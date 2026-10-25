GP de Estados Unidos: a qué hora corre Colapinto este domingo 25 de octubre

Franco Colapinto en el GP de Singapur. Foto: REUTERS

Este domingo se realizará la carrera del Gran Premio de Estados Unidos con un Franco Colapinto que buscará sumar puntos tras quedar en el puesto 13 en Malasia y tener que abandonar en Singapur. A continuación, los horarios país por país de la carrera en el Circuito de las Américas.

A qué hora corre Franco Colapinto la carrera del GP de Malasia

Argentina: 17.00

Brasil: 17.00

Uruguay: 17.00

Chile: 17.00

Paraguay: 17.00

Bolivia: 16.00

Venezuela: 16.00

Estados Unidos (Este - EST): 16.00

Perú: 16.00

Ecuador: 16.00

Colombia: 16.00

Estados Unidos (Central - CST): 15.00

México: 15.00

Estados Unidos (Montaña - MST): 14.00

Estados Unidos (Pacífico - PST): 13.00

Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

El director de Alpine explicó cuál será el principal objetivo de Colapinto en el GP de Estados Unidos

La clasificación del Gran Premio de Estados Unidos dejó sensaciones encontradas en Alpine. Franco Colapinto completó una sesión sólida al ubicarse en el 14° puesto en Austin. Sin embargo, el argentino deberá largar desde la 21° posición de la parrilla, tras haber sido penalizado por el cambio de una pieza en su auto.

El golpe de caer a la parte baja de la grilla condiciona el planteo estratégico para la carrera de este domingo, pero en la estructura francesa prefieren enfocar la mirada en la capacidad de respuesta del piloto bonaerense.

Tras finalizar la tanda clasificatoria, Steve Nielsen, director de Alpine, analizó el panorama del equipo y respaldó las posibilidades de Colapinto de avanzar en el clasificador a pesar del recargo.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

“Sabemos que remontar desde la parte trasera de la parrilla será un desafío importante. Dicho esto, sabemos que Franco suele realizar buenas salidas; su objetivo será aprovechar el prometedor ritmo que mostramos el viernes con mucha carga de combustible e intentar avanzar hacia las posiciones que otorgan puntos”.

El diagnóstico del jefe de Alpine sintetiza los dos pilares sobre los que el equipo apoyará su estrategia. Por un lado, la efectividad habitual de Colapinto en los metros iniciales, un rasgo distintivo que en trazados como el de Austin abre ventanas de sobrepaso desde el primer giro. Por el otro, el comportamiento de la monoplaza durante las tandas largas de los ensayos libres, donde la gestión de neumáticos y la carga de combustible mostraron una consistencia superior a la del rendimiento a una sola vuelta.