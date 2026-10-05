Alarma en Boca: la lesión de Alan Velasco que complica a Arruabarrena antes de enfrentar a Vasco da Gama

Alan Velasco Foto: NA

Boca recibió una noticia inesperada en un momento decisivo de la temporada. Alan Velasco sufrió un desgarro en el aductor izquierdo y permanecerá alejado de las canchas durante varias semanas, por lo que el entrenador Rodolfo Arruabarrena deberá buscar rápidamente un reemplazante.

El futbolista sintió una molestia durante el encuentro frente a Unión en La Bombonera y tuvo que abandonar el campo durante el segundo tiempo. Luego del partido, fue sometido a estudios médicos que confirmaron la lesión muscular.

Aunque su recuperación dependerá de la evolución diaria, el tiempo estimado de rehabilitación sería de aproximadamente tres semanas. Por ese motivo, el mediocampista podría quedar afuera de varios compromisos importantes.

Qué partidos podría perderse Alan Velasco

En principio, Velasco no estará disponible para enfrentar a Instituto por el Torneo Clausura. Además, su presencia en el partido de ida frente a Vasco da Gama aparece prácticamente descartada.

La principal preocupación está relacionada con la revancha ante el conjunto brasileño. Debido al escaso margen de recuperación, el mediocampista también corre riesgo de perderse el segundo partido de la serie internacional.

Alan Velasco. Foto: Instagram @bocajrs

El cuerpo médico seguirá atentamente su evolución y evitará apresurar su regreso. En Boca consideran fundamental que complete correctamente la rehabilitación para reducir las posibilidades de una recaída.

Si los plazos se cumplen según lo previsto, Velasco podría volver hacia finales de octubre o comienzos de noviembre. Sin embargo, la fecha definitiva dependerá de cómo responda durante los trabajos de recuperación.

Una baja importante para el equipo de Arruabarrena

La lesión representa un verdadero problema para Arruabarrena porque Alan Velasco había logrado continuidad y se había transformado en una pieza importante del ataque de Boca.

El exjugador de Independiente venía mostrando una evolución en su rendimiento y había ganado protagonismo dentro del equipo. Su capacidad para recibir entre líneas, asociarse con los delanteros y generar desequilibrio le permitieron ocupar un lugar destacado en el esquema.

Además, su ausencia se produce durante una etapa exigente del calendario. Boca continúa disputando diferentes competencias y necesita contar con la mayor cantidad posible de futbolistas disponibles.

El entrenador deberá encontrar una variante que mantenga la creatividad y la profundidad ofensiva. El próximo compromiso podría servir como prueba para definir el equipo que posteriormente afrontará la serie frente a Vasco da Gama.

Los posibles reemplazantes de Alan Velasco

Carlos Palacios aparece como uno de los principales candidatos para ocupar el lugar de Velasco. El futbolista chileno puede desempeñarse en una posición similar y aportar juego asociado cerca del área rival.

Otra alternativa es Sebastián Villa, quien ofrece velocidad y profundidad por los costados. Su eventual incorporación podría provocar una modificación en el esquema ofensivo y darle al equipo características diferentes.

Ángel Romero también figura dentro de las opciones, aunque inicialmente tendría menos posibilidades de ingresar como titular. Arruabarrena utilizará los próximos entrenamientos para analizar el estado físico de cada jugador y definir la formación.

Boca deberá reorganizarse antes del cruce decisivo

La baja de Velasco obliga al cuerpo técnico a modificar sus planes antes de uno de los compromisos más importantes del semestre. Boca pierde a un futbolista que había encontrado confianza, continuidad y participación en la generación de juego.

Mientras Arruabarrena evalúa alternativas, el mediocampista comenzará una recuperación que será seguida minuto a minuto. La intención del club es volver a contar con él lo antes posible, pero sin asumir riesgos innecesarios.