Fórmula 1: Franco Colapinto finalizó 13 en el Gran Premio de Bahréin y fue el mejor Alpine en una carrera repleta de polémica

Franco Colapinto en el Gran Premio de Bahréin 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Hasnoor Hussain)

Franco Colapinto volvió a demostrar personalidad y capacidad de adaptación en una carrera marcada por las condiciones extremas. El piloto argentino finalizó 13° este domingo en el Gran Premio de Bahréin de la Fórmula 1, después de haber largado desde la 21ª posición tras una doble penalización, en una competencia condicionada por la lluvia, las estrategias de neumáticos y una controversia que la FIA no aclaró durante el desarrollo de la prueba.

La carrera en el circuito de Sepang sufrió una demora de una hora y cuarenta minutos a raíz de las intensas precipitaciones, que dejaron sectores del trazado con importantes acumulaciones de agua. A ese escenario complejo se sumó una situación polémica protagonizada por la Federación Internacional del Automóvil, que no comunicó oficialmente determinados detalles durante la competencia y generó incertidumbre entre equipos, pilotos y aficionados.

Franco Colapinto brilló en la remontada y superó a Gasly pese a una estrategia que complicó a Alpine

En medio de un panorama cambiante, Alpine decidió asumir riesgos y apostó por los neumáticos blandos pese a las delicadas condiciones de adherencia. La elección no resultó favorable en los primeros tramos de la prueba y terminó afectando el rendimiento de sus pilotos, especialmente el de Colapinto, que debía remontar desde el fondo de la parrilla.

Franco Colapinto finalizó 13 en el Gran Premio de Bahréin 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

Sin embargo, el argentino fue encontrando ritmo con el correr de las vueltas. Las dos intervenciones del safety car le permitieron mantenerse en carrera y aprovechar distintas alternativas estratégicas para escalar posiciones. Con una conducción inteligente y sin cometer errores, fue construyendo una remontada consistente que lo llevó hasta la 13ª colocación final.

El resultado adquiere mayor valor al compararlo con el desempeño de su compañero de equipo. Pierre Gasly, que había partido desde una auspiciosa novena posición, no logró sostener su rendimiento y terminó relegado al 16° lugar. De esta manera, Colapinto fue el mejor representante de Alpine en una jornada que dejó sensaciones encontradas para la escudería francesa.

Verstappen ganó de punta a punta y confirmó su dominio en una carrera caótica

Mientras la lucha en la zona media ofrecía múltiples cambios de posiciones, adelante la historia tuvo un dueño absoluto. Max Verstappen (Red Bull) protagonizó una actuación impecable y se quedó con la victoria tras dominar de principio a fin en una pista exigente y con condiciones extremadamente variables.

Max Verstappen, el ganador del Gran Premio de Bahréin 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Annice Lyn)

El neerlandés volvió a exponer el potencial de Red Bull y administró la carrera con autoridad para cruzar la bandera a cuadros sin sobresaltos. Detrás suyo finalizó Kimi Antonelli (Mercedes), que continúa consolidándose como una de las grandes revelaciones de la temporada al darle a Mercedes un valioso segundo puesto.

El tercer escalón del podio quedó en manos de Lewis Hamilton (Ferrari). El experimentado piloto británico sumó un nuevo resultado importante para Ferrari y completó un podio de alto nivel en una competencia que exigió máxima concentración de principio a fin.

Aunque se quedó fuera de la zona de puntos, Colapinto cerró una actuación alentadora. Superó una clasificación condicionada por las sanciones, se sobrepuso a una estrategia inicial desfavorable y logró avanzar ocho posiciones en una carrera extremadamente compleja. Un resultado que, más allá de los números, vuelve a ratificar el crecimiento del argentino en la máxima categoría del automovilismo mundial.