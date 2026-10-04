Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras su remontada en Malasia

Franco Colapinto Foto: REUTERS

Franco Colapinto ya tiene la mirada puesta en su próxima presentación en la Fórmula 1. Luego de completar una exigente carrera en Malasia, el piloto argentino se prepara para afrontar el Gran Premio de Singapur, una de las pruebas más complejas del calendario por las características de su circuito callejero.

El representante de Alpine consiguió avanzar varias posiciones durante la competencia disputada en Sepang. Después de largar desde el fondo de la grilla, Colapinto logró completar una importante recuperación y finalizó en el puesto 13.

Aunque no pudo sumar puntos, su actuación dejó algunas señales positivas para el equipo francés. El argentino consiguió mantenerse competitivo, cuidar los neumáticos y aprovechar las oportunidades que aparecieron durante la carrera.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la F1

La próxima presentación de Franco Colapinto será en el Gran Premio de Singapur, programado para el fin de semana del viernes 9 al domingo 11 de octubre de 2026.

La carrera principal se disputará el domingo 11 de octubre desde las 9 de la mañana de Argentina en el circuito urbano de Marina Bay.

Será un nuevo desafío para Colapinto y Alpine, debido a que el trazado de Singapur exige máxima concentración. La cercanía de los muros, las curvas lentas y las altas temperaturas convierten a esta carrera en una de las más demandantes de la temporada.

Franco Colapinto Foto: REUTERS

Además, el evento contará con formato Sprint, por lo que los pilotos tendrán menos tiempo para trabajar en la configuración de sus monoplazas antes de las sesiones competitivas.

Los horarios del Gran Premio de Singapur en Argentina

La actividad comenzará el viernes y continuará durante todo el fin de semana. Estos son los horarios previstos para Argentina:

Viernes 9 de octubre: práctica libre desde las 5.30.

Viernes 9 de octubre: clasificación Sprint desde las 9.

Sábado 10 de octubre: carrera Sprint a partir de las 6.

Sábado 10 de octubre: clasificación principal desde las 10.

Domingo 11 de octubre: carrera desde las 9.

La clasificación será especialmente importante, ya que adelantar en Marina Bay suele resultar complicado. Una buena posición de largada podría aumentar las posibilidades de Colapinto de acercarse a la zona de puntos.

Cómo terminó Colapinto en el Gran Premio de Malasia

Colapinto debió comenzar la carrera en Sepang desde la 21ª posición, condicionado por diferentes sanciones y por el cambio de componentes en su monoplaza.

A pesar de ese panorama, el argentino consiguió avanzar ocho lugares y recibió la bandera a cuadros en el puesto 13. También terminó por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien había largado desde una posición más favorable.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Bahréin 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

El resultado no le permitió sumar unidades para el campeonato, pero representó una recuperación valiosa después de un fin de semana difícil. Colapinto logró completar la competencia y obtener información importante sobre el rendimiento del Alpine en ritmo de carrera.

Por qué Singapur será una prueba exigente

El circuito callejero de Marina Bay ofrece un margen de error muy reducido. Los pilotos deben circular cerca de los muros durante buena parte de la vuelta, mientras enfrentan condiciones de calor y humedad extremas.

Para Colapinto será fundamental encontrar confianza desde la primera práctica. Al tratarse de un fin de semana Sprint, habrá menos oportunidades para realizar cambios importantes en la puesta a punto.

La estrategia también puede ocupar un papel decisivo. Las interrupciones y los ingresos del auto de seguridad suelen modificar el desarrollo de la carrera y pueden generar oportunidades para los pilotos que parten desde la mitad de la grilla.

El próximo objetivo de Franco Colapinto con Alpine

Después de su recuperación en Malasia, Franco Colapinto buscará volver a acercarse a los puntos en la Fórmula 1. El argentino afrontará una seguidilla decisiva para cerrar la temporada y continuar demostrando su evolución dentro de Alpine.

La próxima cita ya está marcada: el domingo 11 de octubre, desde las 9 de la mañana de Argentina, en el Gran Premio de Singapur.