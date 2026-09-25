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De los problemas en su Alpine al objetivo en la carrera en Bakú: Franco Colapinto habló luego de la qualy en el Gran Premio Azerbaiyán

El piloto argentino expresó sus sensaciones luego de la clasificación, en la que terminó 10° pero largará noveno este sábado por la sanción a Carlos Sainz. “Fue muy difícil sin la succión”, expresó en relación a la polémica decisión del equipo francés en relación a Pierre Gasly.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán. Foto: REUTERS
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Franco Colapinto palpitó la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán, en la que partirá desde el noveno lugar, e hizo énfasis en que “hay que ir para adelante en la largada”.

Al ser consultado sobre la Q2, en la que pudo meterse por lo justo entre los 10 mejores, se lamentó porque “fue muy difícil sin la succión” porque perdió “cuatro o cinco décimas en la recta”, mientras que su compañero de equipo, Pierre Gasly, sí contó con la posibilidad de aprovechar el rebufo al salir por detrás del argentino.

Además, se quejó: “La Q3 no fue buena. El auto no se sentía bien de vuelta y estaba muy inconsistente”.

En este sentido, explicó cuál es el gran problema que viene sufriendo en el Circuito Callejero de Bakú: “No estoy pudiendo frenar fuerte sin bloquear, estoy calentando mucho las gomas en los frenajes y después me cuesta mucho toda la curva. Fue una complicación que no pudimos solucionar”.

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Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán. Foto: REUTERS

Por último, sostuvo debe “laburar e ir para adelante en la largada y después hacer una buena carrera para sumar”.

Colapinto llegó al Gran Premio de Azerbaiyán en un muy buen momento, ya que viene de sumar unidades tanto en Italia como en España, para así llegar a los 27 puntos.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán. Foto: REUTERS

Es por eso que este sábado el argentino buscará protagonizar una nueva buena largada para tener buenas chances de volver a puntuar en la Máxima.

La carrera del Gran Premio de Azerbaiyán está programada para este sábado a las 8 de la mañana (hora de Argentina).

La clasificación completa del GP de Azerbaiyán

1- George Russell (Mercedes)

2- Charles Leclerc (Ferrari)

3- Oscar Piastri (McLaren)

4- Isack Hadjar (Red Bull)

5- Lando Norris (McLaren)

6- Lewis Hamilton (Ferrari)

7- Pierre Gasly (Alpine)

8- Max Verstappen (Red Bull)

9- Carlos Sáinz Jr. (Williams)

10- Franco Colapinto (Alpine)

11- Oliver Bearman (Haas)

12- Liam Lawson (Racing Bulls)

13- Alexander Albon (Williams)

14- Esteban Ocon (Haas)

15- Arvid Lindblad (Racing Bulls)

16- Kimi Antonelli (Mercedes)

17- Gabriel Bortoleto (Audi)

18- Nico Hulkenberg (Audi)

19- Fernando Alonso (Aston Martin)

20- Sergio Pérez (Cadillac)

21- Valtteri Bottas (Cadillac)

22- Lance Stroll (Aston Martin)

Franco ColapintoGran Premio de AzerbaiyánFórmula 1
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Matias Greisert

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