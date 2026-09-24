La jugadora argentina de pádel pidió disculpas tras su polémico mensaje antisemita: “No existen excusas ni justificativos”

Florencia Guerra Sodero pidió disculpas tras su polémico mensaje antisemita. Foto: X @canalccordoba

La jugadora argentina de pádel Florencia Guerra Sodero publicó este jueves un extenso comunicado en sus redes sociales para pedir disculpas luego de la controversia generada por un mensaje de contenido antisemita que compartió en Instagram y que se viralizó en las últimas horas.

La deportista había anunciado que fue seleccionada para representar a la Argentina en un torneo Panamericano y, junto con una encuesta para que sus seguidores eligieran una de las remeras que utilizaría en la competencia, incluyó una frase discriminatoria que generó un amplio repudio.

“Excepto judíos, ustedes no son bienvenidos”, escribió en una historia de Instagram que posteriormente eliminó. Sin embargo, la captura de pantalla ya había comenzado a circular en redes sociales y provocó numerosas críticas.

La polémica publicación antisemita de Florencia Guerra Sodero, jugadora argentina de pádel. Foto: X @porquetendencia

Escándalo en el pádel argentino: el mensaje que desató una ola de repudios

Tras la difusión de la publicación, el caso tomó relevancia tanto en el ámbito deportivo como fuera de él debido al tenor discriminatorio del comentario. Frente a la repercusión, Guerra Sodero difundió un comunicado en el que reconoció la gravedad de sus expresiones y asumió la responsabilidad por lo ocurrido.

“Admito la gravedad de esta conducta, de carácter recurrente y antisemita, que resulta completamente inaceptable y contraria a los valores de respeto, dignidad e integración que deben guiar a cualquier persona que represente al país. No existen excusas ni justificativos para mis palabras”, expresó la jugadora.

En el mismo texto, reconoció que realizó un acto “abiertamente discriminatorio” contra las personas de la comunidad judía al excluirlas explícitamente de la participación en la encuesta que había publicado en su cuenta privada.

El pedido de perdón de Florencia Guerra Sodero: “No existen excusas ni justificativos”

En otro de los pasajes más relevantes del comunicado, la deportista manifestó su arrepentimiento por las consecuencias que generaron sus dichos. “Lamento profundamente el daño, el dolor y la indignación generados”, sostuvo.

Además, aseguró que está dispuesta a colaborar con las instituciones de la comunidad judía y participar en actividades de sensibilización y capacitación vinculadas a la lucha contra la discriminación. “Asumo la total responsabilidad por mis actos y me pongo a entera disposición de la DAIA y de las demás autoridades de la comunidad judía para llevar a cabo las tareas comunitarias, capacitaciones o actividades de sensibilización que determinen”, señaló.

La jugadora también remarcó su compromiso de reparar el daño ocasionado y profundizar su formación en materia de convivencia e inclusión. “Me comprometo a reparar activamente mi conducta y educarme en la lucha contra todo tipo de discriminación”, concluyó.

Con este comunicado, la jugadora argentina de pádel Florencia Guerra Sodero buscó cerrar una polémica que generó un fuerte rechazo en las redes sociales y que puso su nombre en el centro de la escena deportiva por motivos ajenos a la competencia deportivo.

El comunicado oficial de Asociación de Pádel Argentina sobre Florencia Guerra Sodero

El comunicado oficial de la Asociación Argentina de Pádel sobre la polémica de Florencia Guerra Sodero. Foto: X @porquetendencia

“La Asociación Pádel Argentino (APA) repudia en forma categórica las expresiones antisemitas difundidas por Guerra Sodero, quien formaba parte de la delegación argentina clasificada al Panamericano de pádel de “Libres Amateur” 2026. El torneo está previsto del 21 al 24 de octubre en Asunción, Paraguay.

El antisemitismo y cualquier forma de discriminación son incompatibles con los valores del deporte y con las normas que rigen nuestra actividad.

El Código de Conducta de la Federación Internacional de Pádel obliga a todos los integrantes de pádel a respetar los derechos de los demás sin distinción de religión ni origen étnico. También los obliga a abstenerse de todo lenguaje abusivo hacia otras personas, tanto en forma personal como por medios electrónicos o en cualquier red social, sea en forma privada o pública.

La representación de la Argentina exige, además, el máximo respeto por la digniidad de las personas. Quien se expresa en contra de esos principios no puede, al mismo tiempo, invocar la camiseta nacional.

En consecuencia, APA resolvió apartar preventiamente a la jugadora de la delegación nacioanl y abrir el procedimiento disciplinario previsto en el Código de Disciplina de la FIP, en el que la jugadora podrá ejercer plenamente su derecho de defensa.

Representar a la Argentina es un honor y una responsabilidad. Quien viste la camiseta de la Selección representa a todos los argentinos, sin exclusión de ninguna clase.

APA reafirma su compromiso con un deporte inclusivo y expresa su solidaridad con la comunidad judía, y quienes se hubieran sentidos afectados u ofendidos con lo sucedido”.