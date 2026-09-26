De los videojuegos al karting: la historia de Lucas Tomasi, el primer piloto con síndrome de Down en obtener una licencia nacional

Lucas Tomasi, el primer piloto argentino con síndrome de Down en obtener una licencia nacional. Foto: Instagram lucastomasi2025

El automovilismo argentino sumó un histórico antecedente gracias a Lucas Tomasi. El joven de 20 años, hincha de Boca Juniors y oriundo de Tandil, se convirtió en el primer piloto del país con síndrome de Down en obtener una licencia nacional para competir oficialmente en karting, tras superar un proceso de evaluación que no tenía precedentes dentro de la Comisión Deportiva Automovilística (CDA).

La habilitación llegó en junio de 2026 y coronó un camino que había comenzado un año antes, cuando su padre, Mauricio Tomasi, inició una inédita gestión ante el organismo encargado de otorgar las licencias deportivas. “Cuando empezamos con todo este tema, nos anoticiamos de que no había antecedentes”, recordó Mauricio al explicar el desafío que implicó diseñar un procedimiento para analizar un caso nunca antes presentado.

Cómo fue el exigente proceso que permitió una licencia sin antecedentes en la CDA

Ante la ausencia de un protocolo específico, Lucas debió atravesar una compleja batería de estudios médicos que incluyó ecodoppler, ergometría, radiografía cervical, controles oftalmológicos y evaluaciones psicológicas. Sin embargo, la decisión final no se apoyó únicamente en los informes clínicos.

Lucas Tomasi atravesó una compleja batería de estudios médicos para obtener la aprobación de la CDA. Foto: Instagram lucastomasi2025

En diciembre de 2025, el tandilense participó de una clínica de manejo en el kartódromo del Autódromo de Buenos Aires, donde fue observado en pista por Fernando Croceri, vicepresidente de la Asociación Argentina de Volantes e integrante de la CDA.

Según relató Mauricio en una entrevista con Infobae, la evaluación fue determinante para la resolución final. “Los informes que él pasó fueron muy positivos. Lo vio con condiciones”, señaló sobre el análisis realizado durante aquella jornada.

Del simulador al circuito: así nació la pasión de Lucas por el karting

Mucho antes de iniciar los trámites para competir, Lucas ya vivía el automovilismo desde cerca. Desde pequeño acompañó a su padre, quien trabaja desde hace décadas dentro del ambiente de las carreras de Tandil. Sin embargo, su primera experiencia al volante llegó recién en abril de 2025, cuando Walter Repetti y su hijo Uriel le prestaron un karting para girar en un circuito de tierra.

Lucas acompaño desde pequeño a su padre, quien trabaja dentro del ambiente de las carreras de Tandil. Foto: Instagram lucastomasi2025

La prueba sorprendió a todos. “Realmente nos sorprendió su accionar en la pista, su manera de manejar”, recordó Mauricio. A partir de allí comenzaron nuevos ensayos en Tandil y Balcarce, tanto sobre tierra como sobre asfalto, que terminaron desembocando en su debut oficial durante 2026.

Un dato llamativo es que Lucas nunca había conducido otro tipo de vehículo. De acuerdo con su familia, muchas de las primeras nociones sobre conducción las adquirió a través de videojuegos. Actualmente compite en la categoría Escuela de Kart Plus, en Zárate, junto al equipo Ibarra Competición, con un karting impulsado por un motor de 6,5 HP que le permite alcanzar velocidades de entre 80 y 85 km/h.

El mensaje que trasciende las carreras y marca un nuevo camino para la inclusión

Más allá de los resultados deportivos, la historia de Lucas representa un fuerte mensaje de inclusión. Para su familia, el síndrome de Down nunca fue un impedimento para intentar alcanzar sus objetivos. “Los prejuicios los tenemos los grandes. Él no tiene miedo”, afirmó Mauricio, convencido de que muchas de las barreras siguen estando en la mirada social.

Más allá de los resultados deportivos, la historia de Lucas representa un fuerte mensaje de inclusión. Foto: Instagram lucastomasi2025

El caso cobra aún más relevancia en un contexto donde el automovilismo internacional trabaja para ampliar la participación de personas con discapacidad. La FIA publicó en 2023 guías específicas para pilotos con discapacidad en karting y, en marzo de 2026, homologó un nuevo asiento con sistemas de protección y sujeción adaptados para estas competiciones.

Mientras tanto, Lucas continúa construyendo su propia historia en las pistas argentinas. La próxima fecha de su calendario, prevista para el 26 y 27 de septiembre en Tandil, será una carrera más dentro del campeonato. Pero también será una nueva oportunidad para seguir consolidando un legado que ya dejó una imborrable marca: demostrar que el talento, la pasión y la determinación pueden abrir caminos donde antes no existían antecedentes.