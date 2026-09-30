comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Selección Argentina vs. Bolivia, hoy: hora, cómo ver en vivo y minuto a minuto del partido sin Messi

La Albiceleste vuelve a jugar después del Mundial 2026. El amistoso puede verse por Telecentro desde las 21 y también vía streaming.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Qué canales de Telecentro transmiten Argentina vs. Bolivia.
Qué canales de Telecentro transmiten Argentina vs. Bolivia. Foto: Reuters (Agustín Marcarian)
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Sin Lionel Messi, la Selección Argentina enfrenta este miércoles a Bolivia desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y los clientes de Telecentro pueden ver el partido por TyC Sports en los canales 106 (SD) y 1018 (HD). El amistoso también está disponible por streaming a través de Telecentro Play, en el primer encuentro del equipo de Lionel Scaloni después del Mundial 2026.

Qué canales de Telecentro transmiten Argentina vs. Bolivia

El partido es televisado por TyC Sports y Telefe. En Telecentro, las señales correspondientes al encuentro están disponibles en:

  • Telefe: canal 12 y 1001 HD en Telecentro.
  • TyC Sports: canal 106 y 1018 HD en Telecentro.

Además, quienes tengan acceso al servicio podrán seguir la transmisión mediante Telecentro Play.

Conferencia de prensa de Lionel Scaloni.
Conferencia de prensa de Lionel Scaloni. Foto: @Argentina

A qué hora juega Argentina y dónde es el partido

  • Argentina vs Bolivia comienza a las 21 de este miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
  • El árbitro es el colombiano Jhon Ospina, acompañado por Miguel Roldán y Roberto Padilla como asistentes y Carlos Ortega como cuarto árbitro.
  • Es la primera presentación de la Selección después del segundo puesto en el Mundial 2026 y abrirá una serie de tres amistosos previstos para esta ventana internacional.

La probable formación de Argentina ante Bolivia

Lionel Scaloni todavía no confirmó públicamente el equipo, aunque las últimas prácticas dejaron como principal novedad la posibilidad de ver juntos desde el inicio a Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Contenido Recomendado

La dieta secreta de Lionel Messi que marcó un antes y un después en su carrera:alimentos prohibidos, mate y plato favorito saludable

La dieta secreta de Lionel Messi que marcó un antes y un después en su carrera: alimentos prohibidos, mate y plato favorito saludable

Los dos campeones del mundo que no fueron autorizados por su club y se perderán el “último tango” de Messi en la Selección argentina

Los dos campeones del mundo que no fueron autorizados por su club y se perderán el “último tango” de Messi en la Selección argentina
Lautaro Martínez compartió dupla de ataque con Julián Álvarez. Foto: X @Argentina.
La probable formación de Argentina ante Bolivia. Foto: @Argentina.

La probable formación es: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina o Román Vega; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Matías Soulé o Valentín Barco; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Después del encuentro ante Bolivia, Argentina jugará frente a Burkina Faso el sábado 3 de octubre desde las 21 y ante Benín (en la despedida de Messi) el martes 6 desde las 20, ambos en el estadio Monumental.

Selección ArgentinaLionel ScaloniFútbolLionel Messi
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. La dieta secreta de Lionel Messi que marcó un antes y un después en su carrera:alimentos prohibidos, mate y plato favorito saludable

    La dieta secreta de Lionel Messi que marcó un antes y un después en su carrera: alimentos prohibidos, mate y plato favorito saludable

  2. Se cerró la votación por el Balón de Oro 2026:cuándo se conocerá al ganador y quiénes integran la nómina con Messi

    Se cerró la votación por el Balón de Oro 2026: cuándo se conocerá al ganador y quiénes integran la nómina con Messi

  3. Los dos campeones del mundo que no fueron autorizados por su club y se perderán el “último tango” de Messi en la Selección argentina

    Los dos campeones del mundo que no fueron autorizados por su club y se perderán el “último tango” de Messi en la Selección argentina

  4. Sin Messi y Suárez, Inter Miami ganó en Vancouver y sigue como único líder en la MLS

    Sin Messi y Suárez, Inter Miami ganó en Vancouver y sigue como único líder en la MLS

  5. Los mejores memes de Boca-Racing:Enner Valencia fue el héroe de una remontada inolvidable en la Copa Argentina

    Los mejores memes de Boca-Racing: Enner Valencia fue el héroe de una remontada inolvidable en la Copa Argentina
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Axel Kicillof repudió la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la Ley de Tierras Rurales:“Es el fallo de la infamia”

Axel Kicillof repudió la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la Ley de Tierras Rurales: “Es el fallo de la infamia”

La Corte revocó un fallo que obligaba a Facebook a revelar quién creó una publicación en contra de un exdiputado bonaerense

Conflicto entre influencers:la Corte revocó la prohibición de publicaciones a una influencer acusada de acoso y hostigamiento

La Corte Suprema contra los fallos que no tienen argumentos mayoritarios

Economía

Cuándo cobran los beneficiarios de ANSES en octubre, según la terminación del DNI

Cuándo cobran los beneficiarios de ANSES en octubre, según la terminación del DNI

Despidos en una distribuidora de golosinas:más de 50 trabajadores fueron afectados en Esteban Echeverría

ANSES:cuándo cobran en octubre 2026 los beneficiarios con DNI terminados en 8 y 9

Atención a estos valores:cuánto cobrará una niñera por hora y por mes desde octubre de 2026

Internacionales

Terror en el vuelo de Flydubai:Netanyahu confirmó que se trató de un terrorista y dijo que casi todos los pasajeros eran israelíes

Terror en el vuelo de Flydubai: Netanyahu confirmó que se trató de un terrorista y dijo que casi todos los pasajeros eran israelíes

El papa León XIV habló sobre la extrema derecha:“No es una expresión auténtica del cristianismo”

De qué trata “NAZA”:el polémico documental sobre Gaza que se estrena en 56 países y fue rechazado por los cines de Israel

“Estoy traumatizado y la gente sigue aterrorizada”:los estremecedores relatos de los pasajeros del avión que aterrizó de emergencia en Arabia Saudita