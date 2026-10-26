Ponzio habló sobre el arbitraje del Superclásico: “La preocupación está”

Leonardo Ponzio, director técnico de River. Foto: X @RiverPlate

River consiguió una victoria clave ante Racing y llegará con mayor confianza al Superclásico. Sin embargo, luego del triunfo por 1-0, Leonardo Ponzio sorprendió al referirse al arbitraje del próximo encuentro frente a Boca.

El Millonario se impuso en el Monumental gracias a un cabezazo de Lautaro Rivero. El resultado le permitió sumar tres puntos importantes y comenzar la semana más esperada del fútbol argentino con el ánimo renovado.

La advertencia de Ponzio antes del Superclásico

Durante la conferencia de prensa, Ponzio fue consultado por la futura designación arbitral. El entrenador reconoció que existe inquietud y dejó una frase que rápidamente ganó repercusión: “La preocupación está; si pasan inadvertidos, mejor”.

El técnico pidió que los protagonistas sean los futbolistas y sostuvo que el Superclásico representa una oportunidad para recuperar la esencia del fútbol argentino. Además, dejó en claro que no espera recibir ventajas, pero tampoco quiere que una decisión externa perjudique a su equipo.

River vs Racing Foto: X @RiverPlate

Sus declaraciones aparecieron después de una nueva intervención del VAR en un partido de River. Ante Racing, una conquista fue anulada por una posición adelantada de Gonzalo Montiel, considerado participante de la jugada.

Ángel Correa habló del gol que le anuló el VAR ante Racing

Ángel Correa fue una de las figuras de River en la victoria sobre Racing: participó en el gol de Lautaro Rivero y convirtió el que parecía ser el 2-0, aunque la jugada terminó anulada tras la intervención del VAR por una posición adelantada de Gonzalo Montiel.

Ángel Correa y Gonzalo Montiel, River Plate. Foto: X @RiverPlate

Luego del encuentro, el delantero evitó profundizar en la controversia y prefirió destacar la actitud del equipo.“Mientras den los números, nosotros vamos a luchar cada partido, porque es lo que se merece esta institución: estar peleando arriba”, expresó.

La decisión reavivó el debate arbitral y reforzó las declaraciones de Leonardo Ponzio, quien aseguró que no pretende recibir ningún beneficio, pero tampoco quiere que las determinaciones externas perjudiquen a su equipo. La intervención del VAR volvió a quedar bajo la lupa a pocos días del Superclásico.

River llegará fortalecido a la Bombonera

Más allá de la controversia, Ponzio valoró el rendimiento de sus dirigidos. River necesitaba ganar para mantenerse en carrera por sus objetivos y logró sostener la diferencia frente a un rival exigente.

El entrenador destacó la capacidad del equipo para adaptarse al desarrollo del encuentro. Aunque Racing tuvo la pelota durante algunos pasajes, el Millonario defendió la ventaja y consiguió un resultado fundamental antes de visitar a Boca.

Ponzio también buscó reducir la ansiedad durante la preparación. Su intención es que el plantel mantenga la rutina habitual y no juegue mentalmente el partido antes de tiempo.

Aníbal Moreno todavía no está descartado

Otra preocupación pasa por el estado físico de Aníbal Moreno. El mediocampista debió abandonar el encuentro por una molestia lumbar, aunque todavía mantiene posibilidades de disputar el Superclásico.

Su evolución será evaluada durante la semana. El cuerpo técnico esperará hasta los últimos entrenamientos antes de tomar una decisión definitiva.

Cuándo juegan Boca y River

El Superclásico entre Boca y River se jugará el domingo 1 de noviembre de 2026, a las 15, en la Bombonera.

Mientras se espera la confirmación del árbitro, Ponzio ya instaló el principal tema de la previa: quiere que el resultado dependa exclusivamente de los jugadores y que ninguna polémica condicione el partido.