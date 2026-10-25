De la burla a Colapinto al conflicto por Malvinas: quién es Jeremy Clarkson, el polémico conductor británico de automovilismo

Jeremy Clarkson volvió a generar controversia, esta vez en el paddock de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

Jeremy Clarkson volvió a generar controversia, esta vez en el paddock de la Fórmula 1. Sus comentarios sobre Franco Colapinto durante el Gran Premio de Estados Unidos desataron una ola de críticas y obligaron a Alpine y al entorno del piloto argentino a salir al cruce. Sin embargo, para quienes conocen su trayectoria, el episodio está lejos de ser una excepción: el británico arrastra décadas de escándalos, declaraciones provocadoras y enfrentamientos que marcaron su carrera.

Qué dijo Jeremy Clarkson sobre Franco Colapinto y por qué estalló la polémica en la Fórmula 1

Invitado por Alpine durante el Gran Premio de Estados Unidos, Clarkson participó de una entrevista en Sky Sports F1 en la que hizo referencia a una sanción que afectaba la posición de Franco Colapinto en la grilla.

“A Franco le han metido una penalización en la parrilla por ser argentino... Probablemente. Bueno, yo se la pondría por eso”, lanzó el presentador británico en tono de broma.

Figura emblemática de Top Gear, acumuló polémicas internacionales durante más de tres décadas y protagonizó un recordado escándalo en Tierra del Fuego en 2014. Video: Sky Sports

La frase no tardó en viralizarse y provocó reacciones inmediatas. Desde Alpine y el entorno del piloto argentino rechazaron los dichos, considerando que el comentario cruzaba los límites del humor y alimentaba estereotipos vinculados a la nacionalidad del corredor.

La situación reabrió el debate sobre el estilo comunicacional de Clarkson, un personaje mediático cuya carrera estuvo marcada por una constante combinación de éxito masivo y controversias internacionales.

Quién es Jeremy Clarkson: la historia detrás de la figura más polémica de Top Gear

Antes de convertirse en una figura polémica fuera de las pistas y los estudios de televisión, Clarkson construyó una de las carreras más exitosas del periodismo automovilístico británico.

Tras sus primeros pasos en medios gráficos locales, desembarcó en la BBC a fines de la década de 1980 para integrarse a Top Gear. El verdadero salto llegaría en 2002, cuando relanzó el programa junto a Richard Hammond y James May.

Jeremy Clarkson construyó una de las carreras más exitosas del periodismo automovilístico británico. Foto: X @AlpineF1Team

La nueva fórmula mezcló análisis de vehículos con desafíos extremos, viajes por distintos continentes y una fuerte cuota de humor. El resultado fue un éxito global: Top Gear alcanzó audiencias millonarias y se distribuyó en más de 200 países, convirtiéndose en una referencia para los fanáticos del automovilismo.

Sin embargo, el mismo estilo irreverente que impulsó su popularidad también le generó numerosos conflictos. A lo largo de los años recibió críticas y denuncias por comentarios considerados ofensivos hacia distintas nacionalidades, culturas y grupos sociales.

El episodio de Malvinas que desató un escándalo de Jeremy Clarkson en la Patagonia argentina

Uno de los episodios más recordados ocurrió en octubre de 2014, cuando el equipo de Top Gear llegó a la Patagonia para grabar un especial que uniría Bariloche y Ushuaia por la Ruta 40. Clarkson conducía un Porsche 928 cuya patente, H982 FKL, fue interpretada por numerosos habitantes de Tierra del Fuego como una referencia a la Guerra de Malvinas de 1982 y al nombre británico de las islas, Falklands.

La polémica escaló rápidamente. Excombatientes y vecinos manifestaron su repudio, mientras distintas autoridades locales declararon personas no gratas a los integrantes de la producción y exigieron la interrupción del rodaje.

Jeremy Clarkson encontró una nueva veta de popularidad con la serie documental Clarkson’s Farm. Foto: X @AlpineF1Team

Aunque Clarkson y los responsables del programa sostuvieron que la matrícula era una coincidencia y que el vehículo había sido adquirido con esa identificación, el clima social ya era irreversible.

La tensión alcanzó su punto máximo cuando la comitiva intentó abandonar la provincia. Durante la retirada, manifestantes arrojaron piedras y otros objetos contra los vehículos, provocando daños en parabrisas y ventanillas. Finalmente, parte del equipo dejó los automóviles y escapó por tierra hacia la frontera, mientras los conductores regresaron por vía aérea.

Cómo Jeremy Clarkson sobrevivió a sus mayores controversias

El conflicto en Argentina fue uno de los capítulos más resonantes de la carrera de Clarkson, pero no el último. En marzo de 2015, la BBC decidió no renovarle el contrato después de que agrediera físicamente a un productor durante una discusión en un hotel de Yorkshire. La medida puso fin a una de las etapas más exitosas de la televisión británica y provocó la salida solidaria de Hammond y May.

Lejos de desaparecer de la escena mediática, los tres presentadores se unieron poco después a Amazon Prime Video para lanzar The Grand Tour, manteniendo el formato que había conquistado a millones de espectadores.

Paralelamente, Clarkson encontró una nueva veta de popularidad con Clarkson’s Farm, la serie documental que muestra el día a día de su explotación agropecuaria en los Cotswolds.

Más de una década después del conflicto en Tierra del Fuego y mientras continúa siendo una de las voces más reconocidas del mundo del motor, Jeremy Clarkson vuelve a quedar bajo los reflectores. Esta vez, por una frase sobre Franco Colapinto que reavivó viejas críticas hacia un personaje cuya fama parece avanzar siempre al ritmo de la controversia.