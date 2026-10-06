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¿Cristiano Ronaldo se retira de la Selección de Portugal?: el explosivo comunicado contra el entrenador Jorge Jesus

El capitán portugués explicó por qué abandonó la última concentración, acusó al DT de incumplir dos acuerdos y pidió disculpas a sus compañeros y a los hinchas. Además, aceptó una posible sanción y dejó una definición contundente sobre su continuidad.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Cristiano Ronaldo, Selección de Portugal.
Cristiano Ronaldo, Selección de Portugal. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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Cristiano Ronaldo rompió el silencio y explicó los motivos que lo llevaron a abandonar la última concentración de la Selección de Portugal. A través de una extensa carta, el delantero reconstruyó su relación con el cuerpo técnico, admitió sus propios errores y dejó una contundente definición sobre su futuro internacional.

El conflicto comenzó a gestarse después del Mundial 2026. Según reveló, había preparado una carta para comunicar su salida definitiva del seleccionado, pero el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol le pidió que reconsiderara la decisión. “La FPF quería que continuara”, recordó el capitán en su cuenta de Instagram.

Tiempo después, Jorge Jesus, el nuevo seleccionador, se reunió con Ronaldo y le presentó un plan para administrar sus minutos debido a su condición física. También se evaluó que no viajara a Noruega y Dinamarca, alternativa que Cristiano rechazó por considerarla un privilegio inadecuado.

“Aunque no fuera a jugar los partidos en el extranjero, seguía siendo el capitán del equipo; ese privilegio de quedarme en Portugal no daría buen ejemplo”, explicó. Finalmente, se sumó al plantel y disputó el primer compromiso, en el que fue reemplazado y le entregó el brazalete a Bruno Fernandes.

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Cristiano Ronaldo le entrega el brazalete de capitán a Bruno Fernandes mientras es sustituido.
Cristiano Ronaldo le entrega el brazalete de capitán a Bruno Fernandes mientras es sustituido. Foto: REUTERS

Cristiano Ronaldo explicó el conflicto con el entrenador de Portugal

La tensión aumentó durante el partido contra Noruega. Ronaldo aseguró que un integrante del cuerpo técnico le comunicó que podía jugar 30 minutos. Aunque esa participación no estaba incluida en su planificación física, aceptó la propuesta, comenzó a calentar desde el entretiempo y esperó una indicación que nunca llegó.

“El resto ya lo sabe todo el mundo. Calenté desde el descanso, vi pasar los minutos y nunca me llamaron. El entrenador no había cumplido su palabra”, escribió. Tras el encuentro, decidió no acercarse a saludar a los aficionados, una reacción que posteriormente reconoció como equivocada y por la que ofreció disculpas.

Dos días después, Cristiano mantuvo una conversación con el seleccionador y Simão Coutinho, director deportivo del Al Nassr. Según su relato, acordaron que el DT aclararía públicamente lo ocurrido y asumiría que había sido un error pedirle que calentara sin permitirle ingresar al campo de juego.

Entrenador de Portugal, Jorge Jesús.
El entrenador de Portugal, Jorge Jesús. Foto: via REUTERS

Sin embargo, Ronaldo consideró que la conferencia de prensa posterior no reflejó aquella charla privada. “Escuché expresiones y una agresividad que considero inmerecidas”, sostuvo. También cuestionó la “actitud de superioridad y arrogancia” del técnico y aseguró que era la segunda vez que incumplía un compromiso asumido personalmente.

¿Cristiano Ronaldo se retira de Portugal?

La ruptura de confianza llevó al delantero a abandonar la concentración antes de que finalizara la convocatoria. “Cuando faltan a su palabra conmigo, siento que mi lugar no está allí”, argumentó. No obstante, reconoció que su decisión afectó al grupo y asumió completamente la responsabilidad por haberse marchado.

Cristiano pidió disculpas a sus compañeros y al pueblo portugués. Además, remarcó que la Federación deberá evaluar su conducta y sancionarlo. “No soy un jugador cualquiera; soy capitán de equipo, y eso constituye un agravante”, señaló, antes de agregar que las reglas deben aplicarse por igual, independientemente del estatus de cada futbolista.

Pese a las especulaciones, Ronaldo aclaró que todavía no piensa retirarse de la Selección. Aunque prometió que en el futuro habrá “uno o varios partidos de despedida”, aseguró que actualmente su prioridad continúa siendo competir y no recibir un homenaje anticipado por su extensa trayectoria con la camiseta portuguesa.

“Si estoy bien físicamente y jugando con mi club, una vez cumplida la sanción que se me imponga, estaré disponible para competir y ganar con nuestra selección”, concluyó. De esta manera, Cristiano dejó abierta la posibilidad de regresar, aunque condicionó su continuidad a la recuperación de una confianza que hoy considera quebrada.

Cristiano RonaldoSelección Portugal
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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