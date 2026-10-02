Acompañado por su familia, Lionel Messi llegó a la Argentina para disputar su último partido con la Selección

Lionel Messi junto con el entrenador Lionel Scaloni durante un entrenamiento de la Selección Argentina. Foto: Archivo REUTERS

Lionel Messi llegó este viernes por la mañana a la Argentina para afrontar lo que será su último partido oficial con la Selección tras su participación en el Mundial 2026.

El capitán campeón del mundo arribó a Rosario en un avión privado acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo, sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro, y su madre, Celia Cuccittini.

Si bien por el momento no se conocen detalles sobre el cronograma de Messi en los próximos días, es muy probable que este sábado diga presente en el Estadio Monumental para presenciar el partido de sus compañeros ante Burkina Faso, programado para las 21.

De todas maneras, el gran día para Messi será el próximo martes 6 de octubre, cuando tenga su despedida en la Selección Argentina durante el partido contra Benín, a disputarse a partir de las 20, también en la cancha de River Plate.

Lionel Messi prepara su despedida de la Selección Argentina. Foto: Reuters (Peter Cziborra)

En lo que respecta a la presente fecha FIFA, la Selección albiceleste tuvo un gran comienzo al golear 4-0 a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba con goles de Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero y José Manuel López.

Cabe recordar que el astro rosarino anunció su retiro de la Selección con una emotiva carta el pasado 31 de agosto, a solo 33 días de la derrota contra España en la final del Mundial 2026, torneo en el cual tuvo una brillante actuación con ocho goles y cuatro asistencias.

Durante sus más de 20 años de trayectoria con la “Albiceleste”, Messi anotó 125 goles en 207 partidos y repartió 66 asistencias. Además, fue clave para la conquista de los títulos en la Copa América 2021 y 2024, además de la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

Los goles fueron convertidos por Lautaro Martínez, Nico Paz, Cuti Romero y El Flaco López. Foto: @Argentina

La camiseta especial de Lionel Messi en su último partido con la Selección

Días atrás, Messi compartió la camiseta especial que utilizará durante su partido despedida de la Selección Argentina. El capitán publicó un video en su cuenta oficial de Instagram y empezó la cuenta regresiva para uno de los encuentros más emotivos de su carrera.

A pocos días de volver a ponerse la camiseta albiceleste, el futbolista rosarino acompañó las imágenes con una frase cargada de emoción: “Último partido… Una camiseta para toda la vida”. La publicación rápidamente acumuló reacciones y comentarios de seguidores, hinchas y famosos de diferentes partes del mundo.

Lionel Messi presentó la camiseta especial que usará en su partido despedida de la Selección. Foto: Captura Instagram

La casaca mostrada por Messi tendrá un valor simbólico especial, ya que será utilizada el 6 de octubre en el Monumental ante Benín, el encuentro que marcará su despedida del conjunto nacional.

En cuanto el diseño, la camiseta posee tanto su apellido como los números dorados en la espalda, y deja entrever un Sol de Mayo translúcido.