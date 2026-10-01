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Boca pierde a una pieza clave hasta 2027: la grave lesión que sufrió un futbolista importante para Arruabarrena

En la última práctica antes del choque ante Unión en La Bombonera, uno de los futbolistas que venía sumando minutos con continuidad sufrió una dura lesión en la rodilla. Conocé todos los detalles en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Festejo de Boca en la Copa Sudamericana.
Festejo de Boca en la Copa Sudamericana. Foto: REUTERS
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Tomás Belmonte sufrió la rotura de los meniscos en una de sus rodillas, se perderá lo que queda de la temporada, al tener que ser operado y el Vasco Arruabarrena pierde a una pieza clave en el recambio de cara a un calendario apretado.

El futbolista de 28 años sufrió la dolencia en el entrenamiento del miércoles y no pudo ser parte de la práctica de este jueves, luego de recibir un choque.

Así, el jugador surgido en Lanús será operado este viernes y no podrá volver a la práctica deportiva hasta el año próximo, con una recuperación que ronda los tres meses de duración.

Tomás Belmonte en Boca.
Tomás Belmonte en Boca. Foto: NA

El equipo de Rodolfo “Vasco” Arruabarrena sufrió una baja sensible en un momento decisivo de la temporada, en el que compite por cuatro títulos.

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El jugador, que venía ganándose un lugar en la rotación de Boca e incluso había sido fundamental para darle tres puntos algunas fechas atrás, tuvo un choque con un compañero en el entrenamiento del miércoles que le generó gran dolor.

Tras retirarse del mismo y pasar el día descansando, Belmonte volvió a la práctica en Casa Amarilla este jueves, pero cuando se dispuso a comenzar los ejercicios volvió a sentir molestias, por lo que fue llevado a realizarse estudios.

Tomás Belmonte en Boca.
Tomás Belmonte en Boca. Foto: NA

Los resultados arrojaron la rotura del menisco y la necesidad de realizar una intervención quirúrgica.

Así, Arruabarrena ya suma cuatro lesionados para lo que queda de la temporada: el arquero Agustín Marchesín, que sufrió una rotura de ligamentos; el volante juvenil Tomás Aranda, fractura en el peroné; y el delantero Adam Bareiro, que aún no se recupera de una hernia de disco.

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Matias Greisert
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