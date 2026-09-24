comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

La jugadora argentina de pádel pidió disculpas tras su polémico mensaje antisemita: “No existen excusas ni justificativos”

Florencia Guerra Sodero difundió un comunicado en el que reconoció la gravedad de sus expresiones y asumió la responsabilidad de la publicación compartida en su cuenta de Instagram, la cual borró después de la inmensa repercusión.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Florencia Guerra Sodero pidió disculpas tras su polémico mensaje antisemita.
Florencia Guerra Sodero pidió disculpas tras su polémico mensaje antisemita. Foto: X @canalccordoba
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La jugadora argentina de pádel Florencia Guerra Sodero publicó este jueves un extenso comunicado en sus redes sociales para pedir disculpas luego de la controversia generada por un mensaje de contenido antisemita que compartió en Instagram y que se viralizó en las últimas horas.

La deportista había anunciado que fue seleccionada para representar a la Argentina en un torneo Panamericano y, junto con una encuesta para que sus seguidores eligieran una de las remeras que utilizaría en la competencia, incluyó una frase discriminatoria que generó un amplio repudio.

Excepto judíos, ustedes no son bienvenidos”, escribió en una historia de Instagram que posteriormente eliminó. Sin embargo, la captura de pantalla ya había comenzado a circular en redes sociales y provocó numerosas críticas.

La polémica publicación antisemita de Florencia Guerra Sodero, jugadora argentina de pádel. Foto: X @porquetendencia

Escándalo en el pádel argentino: el mensaje que desató una ola de repudios

Tras la difusión de la publicación, el caso tomó relevancia tanto en el ámbito deportivo como fuera de él debido al tenor discriminatorio del comentario. Frente a la repercusión, Guerra Sodero difundió un comunicado en el que reconoció la gravedad de sus expresiones y asumió la responsabilidad por lo ocurrido.

Contenido Recomendado

Escándalo en la Selección Argentina de pádel:apartaron a una jugadora por publicaciones antisemitas en redes sociales

Escándalo en la Selección Argentina de pádel: apartaron a una jugadora por publicaciones antisemitas en redes sociales

Premier Padel Miami P1:Chingotto brilló junto a Galán para derrotar a Tapia y Coello y conseguir su segundo título de 2026

Premier Padel Miami P1: Chingotto brilló junto a Galán para derrotar a Tapia y Coello y conseguir su segundo título de 2026

Admito la gravedad de esta conducta, de carácter recurrente y antisemita, que resulta completamente inaceptable y contraria a los valores de respeto, dignidad e integración que deben guiar a cualquier persona que represente al país. No existen excusas ni justificativos para mis palabras”, expresó la jugadora.

En el mismo texto, reconoció que realizó un acto “abiertamente discriminatorio” contra las personas de la comunidad judía al excluirlas explícitamente de la participación en la encuesta que había publicado en su cuenta privada.

El pedido de perdón de Florencia Guerra Sodero: “No existen excusas ni justificativos”

En otro de los pasajes más relevantes del comunicado, la deportista manifestó su arrepentimiento por las consecuencias que generaron sus dichos. “Lamento profundamente el daño, el dolor y la indignación generados”, sostuvo.

Además, aseguró que está dispuesta a colaborar con las instituciones de la comunidad judía y participar en actividades de sensibilización y capacitación vinculadas a la lucha contra la discriminación. “Asumo la total responsabilidad por mis actos y me pongo a entera disposición de la DAIA y de las demás autoridades de la comunidad judía para llevar a cabo las tareas comunitarias, capacitaciones o actividades de sensibilización que determinen”, señaló.

La jugadora también remarcó su compromiso de reparar el daño ocasionado y profundizar su formación en materia de convivencia e inclusión. “Me comprometo a reparar activamente mi conducta y educarme en la lucha contra todo tipo de discriminación”, concluyó.

Con este comunicado, la jugadora argentina de pádel Florencia Guerra Sodero buscó cerrar una polémica que generó un fuerte rechazo en las redes sociales y que puso su nombre en el centro de la escena deportiva por motivos ajenos a la competencia deportivo.

El comunicado oficial de Asociación de Pádel Argentina sobre Florencia Guerra Sodero

El comunicado oficial de la Asociación Argentina de Pádel sobre la polémica de Florencia Guerra Sodero. Foto: X @porquetendencia

La Asociación Pádel Argentino (APA) repudia en forma categórica las expresiones antisemitas difundidas por Guerra Sodero, quien formaba parte de la delegación argentina clasificada al Panamericano de pádel de “Libres Amateur” 2026. El torneo está previsto del 21 al 24 de octubre en Asunción, Paraguay.

El antisemitismo y cualquier forma de discriminación son incompatibles con los valores del deporte y con las normas que rigen nuestra actividad.

El Código de Conducta de la Federación Internacional de Pádel obliga a todos los integrantes de pádel a respetar los derechos de los demás sin distinción de religión ni origen étnico. También los obliga a abstenerse de todo lenguaje abusivo hacia otras personas, tanto en forma personal como por medios electrónicos o en cualquier red social, sea en forma privada o pública.

La representación de la Argentina exige, además, el máximo respeto por la digniidad de las personas. Quien se expresa en contra de esos principios no puede, al mismo tiempo, invocar la camiseta nacional.

En consecuencia, APA resolvió apartar preventiamente a la jugadora de la delegación nacioanl y abrir el procedimiento disciplinario previsto en el Código de Disciplina de la FIP, en el que la jugadora podrá ejercer plenamente su derecho de defensa.

Representar a la Argentina es un honor y una responsabilidad. Quien viste la camiseta de la Selección representa a todos los argentinos, sin exclusión de ninguna clase.

APA reafirma su compromiso con un deporte inclusivo y expresa su solidaridad con la comunidad judía, y quienes se hubieran sentidos afectados u ofendidos con lo sucedido”.

PádelJudíosAntisemitas
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

Notas Más leídas

  1. Franco Colapinto no corre este domingo en la Fórmula 1:el motivo detrás del Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú

    Franco Colapinto no corre este domingo en la Fórmula 1: el motivo detrás del Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú

  2. Escándalo en la Selección Argentina de pádel:apartaron a una jugadora por publicaciones antisemitas en redes sociales

    Escándalo en la Selección Argentina de pádel: apartaron a una jugadora por publicaciones antisemitas en redes sociales

  3. Despedida de Messi de la Selección argentina:quién es el único campeón del mundo en Qatar que no estará en el Monumental

    Despedida de Messi de la Selección argentina: quién es el único campeón del mundo en Qatar que no estará en el Monumental

  4. Cuántos años tienen Thiago, Mateo y Ciro, los hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

    Cuántos años tienen Thiago, Mateo y Ciro, los hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

  5. Fútbol italiano de luto:murió una de las mayores figuras del Inter y de la Selección

    Fútbol italiano de luto: murió una de las mayores figuras del Inter y de la Selección
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Senado aprobó con cambios la reforma de la Carta Orgánica el Banco Central:el proyecto vuelve a Diputados

El Senado aprobó con cambios la reforma de la Carta Orgánica el Banco Central: el proyecto vuelve a Diputados

Crisis en la obra social de las Fuerzas Armadas:renunció el administrador del IOSFA y ATE tomó la sede

Por qué Milei y Trump no se reunieron en Estados Unidos:la explicación del embajador Oxenford

El embajador argentino en EEUU anticipó una “explosión de exportaciones” y explicó cuál es “el problema de Noruega” que podría tener el país

Economía

El riesgo país subió a los 571 puntos y el dólar oficial cerró a $1540, marcando un nuevo máximo

El riesgo país subió a los 571 puntos y el dólar oficial cerró a $1540, marcando un nuevo máximo

Dólar y elecciones:la advertencia de la ex número dos del FMI al Gobierno que enciende una señal de alerta para 2027

La actividad económica registró en julio una caída del 2,9%, según informó el INDEC

INDEC:la pobreza subió al 32,3% en el primer semestre del 2026

Internacionales

Bad Bunny le cedió a Lula da Silva los derechos de “Lo que le pasó a Hawaii” para grabar su spot de campaña

Bad Bunny le cedió a Lula da Silva los derechos de “Lo que le pasó a Hawaii” para grabar su spot de campaña

Fuertes imágenes:el video del volcán Kīlauea que volvió a expulsar lava en Hawái

Buscan voluntarios para vivir gratis en Noruega a cambio de 16 horas semanales de trabajo:ofrecen comidas, habitación privada y 3 días libres

La agenda de Delcy Rodríguez en la ONU:reuniones y acuerdos para devolver a Venezuela al escenario diplomático internacional