno de los más modernos de la región.

“La categoría más importante del motociclismo profesional vuelve al Gálvez. Fuimos sede de diez Grandes Premios y casi 30 años después vamos a estar otra vez entre los principales circuitos. Damos un paso más para consolidar el liderazgo deportivo de nuestra Ciudad en el mundo y con el Autódromo renovado le apuntamos a la llegada de la Fórmula 1”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

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El diseño del Autódromo Oscar y Juan Gálvez para recibir al Moto GP. Foto: buenosaires.gob.ar

Uno de los cambios más visibles de las obras está en la pista: el trazado ya tiene su configuración final, incluida la nueva horquilla proyectada para que pueda correr la Fórmula 1.

La curva fue construida en el espacio que anteriormente ocupaban una antigua tribuna y el kartódromo, que será relocalizado. A pocos metros, también avanzan los trabajos del nuevo túnel a la altura de la curva 1, una obra que permitirá vincular la avenida Roca con el paddock y modificar la circulación interna del predio.

Autódromo Oscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires, Argentina. Foto: Facebook Autódromo Gálvez

En tanto, los nuevos boxes y garajes toman altura y forman parte de una infraestructura que busca adaptar el circuito a las exigencias operativas de grandes competencias nacionales e internacionales.

“Vamos a recibir al MotoGP en abril, y en el año en el que Buenos Aires será la Capital Mundial del Deporte. Estamos haciendo la inversión más importante de toda la historia del Autódromo porteño y esta Ciudad además será la única del país que tendrá un circuito con todos los requisitos para recibir también a la Fórmula 1″, sostuvo el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes.

Moto GP en Termas de Río Hondo, AGENCIA NA
Moto GP en Termas de Río Hondo, AGENCIA NA

La edición 2027 del MotoGP tendrá importantes cambios: la categoría estrenará un nuevo reglamento técnico con equipos que renovaron sus plantillas de pilotos. Así, el Gran Premio Ciudad de Buenos Aires será una gran oportunidad para que los fanáticos puedan presenciar el rendimiento de las nuevas motos en un trazado totalmente desconocido para las escuderías.

Las entradas para la carrera se podrán comprar en el sitio web oficial www.motogp.fantixtickets.com y la venta general para todo el público arrancará el jueves 8 de octubre.

Moto GPAutódromo GálvezCalendario
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Matias Greisert

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