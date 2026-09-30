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La UBA le dará el título de Doctor Honoris Causa a Messi por su destacada trayectoria

El astro del fútbol mundial y capitán argentino que se retira el próximo martes de la Selección argentina será honrado por esta casa de estudios.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Lionel Messi será homenajeado por la UBA.
Lionel Messi será homenajeado por la UBA.
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Lionel Messi sumará una nueva distinción a una carrera marcada por numerosos reconocimientos internacionales. El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) aprobó por unanimidad la decisión de concederle el título de Doctor Honoris Causa, una de las máximas distinciones que otorga la institución.

La universidad destacó tanto su extensa trayectoria en el fútbol como el papel que tuvo al representar a la Argentina durante las últimas décadas. De esta manera, Messi será reconocido oficialmente por la UBA por su recorrido deportivo y su impacto como representante del país.

La ceremonia de entrega de esta distinción está pactada para el martes 6 de octubre, día en que Lionel se pondrá por última vez la camiseta de la Selección argentina en un partido de fútbol oficial.

De qué se trata el título de Doctor Honoris Causa que va a recibir Messi

El título de Doctor Honoris Causa es la máxima distinción honorífica que otorgan las universidades a personas destacadas por su trayectoria y aportes a la sociedad, sin requerir estudios universitarios previos.

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En la despedida de Messi de la Selección, también será homenajeado por la UBA. Foto: Captura Instagram

La UBA fundamentó la distinción en la extensa trayectoria deportiva de Messi y en su papel como representante de la Argentina durante las últimas décadas. El reconocimiento también pone el foco en los valores asociados a su recorrido profesional y a la manera en que ejerció su rol dentro de la Selección argentina.

En los fundamentos de la resolución, la UBA destacó que la carrera de Messi representa un ejemplo de “excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético”. También resaltó su compromiso con la representación nacional y señaló que esos valores forman parte de los principios que la institución promueve históricamente.

Los títulos que Messi consiguió con la Selección argentina

La UBA también puso en valor los principales logros obtenidos por Messi como capitán de la Selección argentina.

Entre ellos se encuentran la Copa América 2021, que significó el primer título del seleccionado mayor en 28 años; la Finalissima 2022; la Copa Mundial de Qatar 2022; y la Copa América 2024.

A esa lista se suma el subcampeonato en el Mundial 2026. De acuerdo con los fundamentos de la resolución, Messi integró así el primer plantel de la historia del fútbol argentino en conseguir cuatro títulos consecutivos con la Selección mayor.

Estos resultados fueron considerados por la UBA como parte central de la trayectoria que justifica la entrega del Doctorado Honoris Causa.

Qué dijo el rector de la UBA sobre Messi

El rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, explicó los motivos que llevaron a la institución a otorgarle la distinción al capitán argentino.

“Más allá de lo que todas y todos los argentinos conocemos de Messi, independientemente de los números, las estadísticas que dan cuenta de su condición como deportista, queremos reconocer también a una persona humilde, perseverante, ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional”, señaló.

Gelpi agregó: “Con esta distinción queremos destacar la trascendencia e influencia de quien, a través del deporte y más allá, ha obtenido los más destacados logros y se ha vuelto ejemplo de excelencia”.

Lionel Messi y su protagonismo en la Selección argentina. Foto: Reuters (Peter Cziborra)

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, también se refirió al homenaje y destacó el vínculo de Messi con la camiseta de la Selección argentina: “Lio Messi supo transmitir los valores de la camiseta argentina y representarla con coraje y respeto, y así logró llevarla a lo más alto del fútbol mundial”, afirmó.

Yacobitti sostuvo además que el Doctorado Honoris Causa representa un reconocimiento que excede la carrera deportiva del futbolista: “Es un homenaje y un agradecimiento que le brindamos desde la UBA, en nombre de toda la sociedad argentina”.

Lionel MessiUBA
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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