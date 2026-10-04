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Lionel Messi llegó al predio de Ezeiza y se prepara para su último partido con la Selección Argentina

El capitán argentino tendrá su partido despedida este martes ante Benín en el Monumental. Será su último encuentro después de más de 20 años vistiendo la camiseta albiceleste.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Lionel Messi llegó al predio de Ezeiza para sumarse a la Selección con vistas a su último partido con Argentina.
Lionel Messi llegó al predio de Ezeiza para sumarse a la Selección con vistas a su último partido con Argentina. Foto: X @Argentina
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Lionel Messi se sumó este domingo a la concentración de la Selección Argentina en el predio de la AFA en Ezeiza, para preparar su despedida, que será en el partido de este martes 6 de octubre ante Benín en el Monumental.

Messi, que había aterrizado este fin de semana en Rosario, se sumó esta tarde al plantel comandado por Lionel Scaloni para luego disfrutar de un asado junto a sus compañeros.

“¡Bienvenido, Capitán! La emoción es total”, fueron las palabras utilizadas por la AFA para anunciar el arribo de Leo. El posteo en las redes sociales de la institución incluyó fotos en las que se lo ve muy distendido, con ropa casual y lentes de sol, reuniéndose también con Claudio “Chiqui” Tapia.

Lionel Messi charlando con Claudio "Chiqui" Tapia.
Lionel Messi llegó al predio de Ezeiza para sumarse a la Selección con vistas a su último partido con Argentina. Foto: X @Argentina

Junto a Messi también arribó Giovani Lo Celso, uno de los campeones del mundo en 2022 que no fue convocado a los dos primeros amistosos (ante Bolivia y Burkina Faso), pero que sí fue invitado al partido de este martes.

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Después del entrenamiento de este domingo, el plantel disfrutará de un asado con el capitán. “Queremos disfrutar de estos días con él, que se lo merece mucho, que sea una gran despedida para él y que lo pueda disfrutar con todos nosotros”, había expresado Enzo Fernández.

Se espera que Leo participe de la práctica del lunes por la tarde junto al resto de los futbolistas. Además, en las próximas horas se sumarán a la concentración Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi, que tal como sucedió con Lo Celso, estarán presentes en el amistoso ante Benín.

Lionel Messi llegó al predio de Ezeiza para sumarse a la Selección.
Lionel Messi llegó al predio de Ezeiza para sumarse a la Selección con vistas a su último partido con Argentina. Foto: X @Argentina

Cabe señalar que las entradas para la despedida de Lionel Messi se agotaron en apenas horas. De todas maneras, los hinchas que no hayan podido conseguir tickets podrán participar del Fan Fest de la AFA, que se realizará en Ciudad Universitaria, a pocos metros del estadio Monumental.

Dicho espacio abrirá sus puertas desde las 12 del mediodía del martes hasta la medianoche y ofrecerá múltiples actividades para el público, como música en vivo, propuestas gastronómicas, juegos y la presencia de artistas e invitados especiales.

Durante sus más de 20 años de trayectoria con la “Albiceleste”, Messi anotó 125 goles en 207 partidos y repartió 66 asistencias. Además, fue clave para la conquista de los títulos en la Copa América 2021 y 2024, además de la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

Lionel MessiSelección ArgentinaNP2026
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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