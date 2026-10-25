Fórmula 1: Colapinto abandonó en el GP de Estados Unidos que tuvo como ganador a Kimi Antonelli, quien se acerca al título

Franco Colapinto abandonó en el GP de Estados Unidos que tuvo como ganador a Kimi Antonelli. Foto: REUTERS

La ilusión de Franco Colapinto duró poco en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1. En una carrera con escasas emociones en la zona media y condicionada por las sanciones aplicadas en las primeras vueltas, el piloto argentino no logró encontrar ritmo competitivo y debió abandonar en la vuelta 37 por decisión de su equipo, cuando transitaba el fondo del pelotón.

Desde el arranque, la atención estuvo puesta en la lucha por la punta. Kimi Antonelli (Mercedes) ejecutó una largada perfecta para conservar el liderazgo y comenzar a construir diferencias sobre Max Verstappen (Red Bull), que rápidamente quedó ocupado defendiendo su posición de los ataques de Charles Leclerc (Ferrari) y Lewis Hamilton (Ferrari).

Con un Mercedes sólido y sin cometer errores, el italiano administró la ventaja hasta la bandera a cuadros para quedarse con una victoria de enorme valor en la pelea por el Campeonato de Pilotos, ya que sus máximos perseguidores, George Russell (Mercedes) y Hamilton, ni siquieran se subieron al podio, conformado por Charles Leclerc y Max Verstappen.

Kimi Antonelli, el gran ganador del Gran Premio de Estados Unidos 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Mike Segar)

Kimi Antonelli dominó de punta a punta y dio un paso clave rumbo al campeonato

La carrera tuvo pocas alternativas en los puestos de vanguardia, en gran medida por el ritmo que impuso Antonelli desde las primeras vueltas. El joven piloto de Mercedes aprovechó una salida impecable para despegarse del resto y controlar la competencia sin sobresaltos.

Detrás suyo, Verstappen, Leclerc y Hamilton protagonizaron los momentos más atractivos de una prueba que nunca terminó de despegar en cuanto a espectáculo. El triunfo le permite a Antonelli seguir ampliando sus aspiraciones de coronarse campeón y consolidar una temporada que lo tiene como una de las grandes revelaciones de la Fórmula 1.

Franco Colapinto no encontró ritmo, abandonó y vivió su carrera más complicada

La jornada estuvo lejos de ser positiva para Colapinto. El argentino largó con neumáticos duros y se mantuvo en la vigésima posición durante buena parte de la competencia, sin posibilidades concretas de avanzar ni de acercarse al ritmo de quienes lo precedían.

Franco Colapinto tuvo que abandonar en el Gran Premio de Estados Unidos 2026 de la Fórmula 1. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Con una estrategia que nunca terminó de dar resultados y un rendimiento general por debajo de lo esperado, el representante albiceleste transitó una carrera discreta hasta que, en la vuelta 37, recibió la orden de sus ingenieros de ingresar a boxes y retirar el monoplaza.

La prueba también estuvo marcada por la intervención de los comisarios. Russell recibió una penalización de 5 segundos por un incidente con una Ferrari en el inicio, mientras que Oliver Bearman (Haas) fue sancionado con 10 segundos después de un toque con Pierre Gasly (Alpine). Ninguna de esas decisiones, sin embargo, modificó el panorama en la punta ni alteró el sólido dominio de Antonelli.

Para Colapinto, el paso por Austin dejó más preocupaciones que certezas. El abandono y la falta de competitividad representaron un retroceso respecto de las señales positivas que había mostrado en anteriores actuaciones. Con el foco puesto en la próxima fecha, el argentino intentará recuperar terreno en una temporada que sigue representando un desafío constante en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Las posiciones del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1

Kimi Antonelli (Mercedes) - 365 puntos George Russell (Mercedes) - 242 Lewis Hamilton (Ferrari) - 241 Max Verstappen (Red Bull) - 236 Charles Leclerc (Ferrari) - 233 Lando Norris (McLaren) - 211 Oscar Piastri (McLaren) - 144 Isack Hadjar (Red Bull) - 105 Liam Lawson (Racing Bulls) - 77 Pierre Gasly (Alpine) - 42 Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 38 Franco Colapinto (Alpine) - 27 Oliver Bearman (Haas) - 23 Nico Hülkenberg (Audi) - 13 Gabriel Bortoleto (Audi) - 10 Esteban Ocon (Haas) - 7 Fernando Alonso (Aston Martin) - 7 Carlos Sainz Jr. (Williams) - 7 Alexander Albon (Williams) - 5 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) - 1 Lance Stroll (Aston Martin) - 0 Valtteri Bottas (Cadillac) - 0 Sergio Pérez (Cadillac) - 0

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