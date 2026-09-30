Selección Argentina vs. Bolivia, hoy: hora, cómo ver en vivo y minuto a minuto del partido sin Messi

Qué canales de Telecentro transmiten Argentina vs. Bolivia. Foto: Reuters (Agustín Marcarian)

Sin Lionel Messi, la Selección Argentina enfrenta este miércoles a Bolivia desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y los clientes de Telecentro pueden ver el partido por TyC Sports en los canales 106 (SD) y 1018 (HD). El amistoso también está disponible por streaming a través de Telecentro Play, en el primer encuentro del equipo de Lionel Scaloni después del Mundial 2026.

Qué canales de Telecentro transmiten Argentina vs. Bolivia

El partido es televisado por TyC Sports y Telefe. En Telecentro, las señales correspondientes al encuentro están disponibles en:

Telefe : canal 12 y 1001 HD en Telecentro.

TyC Sports: canal 106 y 1018 HD en Telecentro.

Además, quienes tengan acceso al servicio podrán seguir la transmisión mediante Telecentro Play.

Conferencia de prensa de Lionel Scaloni. Foto: @Argentina

A qué hora juega Argentina y dónde es el partido

Argentina vs Bolivia comienza a las 21 de este miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba .

El árbitro es el colombiano Jhon Ospina, acompañado por Miguel Roldán y Roberto Padilla como asistentes y Carlos Ortega como cuarto árbitro.

Es la primera presentación de la Selección después del segundo puesto en el Mundial 2026 y abrirá una serie de tres amistosos previstos para esta ventana internacional.

La probable formación de Argentina ante Bolivia

Lionel Scaloni todavía no confirmó públicamente el equipo, aunque las últimas prácticas dejaron como principal novedad la posibilidad de ver juntos desde el inicio a Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

La probable formación de Argentina ante Bolivia. Foto: @Argentina.

La probable formación es: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina o Román Vega; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Matías Soulé o Valentín Barco; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Después del encuentro ante Bolivia, Argentina jugará frente a Burkina Faso el sábado 3 de octubre desde las 21 y ante Benín (en la despedida de Messi) el martes 6 desde las 20, ambos en el estadio Monumental.