comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Acompañado por su familia, Lionel Messi llegó a la Argentina para disputar su último partido con la Selección

El capitán campeón del mundo arribó a Rosario en un avión privado junto con su esposa Antonela Roccuzzo, sus tres hijos, y su madre, Celia Cuccittini.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Lionel Messi junto con el entrenador Lionel Scaloni durante un entrenamiento de la Selección Argentina.
Lionel Messi junto con el entrenador Lionel Scaloni durante un entrenamiento de la Selección Argentina. Foto: Archivo REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Lionel Messi llegó este viernes por la mañana a la Argentina para afrontar lo que será su último partido oficial con la Selección tras su participación en el Mundial 2026.

El capitán campeón del mundo arribó a Rosario en un avión privado acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo, sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro, y su madre, Celia Cuccittini.

Si bien por el momento no se conocen detalles sobre el cronograma de Messi en los próximos días, es muy probable que este sábado diga presente en el Estadio Monumental para presenciar el partido de sus compañeros ante Burkina Faso, programado para las 21.

De todas maneras, el gran día para Messi será el próximo martes 6 de octubre, cuando tenga su despedida en la Selección Argentina durante el partido contra Benín, a disputarse a partir de las 20, también en la cancha de River Plate.

Contenido Recomendado

Lionel Messi compró un club de 105 años en España:cuál es, cuánto pagó y en qué categoría juega

Lionel Messi compró un club de 105 años en España: cuál es, cuánto pagó y en qué categoría juega

El 7 de octubre es feriado:dónde no se trabaja ese día y por qué

El 7 de octubre es feriado: dónde no se trabaja ese día y por qué
Lionel Messi prepara su despedida de la Selección Argentina. Foto: Reuters (Peter Cziborra)

En lo que respecta a la presente fecha FIFA, la Selección albiceleste tuvo un gran comienzo al golear 4-0 a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba con goles de Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero y José Manuel López.

Cabe recordar que el astro rosarino anunció su retiro de la Selección con una emotiva carta el pasado 31 de agosto, a solo 33 días de la derrota contra España en la final del Mundial 2026, torneo en el cual tuvo una brillante actuación con ocho goles y cuatro asistencias.

Durante sus más de 20 años de trayectoria con la “Albiceleste”, Messi anotó 125 goles en 207 partidos y repartió 66 asistencias. Además, fue clave para la conquista de los títulos en la Copa América 2021 y 2024, además de la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

La Selección Argentina goleó 4 a 0 a Bolivia amistoso sin messi
Los goles fueron convertidos por Lautaro Martínez, Nico Paz, Cuti Romero y El Flaco López. Foto: @Argentina

La camiseta especial de Lionel Messi en su último partido con la Selección

Días atrás, Messi compartió la camiseta especial que utilizará durante su partido despedida de la Selección Argentina. El capitán publicó un video en su cuenta oficial de Instagram y empezó la cuenta regresiva para uno de los encuentros más emotivos de su carrera.

A pocos días de volver a ponerse la camiseta albiceleste, el futbolista rosarino acompañó las imágenes con una frase cargada de emoción: “Último partido… Una camiseta para toda la vida”. La publicación rápidamente acumuló reacciones y comentarios de seguidores, hinchas y famosos de diferentes partes del mundo.

"Último partido… Una camiseta para toda la vida", señaló el Diez.
Lionel Messi presentó la camiseta especial que usará en su partido despedida de la Selección. Foto: Captura Instagram

La casaca mostrada por Messi tendrá un valor simbólico especial, ya que será utilizada el 6 de octubre en el Monumental ante Benín, el encuentro que marcará su despedida del conjunto nacional.

En cuanto el diseño, la camiseta posee tanto su apellido como los números dorados en la espalda, y deja entrever un Sol de Mayo translúcido.

Lionel MessiSelección ArgentinaAmistoso internacional FIFA
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Incendio en la casa del futbolista Leandro Paredes

    Incendio en la casa del futbolista Leandro Paredes

  2. Lionel Messi compró un club de 105 años en España:cuál es, cuánto pagó y en qué categoría juega

    Lionel Messi compró un club de 105 años en España: cuál es, cuánto pagó y en qué categoría juega

  3. Tiene 29 años, fue campeón del mundo con España y maneja el mismo auto hace 8 años:el futbolista que lleva una vida alejada de los lujos

    Tiene 29 años, fue campeón del mundo con España y maneja el mismo auto hace 8 años: el futbolista que lleva una vida alejada de los lujos

  4. Franco Colapinto sufrió en el GP de Bahréin:fue sancionado y terminó último en la segunda práctica

    Franco Colapinto sufrió en el GP de Bahréin: fue sancionado y terminó último en la segunda práctica

  5. Cuántos años tienen Thiago, Mateo y Ciro, los hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

    Cuántos años tienen Thiago, Mateo y Ciro, los hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno buscará que la Ley de Tierras se debata por separado del DNU 70/2023

El Gobierno buscará que la Ley de Tierras se debata por separado del DNU 70/2023

Estados Unidos ratificó su respaldo a Javier Milei y vinculó nuevas inversiones al rumbo de las reformas

La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Juan Grabois por la toma del Instituto Perón

Diputados:la oposición pidió una sesión especial para discutir Ley de Tierras, discapacidad y endeudamiento familiar

Economía

Desde París, Luis Caputo anunció un nuevo RIGI por 12.500 millones de dólares en Vaca Muerta

Desde París, Luis Caputo anunció un nuevo RIGI por 12.500 millones de dólares en Vaca Muerta

Cierran los bancos durante 5 días en noviembre:cuándo y por qué será el nuevo feriado bancario en Argentina

ANSES y una fecha clave:quiénes cobran el viernes 2 de octubre, cuándo empiezan los pagos y qué DNI están incluidos

AySA:convocan a una audiencia pública para tratar aumentos en las tarifas del agua

Internacionales

China construyó una ciudad desde cero en Perú:el megaproyecto minero que obligó a trasladar a miles de personas

China construyó una ciudad desde cero en Perú: el megaproyecto minero que obligó a trasladar a miles de personas

Encontraron muerto al prometido de Gypsy Rose Blanchard, condenada por planear el crimen de su madre

Buscan voluntarios para vivir gratis durante 3 meses en un famoso faro de California:qué ofrecen y cuáles son los requisitos

Quién es Flávio Bolsonaro, el candidato elegido por Jair para enfrentar a Lula da Silva en las elecciones en Brasil