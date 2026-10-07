En la despedida de Messi, el Monumental cantó contra el Chiqui Tapia

Insultos contra "Chiqui" Tapia en el partido despedida de Messi. Foto: Captura de video.

El estadio Monumental estaba preparado para vivir una noche histórica y cargada de emoción. Miles de hinchas llegaron a Núñez para acompañar a Lionel Messi en lo que fue presentado como su último partido con la camiseta de la Selección Argentina.

Sin embargo, cuando faltaba aproximadamente media hora para el comienzo del encuentro ante Benín, un fuerte canto contra Claudio “Chiqui” Tapia sorprendió a los presentes y modificó, por algunos minutos, el clima festivo.

El canto contra Chiqui Tapia que sorprendió a todos

El reclamo comenzó en un sector de la tribuna Centenario y luego se extendió hacia otras zonas del Monumental. Aunque no fue acompañado por todo el estadio, se escuchó con claridad en las populares mientras todavía ingresaban espectadores.

“Chiqui Tapia, botón”, cantó un grupo de hinchas contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. La expresión ya se había escuchado anteriormente en diferentes estadios del país, pero llamó especialmente la atención por el contexto en el que apareció.

Insultos contra Claudio "Chiqui" Tapia en el amistoso de la Selección. Video: @351Deportes

El encuentro estaba pensado como una celebración dedicada a Messi, por lo que la protesta contra la máxima autoridad de la AFA se convirtió rápidamente en uno de los episodios más comentados de la previa.

En las plateas San Martín y Belgrano, el reclamo tuvo menor repercusión. Allí, buena parte del público estaba pendiente de la llegada de los jugadores y de los preparativos para el homenaje al capitán argentino.

El reclamo convivió con la ovación a Lionel Messi

Mientras desde algunas tribunas continuaban los cuestionamientos contra Tapia, otro sector comenzó a cantar para Lionel Messi. Durante algunos instantes, la protesta y el reconocimiento al número 10 convivieron dentro del Monumental.

Finalmente, la canción dedicada al capitán ganó protagonismo. A medida que se acercaba el inicio del partido, la atención volvió a concentrarse en el campo de juego y en la salida del plantel para realizar la entrada en calor.

Claudio "Chiqui" Tapia y Alejandro Dominguez, presidente de la CONMEBOL, en la despedida de Messi. Foto: REUTERS

También hubo un momento especial para Emiliano “Dibu” Martínez. Los hinchas le pidieron uno de sus tradicionales bailes y el arquero respondió desde el césped, generando aplausos y risas en las tribunas.

La escena ayudó a distender el ambiente después de los minutos marcados por los cantos contra el presidente de la AFA.

Los antecedentes del malestar contra el presidente de la AFA

La manifestación escuchada en el Monumental no fue un episodio completamente aislado. Tapia ya había sido silbado durante otro partido de la Selección Argentina disputado en la Bombonera, en el marco de un homenaje a Juan Román Riquelme.

En aquella oportunidad, la imagen del dirigente apareció en las pantallas del estadio y provocó una reacción negativa de una parte del público.

Esta vez, el reclamo surgió después de diferentes controversias vinculadas con el precio de las entradas, la reventa y la circulación de tickets presuntamente falsos. También existían críticas relacionadas con la organización de algunos compromisos internacionales.

La consigna es utilizada desde hace tiempo por hinchas que buscan expresar su descontento con la conducción del fútbol argentino.